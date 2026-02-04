Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरbaljeet yadav arrested ed rajasthan mla fund scam bribe statement
3.72 करोड़ की धांधली में गिरफ्तार पूर्व विधायक बलजीत यादव, 100 रुपये रिश्वत वाले पुराने बयान फिर चर्चा में

3.72 करोड़ की धांधली में गिरफ्तार पूर्व विधायक बलजीत यादव, 100 रुपये रिश्वत वाले पुराने बयान फिर चर्चा में

संक्षेप:

बहरोड़ के पूर्व विधायक बलजीत यादव को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट (LAD) फंड से जुड़ी कथित 3.72 करोड़ रुपये की धांधली के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई जयपुर क्षेत्रीय इकाई की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई।

Feb 04, 2026 03:19 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बहरोड़ के पूर्व विधायक बलजीत यादव को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट (LAD) फंड से जुड़ी कथित 3.72 करोड़ रुपये की धांधली के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई जयपुर क्षेत्रीय इकाई की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई। गिरफ्तारी के बाद बलजीत यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं, खासकर उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ दिए गए पुराने बयानों को लेकर, जिनमें उन्होंने 100 रुपये की रिश्वत मांगने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और इनाम की घोषणा की थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ईडी के अनुसार, 24 जनवरी 2025 को जयपुर, दौसा और बहरोड़ में बलजीत यादव से जुड़े कुल 10 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत दर्ज मामले में की गई थी। जांच में सामने आया कि वर्ष 2021-22 के दौरान बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र के 32 सरकारी स्कूलों के लिए बैडमिंटन और क्रिकेट किट खरीदी गई थीं। एजेंसी का आरोप है कि खेल किट खरीद के नाम पर एमएलए LAD फंड से करीब 3.72 करोड़ रुपये खर्च किए गए, लेकिन इस राशि का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ।

ईडी का कहना है कि इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुका था, जिसके आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच में फर्जी बिल, नियमों के उल्लंघन और सरकारी धन के गलत इस्तेमाल के संकेत मिले हैं। ईडी अब इस बात की जांच कर रही है कि फंड की राशि किन-किन खातों और व्यक्तियों तक पहुंची।

गिरफ्तारी के बाद बलजीत यादव के पुराने बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में फिर चर्चा का विषय बन गए हैं। 6 मार्च 2022 को आयोजित एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने मंच से भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का दावा किया था। उस दौरान उन्होंने कहा था, “मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी कर्मचारी या कोई भी अधिकारी अगर किसी से 100 रुपये की भी रिश्वत मांगता है, तो आप उसका रिकॉर्ड बनाकर मेरे पास लेकर आना। मैं 100 रुपये वापस तो दिलाऊंगा ही, उसके ऊपर कार्रवाई करवाऊंगा और शिकायत लाने वाले को 51 हजार रुपये का इनाम भी दूंगा।

ये भी पढ़ें:MLA फंड घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, पूर्व विधायक बलजीत यादव गिरफ्तार

यह बयान उस समय काफी सुर्खियों में रहा था और बलजीत यादव ने खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले नेता के तौर पर पेश किया था। निर्दलीय विधायक रहते हुए उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कई बार भ्रष्टाचार को लेकर विरोध प्रदर्शन किए। जयपुर के सेंट्रल पार्क में काले कपड़े पहनकर सुबह से शाम तक दौड़ लगाना भी उनके ऐसे ही विरोध प्रदर्शनों में शामिल था, जिसे उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतीकात्मक कदम बताया था।

इसके अलावा, बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने पोस्टर लगवाकर यह ऐलान भी किया था कि जो कोई भी भ्रष्टाचार का मामला उजागर करेगा, उसे 51 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा। उस समय उनके इन कदमों को लेकर काफी चर्चा हुई थी और समर्थकों ने इसे साहसिक पहल बताया था।

हालांकि अब ईडी की गिरफ्तारी के बाद वही बयान विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जिस नेता ने 100 रुपये की रिश्वत पर इनाम और कार्रवाई की बात कही थी, उसी पर करोड़ों रुपये के सरकारी फंड के दुरुपयोग का आरोप लगना गंभीर सवाल खड़े करता है। विपक्षी दल इस मामले को नैतिकता और जवाबदेही से जोड़कर देख रहे हैं।

फिलहाल, ईडी बलजीत यादव से पूछताछ कर रही है और इस पूरे मामले में वित्तीय लेन-देन, दस्तावेजों और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच जारी है। एजेंसी का दावा है कि जांच के दौरान और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। वहीं, बलजीत यादव की गिरफ्तारी से बहरोड़ और राजस्थान की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Rajasthan BJP Enforcement Directorate

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।