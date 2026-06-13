असम में एयरफोर्स का AN-32 विमान क्रैश, राजस्थान का अग्निवीर खेमाराम कुमावत शहीद
AN-32 भारतीय वायुसेना का एक महत्वपूर्ण मालवाहक विमान है, जिसका उपयोग सैनिकों, सैन्य उपकरणों और अन्य आवश्यक सामग्री की ढुलाई के लिए किया जाता है
असम के जोरहाट स्थित रौरिया इंडियन एयरबेस पर शनिवार सुबह हुए दर्दनाक विमान हादसे में राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिले के पांचोता गांव के अग्निवीर वायु सैनिक खेमाराम कुमावत (22) शहीद हो गए। भारतीय वायुसेना के AN-32 मालवाहक विमान के लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने से पायलट समेत पांच जवानों की मौत हो गई, जबकि एक को-पायलट घायल हो गया।
हादसे की सूचना मिलते ही पांचोता गांव सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार और ग्रामीणों को विश्वास नहीं हो रहा कि कुछ ही समय पहले घर से देश सेवा के लिए निकला बेटा अब तिरंगे में लिपटकर लौटेगा।
दिसंबर 2022 में जॉइन की थी वायुसेना
खेमाराम कुमावत ने दिसंबर 2022 में अग्निवीर योजना के तहत भारतीय वायुसेना जॉइन की थी। परिवार के लोगों के अनुसार उनका कार्यकाल जल्द पूरा होने वाला था। वे अपने व्यवहार और अनुशासन के कारण गांव में युवाओं के लिए प्रेरणा बने हुए थे।
ममेरे भाई महेश कुमावत ने बताया कि खेमाराम की शादी को लेकर परिवार में बातचीत चल रही थी। घर में उनके भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो रही थी, लेकिन अचानक आई इस दुखद खबर ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया।
परिवार के दो बेटे सीआरपीएफ में तैनात
खेमाराम किसान परिवार से थे। उनके पिता खेती-किसानी करते हैं। बड़े भाई राजेंद्र कुमार सिविल इंजीनियर हैं। उनसे छोटे भाई गोविंदराम सीआरपीएफ में कार्यरत हैं और वर्तमान में चेन्नई एयरपोर्ट पर तैनात हैं।
परिवार के सबसे छोटे भाइयों में शामिल मनोज कुमावत सीआरपीएफ में हेड कॉन्स्टेबल हैं और उनकी पोस्टिंग प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) में है। परिवार में एक छोटी बहन भी है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। एक ही परिवार के तीन बेटों का देश सेवा से जुड़ा होना ग्रामीणों के बीच गर्व का विषय माना जाता रहा है।
रविवार को पहुंच सकती है पार्थिव देह
डीडवाना-कुचामन के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल राजेंद्र सिंह ने बताया कि शहीद खेमाराम की पार्थिव देह रविवार को नावां पहुंचने की संभावना है। वहां से सैन्य और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और फिर उनके पैतृक गांव पांचोता ले जाया जाएगा।
गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहादत की खबर के बाद से ही ग्रामीण और आसपास के लोग परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं।
लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब AN-32 विमान जोरहाट एयरबेस पर उतरने की प्रक्रिया में था। इसी दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद विमान में भीषण आग लग गई और वह दो हिस्सों में टूट गया।
AN-32 भारतीय वायुसेना का एक महत्वपूर्ण मालवाहक विमान है, जिसका उपयोग सैनिकों, सैन्य उपकरणों और अन्य आवश्यक सामग्री की ढुलाई के लिए किया जाता है। दुर्घटना के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है।
पांच जवानों की गई जान
इस हादसे में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीरवायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीरवायु दानिश आलम की मौत हो गई। वहीं एक को-पायलट घायल हो गया, जिसका उपचार किया जा रहा है।
भारतीय वायुसेना ने बताया कि विमान नियमित उड़ान पर था। वायुसेना ने लोगों से शुरुआती जांच पूरी होने तक किसी भी तरह के कयास नहीं लगाने की अपील की है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
खेमाराम की शहादत ने पूरे राजस्थान को गमगीन कर दिया है। जिस घर में शादी की तैयारियों और भविष्य के सपनों की चर्चा हो रही थी, वहां अब बेटे की अंतिम विदाई की तैयारी की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
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