बांझपन के ताने से तंग आकर हत्या, राजस्थान में विवाहित महिला का आधा जला शव बरामद
बांझपन के ताने से तंग आकर हत्या, राजस्थान में विवाहित महिला का आधा जला शव बरामद

भरतपुर जिले के डीग उपखंड के खोह थाना क्षेत्र के गांव ककड़ा में 42 वर्षीय विवाहिता सरला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। मृतका सरला, मूल रूप से नदबई इलाके के रोनिजा गांव की निवासी थी

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, भरतपुरWed, 17 Sep 2025 08:59 PM
भरतपुर जिले के डीग उपखंड के खोह थाना क्षेत्र के गांव ककड़ा में 42 वर्षीय विवाहिता सरला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। मृतका सरला, मूल रूप से नदबई इलाके के रोनिजा गांव की निवासी थी, जिसकी शादी वर्ष 2005 में अशोक जाट से हुई थी। घटना के बाद ससुराल पक्ष पर हत्या और सबूत मिटाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

मामला तब खुला जब ससुराल पक्ष गुपचुप तरीके से सरला का अंतिम संस्कार करने लगा। ग्रामीणों को शक हुआ और उन्होंने खोह पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और अंतिम संस्कार रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों में झगड़ा हो गया। बाद में भारी पुलिस बल तैनात कर अधजले शव को कब्जे में लेकर डीग अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया गया ताकि मौत के कारणों की सटीक जानकारी मिल सके।

मृतका के पिता नवल सिंह ने खोह थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या की गई है और ससुराल पक्ष ने सबूत मिटाने की कोशिश की। उन्होंने यह भी कहा कि शादी के लगभग तीन साल बाद से ही सरला को संतान न होने पर पति अशोक जाट और अन्य परिजनों द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। पीहर पक्ष का कहना है कि सरला की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है।

घटना की गंभीरता को देखते हुए भरतपुर जिले से एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर जांच शुरू की गई। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटाए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। फिलहाल सरला का शव पुलिस ने उसके पिता नवल सिंह के परिवार को सौंप दिया है।

घटना के बाद मृतका का पति अशोक जाट और अन्य ससुराल पक्ष के सदस्य घर से फरार हो गए। पुलिस जब आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंची तो वहां कोई नहीं मिला। खोह थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।

गांव ककड़ा में स्थिति को देखते हुए पुलिस ने विशेष सुरक्षा इंतजाम किए हैं। ग्रामीणों में आक्रोश है और वे न्याय की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर, पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

