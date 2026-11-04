नवंबर से जून तक सरकारों की अग्निपरीक्षा; ज्योतिषाचार्य ने बताया कब-कब बढ़ेंगी मुश्किलें
ज्योतिषाचार्य के मुताबिक, 12 नवंबर तक और उसके बाद 2 दिसंबर तक का समय राजनीतिक दृष्टि से काफी संवेदनशील रह सकता है। इस अवधि में सरकारों के सामने कई तरह की मुश्किलें आने की संभावना है।
राजस्थान समेत देश की मौजूदा सरकारों के लिए आने वाला समय ज्योतिषीय गणना के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रह सकता है। ग्रहों की बदलती चाल के बीच राजनीतिक उठापटक, सत्ता में बदलाव, नेतृत्व स्तर पर बड़े फेरबदल और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सरकारों को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। विपक्षी दलों की ओर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों को जनता का समर्थन मिलने के भी संकेत हैं। ज्योतिषाचार्य अजय कुमार अग्रवाल ने ग्रहों की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करते हुए ये संभावनाएं जताई हैं।
ज्योतिषाचार्य अजय कुमार अग्रवाल के मुताबिक, वर्तमान समय में कई बड़े ग्रहों की स्थिति राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 27 जुलाई से शनि के वक्री होने, 18 सितंबर से मंगल के नीच राशि में रहने और पहले से गुरु के अतिचारी होने के कारण परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। इसके बाद 31 अक्टूबर से गुरु का सिंह राशि में प्रवेश और वहां पहले से केतु की मौजूदगी को भी उन्होंने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना बताया है।
ग्रहों की चाल से राजनीतिक हलचल के संकेत
अग्रवाल के अनुसार, शनि, मंगल, गुरु और केतु की इन स्थितियों का असर सरकारों के कामकाज और राजनीतिक परिस्थितियों पर देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में सत्ताधारी दलों को विरोधी पार्टियों के हमलों का सामना करना पड़ सकता है। विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर सरकारों के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उन पर जनता की भागीदारी और समर्थन बढ़ने की संभावना जताई गई है।
उन्होंने बताया कि आर्थिक मोर्चे पर सरकारों के सामने चुनौतियां बढ़ सकती हैं। भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे राजनीतिक बहस के केंद्र में आ सकते हैं। ऐसे मामलों को लेकर जनता में नाराजगी और सरकारों के खिलाफ विरोध का माहौल बनने की आशंका है। हालांकि, ये सभी संभावनाएं ग्रहों की ज्योतिषीय गणना पर आधारित हैं।
12 नवंबर से 2 दिसंबर तक कैसा रहेगा समय?
ज्योतिषाचार्य के मुताबिक, 12 नवंबर तक और उसके बाद 2 दिसंबर तक का समय राजनीतिक दृष्टि से काफी संवेदनशील रह सकता है। इस अवधि में सरकारों के सामने कई तरह की मुश्किलें आने की संभावना है। राजनीतिक विरोध तेज होने से सत्ता पक्ष की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। सरकारों को अपने फैसलों और कामकाज को लेकर जवाब देने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।
किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को देना पड़ सकता है इस्तीफा
अग्रवाल ने राजनीतिक नेतृत्व में बड़े बदलाव की भी संभावना जताई है। उनके अनुसार, आने वाले समय में नेतृत्व के स्तर पर भारी फेरबदल देखने को मिल सकता है। किसी उच्च पद पर बैठे व्यक्ति को इस्तीफा तक देना पड़ सकता है। सत्ता और संगठन के भीतर भी बदलाव की परिस्थितियां बन सकती हैं। हालांकि, उन्होंने किसी खास सरकार, पद या व्यक्ति का नाम नहीं बताया है।
जनवरी से जून 2027 तक फिर चुनौतीपूर्ण रह सकता है समय
ज्योतिषाचार्य अजय कुमार अग्रवाल ने 2027 की शुरुआत को लेकर भी महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। उनके अनुसार, 25 जनवरी 2027 से ग्रहों की स्थिति एक बार फिर चुनौतीपूर्ण हो सकती है। यह दौर 26 जून 2027 तक जारी रहने की संभावना है। इस अवधि में भी सरकारों को राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
कुल मिलाकर, ज्योतिषाचार्य अजय कुमार अग्रवाल के विश्लेषण के मुताबिक, नवंबर-दिसंबर 2026 और जनवरी से जून 2027 के बीच का समय राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकता है। सरकारों के सामने विपक्ष का विरोध, भ्रष्टाचार के आरोप, आर्थिक चुनौतियां और नेतृत्व में संभावित बदलाव जैसे मुद्दे चर्चा में रह सकते हैं। हालांकि, ये ज्योतिषीय आकलन हैं, इन्हें निश्चित राजनीतिक घटनाक्रम या भविष्यवाणी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।