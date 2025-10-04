barmer child death wrong injection rajasthan hospital negligence राजस्थान में कफ सिरप के बाद ग़लत इंजेक्शन से बाड़मेर में बच्ची की मौत; परिजनों ने लगाए ये आरोप, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान में कफ सिरप के बाद ग़लत इंजेक्शन से बाड़मेर में बच्ची की मौत; परिजनों ने लगाए ये आरोप

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बाड़मेरSat, 4 Oct 2025 09:44 PM
बाड़मेर के सरकारी अस्पताल से निकली यह कहानी किसी भी माँ-बाप की रूह कंपा सकती है। चार साल की मासूम जसोदा, जो अभी ठीक से दुनिया को समझ भी नहीं पाई थी, दो दिनों तक बुखार से जूझती रही और आखिरकार इलाज के दौरान दम तोड़ गई। सवाल यह है कि क्या यह मौत बीमारी से हुई या सिस्टम की लापरवाही से?

अरविंद कुमार और उनकी पत्नी रूखी देवी अपनी बेटी जसोदा के साथ दो दिन से परेशान थे। मंगलवार से बच्ची को तेज बुखार था। गुरुवार को वे उसे पास के मिठड़ाऊ पीएचसी (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने दवा दी, लेकिन सुधार नहीं हुआ। अगले दिन दोबारा वे उसे लेकर पहुंचे। यही वह पल था, जब परिवार ने अपनी बेटी को बचाने की आखिरी उम्मीद डॉक्टर के हाथों में सौंपी।

पिता का आरोप है कि डॉक्टर रमेश पुंजानी और नर्सिंगकर्मी शांति देनी ने इंजेक्शन और दवा दी, जिसके बाद बच्ची की हालत बिगड़ गई। थोड़ी देर में वह बेहोश हो गई। परिजन दावा करते हैं कि उसे गंभीर हालत में भी घर भेज दिया गया।

रूखी देवी अपनी बेटी को गोद में लिए घर लौटीं। लेकिन वहां पहुंचते ही जसोदा ने आंखें बंद कर लीं। अरविंद कुमार उसे तुरंत लेकर हॉस्पिटल लौटे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया।

उस शाम का नज़ारा हृदयविदारक था। परिजन बेटी का शव अस्पताल परिसर में लिए बैठे रहे। उनकी आँखों में गुस्सा, लाचारी और गहरी उदासी थी। शाम सात बजे तक वे अपनी बच्ची की लाश लेकर वहीं पड़े रहे। आखिरकार पुलिस आई, शव को मॉर्च्यूरी में रखवाया गया।

डॉक्टर रमेश ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। उनका कहना है कि बच्ची पहले से ही गंभीर थी और उसे निमोनिया था। उन्होंने दावा किया कि मां को समझाया था कि बच्ची को चौहटन ले जाएं, क्योंकि पीएचसी में ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है। डॉक्टर के मुताबिक, उन्होंने एंटीबायोटिक इंजेक्शन और नीबुलाइजर दिया और टैक्सी की व्यवस्था तक करवाई।

“अगर इंजेक्शन से रिएक्शन होता, तो उसी वक्त होता, चार घंटे बाद नहीं।” – डॉक्टर रमेश

लेकिन एक ग़रीब परिवार के लिए इन दलीलों का क्या अर्थ? उनके लिए तो हकीकत यही है कि जिस अस्पताल में इलाज की उम्मीद लेकर गए थे, वहीं से बेटी की लाश मिली।

घटना ने अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को कठघरे में खड़ा कर दिया। परिजनों की शिकायत पर सीएमएचओ विष्णुराम विश्नोई ने डॉक्टर रमेश और नर्सिंगकर्मी शांति के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए। दोनों को तत्काल प्रभाव से एपीओ कर बाड़मेर भेज दिया गया।

पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन क्या इससे उस मासूम की जान वापस आ सकती है?

जसोदा की मौत के बाद परिजन इतनी हड़बड़ी और सदमे में थे कि शव को चादर में पकड़कर मॉर्च्यूरी तक ले गए। स्ट्रेचर अस्पताल में था, लेकिन उस वक़्त किसी ने मदद नहीं की। यह नज़ारा सिर्फ एक परिवार की बेबसी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था की अनदेखी का सबूत है।

सवाल जो जवाब मांगते हैं

1. क्या वाकई इंजेक्शन और दवाई से बच्ची की तबीयत बिगड़ी?

2. अगर बच्ची गंभीर थी तो क्या पीएचसी स्टाफ ने उसे रेफर करने में लापरवाही की?

3. ग़रीब और अनपढ़ परिजन को क्या पूरी जानकारी दी गई थी?

4. अस्पताल में बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं थीं?

चार साल की जसोदा की मौत सिर्फ एक बच्ची की मौत नहीं, बल्कि सिस्टम की असफलता की गवाही है। एक मां की गोद खाली हो गई, एक पिता की दुनिया उजड़ गई।

जसोदा की मासूमियत आज सवाल बनकर हर उस सरकारी अस्पताल के दरवाज़े पर दस्तक दे रही है, जहां इलाज के नाम पर लापरवाही और उपेक्षा का खेल चलता है।

उसकी आख़िरी सांसें शायद हमें याद दिलाती रहेंगी कि स्वास्थ्य व्यवस्था की असल तस्वीर कितनी दर्दनाक है – और बदलाव अब सिर्फ ज़रूरी नहीं, बल्कि जीवन-मरण का सवाल है।

Innocent Death

