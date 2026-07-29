बांसवाड़ा में ट्रक में घुसी स्कूली वैन, एक छात्र की मौत, 14 बच्चे घायल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुर्घटना के तुरंत बाद वैन में सवार बच्चों की चीख-पुकार से पूरा इलाका गूंज उठा। कई बच्चे सीटों और वाहन के मुड़े हुए हिस्सों के बीच फंस गए थे।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुर्घटना के तुरंत बाद वैन में सवार बच्चों की चीख-पुकार से पूरा इलाका गूंज उठा। कई बच्चे सीटों और वाहन के मुड़े हुए हिस्सों के बीच फंस गए थे।

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक स्कूली छात्र की मौत हो गई, जबकि 14 बच्चे घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि बच्चों से भरी स्कूल वैन सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर के बाद वैन के परखच्चे उड़ गए और कई बच्चे अंदर ही बुरी तरह फंस गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और बच्चों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया।

स्कूल पहुंचने से पहले हुआ हादसा हादसा बुधवार सुबह करीब 8 बजे दाहोद मार्ग पर हुआ। बताया जा रहा है कि स्कूल वैन बच्चों को लेकर सेंट पॉल स्कूल जा रही थी। स्कूल से कुछ दूरी पहले ही चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और वैन सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास के लोग आवाज सुनकर मौके की ओर दौड़ पड़े।

हादसे के बाद मची चीख-पुकार प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुर्घटना के तुरंत बाद वैन में सवार बच्चों की चीख-पुकार से पूरा इलाका गूंज उठा। कई बच्चे सीटों और वाहन के मुड़े हुए हिस्सों के बीच फंस गए थे। हादसे के बाद कुछ देर तक घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

स्थानीय लोगों ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन आसपास मौजूद लोगों ने बिना समय गंवाए वैन के दरवाजे और क्षतिग्रस्त हिस्सों को खोलकर बच्चों को बाहर निकालना शुरू किया। कुछ ही देर में एंबुलेंस भी मौके पर पहुंच गई। कई घायलों को निजी वाहनों की मदद से भी अस्पताल ले जाया गया ताकि इलाज में देरी न हो।

डॉक्टरों ने सीपीआर देकर बचाने की कोशिश घटना में गंभीर रूप से घायल एक छात्र को एमजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने के लिए सीपीआर सहित सभी जरूरी प्रयास किए। हालांकि, उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस हादसे ने परिवार और स्कूल प्रशासन को गहरे सदमे में डाल दिया।

दो बच्चों की हालत अब भी नाजुक अस्पताल सूत्रों के अनुसार, हादसे में घायल दो बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। अन्य घायल बच्चों को भी आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

वैन में सवार थे 15 बच्चे प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे के समय स्कूल वैन में कुल 15 बच्चे सवार थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही परिजन एमजी अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल परिसर में बच्चों के परिजनों की भीड़ लग गई और कई परिजन रोते-बिलखते नजर आए। पूरे अस्पताल का माहौल गमगीन हो गया।

तेज रफ्तार और लापरवाही की आशंका प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि हादसे की वजह तेज रफ्तार और चालक की लापरवाही हो सकती है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता विस्तृत जांच के बाद ही चल सकेगा। यह भी देखा जा रहा है कि ट्रक सड़क किनारे किस स्थिति में खड़ा था और वहां सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं।

पुलिस ने शुरू की जांच हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए हैं। वैन और ट्रक दोनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।