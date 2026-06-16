बारां में पार्वती नदी में डूबने से 4 लोगों की मौत, शादी समारोह में शामिल होने आए थे सभी
एक साथ चार लोगों की मौत की खबर से गुगौर गांव और आसपास के क्षेत्र में मातम छा गया। परिजन और रिश्तेदार सदमे में हैं। घटना के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गईं।
बारां जिले के छबड़ा क्षेत्र में स्थित गुगौर गांव की पार्वती नदी में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया। नदी में नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से चार लोगों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों में तीन पुरुष और एक महिला शामिल हैं। घटना के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई, जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
शादी समारोह में शामिल होने आए थे चारों
जानकारी के अनुसार चारों लोग गुगौर गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। कार्यक्रम के दौरान वे पार्वती नदी में नहाने के लिए पहुंचे। नहाते समय अचानक सभी गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी।
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस
हादसे की सूचना मिलते ही छबड़ा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से नदी से चारों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।
शवों को मोर्चरी में रखवाया गया
पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतकों की पहचान और परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
गांव में पसरा मातम
एक साथ चार लोगों की मौत की खबर से गुगौर गांव और आसपास के क्षेत्र में मातम छा गया। परिजन और रिश्तेदार सदमे में हैं। घटना के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गईं।
पुलिस कर रही मामले की जांच
पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गहरे पानी में चले जाने के कारण यह हादसा हुआ है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।