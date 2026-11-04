नवंबर से जून तक सरकारों की अग्निपरीक्षा; ज्योतिषाचार्य ने बताया कब-कब बढ़ेंगी मुश्किलें

ज्योतिषाचार्य के मुताबिक, 12 नवंबर तक और उसके बाद 2 दिसंबर तक का समय राजनीतिक दृष्टि से काफी संवेदनशील रह सकता है। इस अवधि में सरकारों के सामने कई तरह की मुश्किलें आने की संभावना है।

ज्योतिषाचार्य अजय कुमार अग्रवाल ने 2027 की शुरुआत को लेकर भी महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। उनके अनुसार, 25 जनवरी 2027 से ग्रहों की स्थिति एक बार फिर चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

राजस्थान समेत देश की मौजूदा सरकारों के लिए आने वाला समय ज्योतिषीय गणना के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रह सकता है। ग्रहों की बदलती चाल के बीच राजनीतिक उठापटक, सत्ता में बदलाव, नेतृत्व स्तर पर बड़े फेरबदल और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सरकारों को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। विपक्षी दलों की ओर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों को जनता का समर्थन मिलने के भी संकेत हैं। ज्योतिषाचार्य अजय कुमार अग्रवाल ने ग्रहों की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करते हुए ये संभावनाएं जताई हैं।

ज्योतिषाचार्य अजय कुमार अग्रवाल के मुताबिक, वर्तमान समय में कई बड़े ग्रहों की स्थिति राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 27 जुलाई से शनि के वक्री होने, 18 सितंबर से मंगल के नीच राशि में रहने और पहले से गुरु के अतिचारी होने के कारण परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। इसके बाद 31 अक्टूबर से गुरु का सिंह राशि में प्रवेश और वहां पहले से केतु की मौजूदगी को भी उन्होंने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना बताया है।

ग्रहों की चाल से राजनीतिक हलचल के संकेत अग्रवाल के अनुसार, शनि, मंगल, गुरु और केतु की इन स्थितियों का असर सरकारों के कामकाज और राजनीतिक परिस्थितियों पर देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में सत्ताधारी दलों को विरोधी पार्टियों के हमलों का सामना करना पड़ सकता है। विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर सरकारों के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उन पर जनता की भागीदारी और समर्थन बढ़ने की संभावना जताई गई है।

उन्होंने बताया कि आर्थिक मोर्चे पर सरकारों के सामने चुनौतियां बढ़ सकती हैं। भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे राजनीतिक बहस के केंद्र में आ सकते हैं। ऐसे मामलों को लेकर जनता में नाराजगी और सरकारों के खिलाफ विरोध का माहौल बनने की आशंका है। हालांकि, ये सभी संभावनाएं ग्रहों की ज्योतिषीय गणना पर आधारित हैं।

12 नवंबर से 2 दिसंबर तक कैसा रहेगा समय? ज्योतिषाचार्य के मुताबिक, 12 नवंबर तक और उसके बाद 2 दिसंबर तक का समय राजनीतिक दृष्टि से काफी संवेदनशील रह सकता है। इस अवधि में सरकारों के सामने कई तरह की मुश्किलें आने की संभावना है। राजनीतिक विरोध तेज होने से सत्ता पक्ष की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। सरकारों को अपने फैसलों और कामकाज को लेकर जवाब देने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।

किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को देना पड़ सकता है इस्तीफा अग्रवाल ने राजनीतिक नेतृत्व में बड़े बदलाव की भी संभावना जताई है। उनके अनुसार, आने वाले समय में नेतृत्व के स्तर पर भारी फेरबदल देखने को मिल सकता है। किसी उच्च पद पर बैठे व्यक्ति को इस्तीफा तक देना पड़ सकता है। सत्ता और संगठन के भीतर भी बदलाव की परिस्थितियां बन सकती हैं। हालांकि, उन्होंने किसी खास सरकार, पद या व्यक्ति का नाम नहीं बताया है।

जनवरी से जून 2027 तक फिर चुनौतीपूर्ण रह सकता है समय ज्योतिषाचार्य अजय कुमार अग्रवाल ने 2027 की शुरुआत को लेकर भी महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। उनके अनुसार, 25 जनवरी 2027 से ग्रहों की स्थिति एक बार फिर चुनौतीपूर्ण हो सकती है। यह दौर 26 जून 2027 तक जारी रहने की संभावना है। इस अवधि में भी सरकारों को राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।