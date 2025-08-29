तेज बारिश ने मचाई तबाही, राजस्थान में 10 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी

राजस्थान में मानसून का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम केंद्र जयपुर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 11 जिलों में शुक्रवार को येलो अलर्ट जारी किया गया है।

राजस्थान में मानसून का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम केंद्र जयपुर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 11 जिलों में शुक्रवार को येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में अगले दो सप्ताह मानसून एक्टिव रहने का अनुमान है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 10 सितंबर तक प्रदेश में औसत से ज्यादा बारिश होने की संभावना है।

गुरुवार को बांसवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा 5 इंच बरसात दर्ज की गई। जयपुर में भी दिनभर रुक-रुककर बारिश हुई। वहीं, सलूंबर के झल्लारा थाना क्षेत्र में स्कूल जा रहे एक शिक्षक बाइक समेत नदी में बह गए। भीलवाड़ा जिले के बड़लियास थाना क्षेत्र में नदी में नहाने गई दो युवतियां अचानक पानी का स्तर बढ़ जाने से डूब गईं।

बीते 24 घंटे में बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ में 135MM, कुशलगढ़ में 67MM, झालावाड़ के डग में 110MM, पचपहाड़ में 47MM, बूंदी के नैनवां में 53MM, अलवर के रामगढ़ में 31MM, दौसा के सिकराय में 31MM, कुंडल में 23MM और भरतपुर के कुम्हेर में 25MM बारिश दर्ज हुई।

धौलपुर के बाड़ी में 21MM, डूंगरपुर के धंबोला में 22MM, आसपुर में 20MM, जयपुर के चौमूं में 40MM, फागी में 21MM, कोटा के दिगोद में 51MM, चेचट में 24MM, सवाई माधोपुर के बौंली में 39MM, चौथ का बरवाड़ा में 21MM, सीकर के नीमकाथाना में 51MM, सिरोही के माउंट आबू में 20MM, टोंक के पीपलू में 44MM और उदयपुर के नयागांव में 21MM बारिश हुई।

इन जिलों के अलावा श्रीगंगानगर, प्रतापगढ़, नागौर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, बारां और अजमेर समेत अन्य जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई। लगातार हो रही मानसून की बारिश अब आफत बनती जा रही है। तेज बारिश और नदियों में उफान के कारण जगह-जगह जान-माल का नुकसान हो रहा है।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान में मानसून ट्रफ गंगानगर, शिवपुरी और दमोह होते हुए वेलमार्क लो-प्रेशर सिस्टम तक गुजर रही है। इसके अलावा एक अन्य ट्रफ मध्य प्रदेश के सेंट्रल से दक्षिणी पंजाब की तरफ गुजर रही है। यह दोनों ट्रफ राजस्थान में भारी बारिश के लिए जिम्मेदार मानी जा रही हैं।

मौसम विभाग ने अगले सप्ताह का पूर्वानुमान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 10 सितंबर तक राजस्थान में मानसून का एक्टिव फेज रहेगा। इस दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। राज्य में औसत से ज्यादा बारिश होने की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

मौसम विभाग ने नदी किनारे रहने वाले लोगों और स्कूल जाने वाले बच्चों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की चेतावनी दी है। सलूंबर और भीलवाड़ा जैसी घटनाओं से स्पष्ट है कि बारिश का असर गंभीर हो सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के इस एक्टिव फेज में तेज बारिश के साथ-साथ नदियों में उफान भी देखने को मिल सकता है। इसके चलते सड़कों पर जलभराव, फसल नुकसान और जनजीवन पर असर पड़ने की संभावना है। प्रशासन ने प्रभावित जिलों में राहत कार्य और निगरानी बढ़ा दी है।