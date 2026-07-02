बदल गया राजस्थान का मौसम, कई जिलों में झमाझम बारिश; IMD का ताजा अलर्ट

राजधानी जयपुर में बुधवार दोपहर बाद शुरू हुई हल्की बारिश का सिलसिला गुरुवार सुबह भी जारी रहा। आसमान में घने बादल छाए रहने और ठंडी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद मानसून अब दस्तक देने की कगार पर है। बुधवार को मानसून मध्य प्रदेश की सीमा तक पहुंच गया और अगले 24 घंटे में इसके राजस्थान में प्रवेश करने की संभावना जताई गई है। इसी बीच राजधानी जयपुर, दौसा, चित्तौड़गढ़, अलवर समेत कई जिलों में बुधवार रात से रुक-रुककर बारिश का दौर शुरू हो गया, जिससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी राज्य के 25 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है।

अगले 24 घंटे में राजस्थान में प्रवेश करेगा मानसून मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, पूर्वी भारत और बंगाल की खाड़ी में मानसूनी हवाओं के सक्रिय होने से मानसून की रफ्तार तेज हुई है। मानसून अब राजस्थान की सीमा तक पहुंच चुका है और अगले 24 घंटे में राज्य में प्रवेश कर सकता है। इसके प्रभाव से पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है।

जयपुर में बारिश से मौसम हुआ सुहाना राजधानी जयपुर में बुधवार दोपहर बाद शुरू हुई हल्की बारिश का सिलसिला गुरुवार सुबह भी जारी रहा। आसमान में घने बादल छाए रहने और ठंडी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बुधवार को जयपुर का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बारिश के बाद लोगों को उमस और तेज गर्मी से राहत मिली।

पहले सप्ताह में सामान्य से अधिक बारिश के आसार मौसम विभाग के अनुसार, इस वर्ष जयपुर में मानसून सामान्य से तीन से चार दिन की देरी से पहुंच रहा है। हालांकि, प्रवेश के बाद पहले सप्ताह में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। दूसरे सप्ताह में भी मानसून सक्रिय रहने के संकेत हैं और कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं तीसरे और चौथे सप्ताह में मानसून की गतिविधियां कुछ कमजोर पड़ सकती हैं, जिससे फिर उमस बढ़ने की आशंका है।

दौसा में झमाझम बारिश, कई जगह जलभराव दौसा जिले में बुधवार रात से मौसम पूरी तरह बदल गया। सिकराय और महवा क्षेत्र में तेज बारिश हुई, जबकि दौसा शहर, बांदीकुई और लालसोट में भी मध्यम बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। जयपुर-आगरा नेशनल हाईवे पर सिकंदरा चौराहे के पास सड़क पर पानी भरने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। फिलहाल जिले में आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और आगे भी बारिश की संभावना बनी हुई है।

चित्तौड़गढ़ में निंबाहेड़ा सबसे ज्यादा भीगा चित्तौड़गढ़ जिले में गुरुवार सुबह हल्की बारिश का दौर जारी रहा। शहर में सुबह 8 बजे तक 1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि जिले में सबसे अधिक 39 मिलीमीटर बारिश निंबाहेड़ा में रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा बेगूं में 38 मिलीमीटर, भैंसरोडगढ़ में 37 मिलीमीटर, बस्सी में 15 मिलीमीटर और गंगरार में 9 मिलीमीटर बारिश हुई। लगातार बारिश से किसानों के चेहरों पर भी खुशी दिखाई दी।

अलवर और कोटपूतली-बहरोड़ में भी राहत की बारिश अलवर शहर और आसपास के क्षेत्रों में गुरुवार सुबह हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। इससे पहले बुधवार को दिनभर तेज उमस बनी रही थी, लेकिन सुबह घने बादलों और बारिश ने लोगों को राहत दी। वहीं कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बहरोड़ क्षेत्र में तड़के चार बजे से सुबह आठ बजे तक लगातार बारिश हुई। सुबह साढ़े सात बजे तक 21 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई और मौसम ठंडा हो गया।

कई जिलों में बादल, कहीं उमस तो कहीं राहत कोटा में पूरे दिन बादल छाए रहने से अधिकतम तापमान घटकर 36.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले एक-दो दिनों में यहां मानसून के प्रवेश की संभावना जताई है। सीकर में बादलों के बीच दोपहर में तेज धूप निकलने से उमस बनी रही और अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

अजमेर में भी दिनभर तेज धूप के कारण तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं जोधपुर में प्री-मानसून गतिविधियां कमजोर रहने से गर्मी का असर बरकरार है और अधिकतम तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उदयपुर में भी उमस भरी गर्मी रही और अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

श्रीगंगानगर सबसे गर्म, पारा 44 डिग्री के पार राजस्थान के पश्चिमी और पाकिस्तान सीमा से लगे जिलों में अब भी भीषण गर्मी का असर बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में राज्य का सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर में 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीकानेर और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में भी उमस और गर्म हवाओं का असर देखने को मिला।