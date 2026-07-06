बागेश्वर धाम गए होंगे,500 रुपये में पत्नी ने पति को दफ़नाया; भरतपुर के युवक की तलाश में दर-दर भटका परिवार
रूबी की इस बात पर भरोसा कर परिवार के लोग सचमुच बागेश्वर धाम तक पहुंच गए। वहां आश्रम में एक दिन रुककर सुरेंद्र शर्मा के बारे में पूछताछ भी की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। उन्हें क्या पता था कि जिस शख्स को वे सैकड़ों किलोमीटर दूर तलाश रहे हैं
आगरा में सामने आए एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की परतें जैसे-जैसे खुल रही हैं, हर खुलासा पहले से ज्यादा हैरान कर देने वाला साबित हो रहा है। पति की हत्या करने के बाद उसकी लाश को घर के बाथरूम में दफनाने वाली रूबी ने सिर्फ सबूत मिटाने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि पूरे परिवार को कई दिनों तक झूठ और बहानों के जाल में उलझाए रखा। कभी रोने लगती, कभी कहती कि पति कहीं चले गए हैं और जब शक बढ़ा तो जेठ से कह दिया कि शायद वह बागेश्वर धाम गए होंगे।
परिजन पहुंचे आश्रम, लेकिन नहीं मिला कोई सुराग
रूबी की इस बात पर भरोसा कर परिवार के लोग सचमुच बागेश्वर धाम तक पहुंच गए। वहां आश्रम में एक दिन रुककर सुरेंद्र शर्मा के बारे में पूछताछ भी की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। उन्हें क्या पता था कि जिस शख्स को वे सैकड़ों किलोमीटर दूर तलाश रहे हैं, उसकी लाश उनके अपने ही घर के बाथरूम के नीचे दफन है।
खीर में नींद की गोलियां मिलाकर की हत्या
यह सनसनीखेज मामला आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र स्थित रेणुका धाम कॉलोनी का है। पुलिस जांच में सामने आया कि 17 मई की रात रूबी ने अपने पति सुरेंद्र शर्मा (44) को खीर में डेढ़ दर्जन से ज्यादा नींद की गोलियां मिलाकर खिला दीं। जब वह बेसुध हो गया तो उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने अकेले ही शव को घसीटकर बाथरूम तक पहुंचाया और हथौड़ी-छेनी से करीब तीन फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया।
500 रुपए में करवाया प्लास्टर, रोज उसी बाथरूम में नहाती रही
हत्या के बाद रूबी ने सबूत मिटाने के लिए बेहद शातिर तरीका अपनाया। उसने बाजार से खुद सीमेंट और बालू खरीदी और एक राजमिस्त्री को सिर्फ 500 रुपए देकर बाथरूम का फर्श प्लास्टर करवा दिया। इतना ही नहीं, प्लास्टर होने के बाद वह उसी बाथरूम का रोज इस्तेमाल करती रही, ताकि किसी को जरा भी शक न हो।
जेठ की शिकायत पर खुला पूरा राज
मामले का खुलासा तब हुआ जब सुरेंद्र के बड़े भाई अनिल शर्मा ने लगातार गायब रहने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने घर की तलाशी ली तो बाथरूम के नीचे से सुरेंद्र की सड़ी-गली लाश बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने रूबी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल वह 14 दिन की पुलिस रिमांड पर है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है।
भाई की आस्था का उठाया फायदा
पूछताछ में सुरेंद्र के भाई अनिल शर्मा ने पुलिस को बताया कि उनके भाई की बागेश्वर धाम में गहरी आस्था थी। वह पिछले दो वर्षों से वहां होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में नियमित रूप से जाते थे। इसी वजह से जब उन्होंने रूबी से सुरेंद्र के बारे में पूछा तो उसने सहज अंदाज में कहा कि हो सकता है वह बागेश्वर धाम गए हों। परिवार ने उसकी बात पर भरोसा किया और आश्रम तक जाकर तलाश भी की, लेकिन कहीं कोई जानकारी नहीं मिली।
रोकर टाल देती थी हर सवाल
अनिल का कहना है कि इस दौरान रूबी का व्यवहार भी अजीब था। जैसे ही उससे ज्यादा सवाल किए जाते, वह रोने लगती और बात बदल देती। धीरे-धीरे परिवार का शक गहराता गया, लेकिन किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि हत्या घर के भीतर हो चुकी है।
राजमिस्त्री बोला- खबर सुनकर रातभर नहीं सो पाया
इस मामले में बाथरूम का प्लास्टर करने वाला राजमिस्त्री रवि भी अब सामने आया है। पुलिस को दिए बयान में उसने बताया कि हत्या की खबर सुनने के बाद वह पूरी रात सो नहीं सका। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस फर्श पर वह सीमेंट का प्लास्टर कर रहा है, उसके नीचे एक इंसान की लाश दफन है।
शाम को पहुंचा, सब कुछ पहले से था तैयार
रवि ने बताया कि उसी इलाके की एक महिला ने उसका संपर्क रूबी से करवाया था। हत्या वाले दिन दोपहर में रूबी ने उसे काम के लिए बुलाया, लेकिन व्यस्त होने के कारण वह शाम करीब छह बजे पहुंचा। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि बाथरूम में पहले से मिट्टी डालकर उसे समतल किया जा चुका था। रूबी ने बताया कि उसने खुद मिट्टी भरकर लेवल कर दिया है, अब सिर्फ ऊपर सीमेंट का प्लास्टर करना है।
न हाव-भाव बदले, न हुआ किसी को शक
करीब दो घंटे में रवि ने काम पूरा कर दिया और 500 रुपए मजदूरी लेकर घर लौट गया। उसके मुताबिक, काम करते समय न तो जमीन में कुछ असामान्य लगा और न ही रूबी के चेहरे पर किसी तरह की घबराहट दिखाई दी। वह बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रही थी, इसलिए उसे कोई शक नहीं हुआ।
अब तलाश, क्या हत्या में कोई और भी शामिल था?
पुलिस अब इस हत्याकांड के हर पहलू की जांच कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने में रूबी पूरी तरह अकेली थी या फिर किसी और ने भी उसका साथ दिया। फिलहाल इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक पत्नी की बेरहमी, परिवार को गुमराह करने की साजिश और बाथरूम के नीचे दफन सच ने हर किसी को हैरान कर दिया है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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