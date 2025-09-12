अयोध्या में पहली बार जलेंगे औषधीय दीपक, जयपुर से भेजे जाएंगे 5 लाख दीये

इस बार अयोध्या की दिवाली खास होने जा रही है। श्रीराम मंदिर के प्रांगण और आसपास का क्षेत्र जयपुर की गोशालाओं से तैयार हो रहे 5 लाख गोमय दीपकों से रोशन होगा।

इस बार अयोध्या की दिवाली खास होने जा रही है। श्रीराम मंदिर के प्रांगण और आसपास का क्षेत्र जयपुर की गोशालाओं से तैयार हो रहे 5 लाख गोमय दीपकों से रोशन होगा। यह पहला अवसर होगा जब अयोध्या में गोबर से बने ऐसे दीपक जगमगाएंगे, जिनमें 7 औषधीय जड़ी-बूटियों का उपयोग किया गया है।

जयपुर के सांगानेर स्थित श्री पिंजरापोल गोशाला के वैदिक औषधीय पादप केंद्र में महिलाएं दिन-रात इन दीपकों को तैयार करने में जुटी हैं। गोबर में रीठा, काली हल्दी, सतावर, जटामांसी, अश्वगंधा, सदाबहार और अतिबला जैसी जड़ी-बूटियों का पाउडर मिलाया जा रहा है। इसके साथ ही काली मिट्टी और सरसों के तेल का मिश्रण दीपक निर्माण में उपयोग हो रहा है। इन्हें जलाने पर न केवल उजाला होगा बल्कि हवन जैसा वातावरण और खुशबू भी फैलेगी।

गोशाला के वैदिक औषधीय पादप केंद्र अध्यक्ष अतुल गुप्ता ने बताया कि हाल ही में अयोध्या से श्री रामलला अयोध्या सेवा समिति अध्यक्ष डॉ. आचार्य राजानंद शास्त्री ने यहां पहुंचकर दीपक निर्माण की प्रक्रिया का निरीक्षण किया। उन्होंने काम की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रयास दिवाली को और भी पवित्र और विशेष बनाएगा।

दीपावली पर अयोध्या में कुल 26 लाख दीपक जलाए जाएंगे। इनमें से 5 लाख दीपक जयपुर की 10 गोशालाओं से भेजे जा रहे हैं। इनका ऑर्डर मिलने के बाद गोशालाओं में तैयारी तेज हो गई है। महिलाएं गोबर से दीपक बनाकर सुखा रही हैं, फिर उनमें जड़ी-बूटियों का मिश्रण भरकर अंतिम रूप दे रही हैं।

सांगानेर की गोशाला में दीपक तैयार कर रही महिलाओं का कहना है कि यह काम उनके लिए सिर्फ रोजगार का साधन नहीं है बल्कि धार्मिक सेवा भी है। वे मानती हैं कि उनके हाथों से बने दीपकों से जब रामनगरी रोशन होगी तो उसका पुण्य भी उन्हें मिलेगा।

गोबर से बने दीपकों का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी खास है। इनमें मिट्टी और तेल के साथ औषधीय तत्व होने के कारण प्रदूषण कम होगा। विशेषज्ञ बताते हैं कि जब ये दीपक जलेंगे तो वातावरण में मौजूद हानिकारक कणों का प्रभाव घटेगा और हवा में शुद्धता बढ़ेगी।

पिंजरापोल गोशाला से जुड़े लोगों का कहना है कि पहले यहां गोबर से खाद और उपले ही तैयार किए जाते थे। लेकिन अब औषधीय दीपकों का बड़ा उत्पादन शुरू हुआ है। इस बार दिवाली पर अयोध्या भेजे जा रहे दीपक इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं।

अयोध्या में इस दिवाली का आयोजन ऐतिहासिक बताया जा रहा है। श्रीराम मंदिर के लोकार्पण के बाद यह पहली भव्य दिवाली होगी। ऐसे में जयपुर से जा रहे ये दीपक पूरे आयोजन की शोभा बढ़ाएंगे। अयोध्या पहुंचने के बाद इन्हें राम की पैड़ी और मंदिर परिसर सहित कई स्थानों पर सजाया जाएगा।

जयपुर की गोशालाओं में तैयार हो रहे इन गोमय दीपकों ने यहां का वातावरण भी धार्मिक बना दिया है। महिलाएं दीपक तैयार करते समय रामधुन और भजन गाती हैं। इससे गोशाला परिसर में लगातार आध्यात्मिक माहौल बना रहता है।