मुझे भी घर में डांट पड़ती है; अश्विनी वैष्णव ने जयपुर में फूफा बनकर जमाया रंग
रामलीला मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर से अपने रिश्ते का जिक्र किया। जयपुर में ससुराल होने के कारण यहां के लोगों से अपने पारिवारिक जुड़ाव को उन्होंने बेहद मजेदार अंदाज में बयां किया।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में गुरुवार को बीजेपी के 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के दौरान सियासत के साथ खूब हंसी-मजाक भी देखने को मिला। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने ससुराल और जयपुर से रिश्ते का जिक्र करते हुए ऐसा देसी अंदाज दिखाया कि मंच पर बैठे नेता भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने खुद को 'नाराज फूफा' के बजाय 'शांत फूफा' बताया। इतना ही नहीं, यह भी कह दिया कि जयपुर वालों की तरफ से उन्हें डांट भी पड़ती है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी तो और तिलमिलाओगे।
‘मैं नाराज फूफा नहीं, शांत फूफा हूं’
रामलीला मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर से अपने रिश्ते का जिक्र किया। जयपुर में ससुराल होने के कारण यहां के लोगों से अपने पारिवारिक जुड़ाव को उन्होंने बेहद मजेदार अंदाज में बयां किया। वैष्णव ने कहा कि लोग उन्हें कभी दामाद तो कभी फूफा बना देते हैं, लेकिन वह नाराज फूफा नहीं, बल्कि शांत फूफा हैं।
उन्होंने कहा, ‘मैं तो इसी धरती का बेटा हूं। लोग मुझे कभी दामाद तो कभी फूफा बना देते हैं, लेकिन मैं कोई नाराज फूफा नहीं हूं, शांत फूफा हूं। सबसे पहले तो मैं यहां का बेटा हूं और फिर सब कुछ हूं। जयपुर से मेरा संबंध बहुत अटूट और गहरा बन गया है।’
जयपुर वालों से आपका घर चल रहा है', फिर बोले- डांट भी पड़ती है
अश्विनी वैष्णव की बात सुनकर मंच पर पीछे बैठे वरिष्ठ नेताओं ने भी चुटकी लेने में देर नहीं की। एक नेता ने कहा कि जयपुर वालों से आपका घर चल रहा है। इस पर रेल मंत्री भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उन्होंने तपाक से जवाब दिया, ‘यह बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डांट भी जयपुर वालों की ही पड़ती है।’
उनके इस जवाब के बाद सभा में जमकर ठहाके लगे। मंच पर मौजूद नेताओं से लेकर मैदान में बैठे कार्यकर्ताओं तक के चेहरे खिल उठे। बीजेपी के राजनीतिक कार्यक्रम में वैष्णव का यह पारिवारिक और मजाकिया अंदाज चर्चा का विषय बन गया।
भजनलाल ने गहलोत को दी चेतावनी- अभी तो और तिलमिलाओगे
सभा में हंसी-मजाक के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर सियासी हमला बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि जब उन्होंने जोधपुर की सभा में बयान दिया था तो कुछ लोग तिलमिला गए थे। उन्होंने कहा, ‘अभी तो और तिलमिलाओगे। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि आपके हर एक सवाल का जवाब मिलेगा और पूरी ताकत के साथ मिलेगा।’
मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को लेकर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या आरपीएससी में विवादित नियुक्तियां नहीं हुई थीं? क्या जल जीवन मिशन (JJM) में घोटाला नहीं हुआ, जिसके मंत्री जेल की हवा खाकर बाहर आए हैं? सीएम ने आगे कहा कि उनके ओएसडी की भाषा और पीएसओ के कारनामों को पूरा राजस्थान अच्छी तरह जानता है।
मंजू शर्मा नाम भूल गईं, फिर मंच पर छूट पड़ी हंसी
सभा के दौरान एक और मजेदार वाकया देखने को मिला। सांसद मंजू शर्मा स्वागत भाषण दे रही थीं। इस दौरान वह प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का नाम लेना भूल गईं। कुछ देर बाद जब उन्हें अपनी गलती का अहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत बात संभाली और कहा, ‘मैं अपने परिवार के मुखिया मदन राठौड़ का नाम लेना भूल गई थी।’
बस फिर क्या था, मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी संजय भाटिया, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और पूर्व मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी समेत तमाम नेता ठहाके लगाने लगे। इस वाकये ने सभा के माहौल को और खुशनुमा बना दिया।
यूगेट से त्रिपोलिया गेट तक निकाली पदयात्रा
जनसभा के बाद बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ सड़क पर भी ताकत दिखाई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने न्यूगेट से त्रिपोलिया गेट तक विशाल पदयात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की गई। पूरे कार्यक्रम में एक तरफ अश्विनी वैष्णव का फूफा वाला मजाक चर्चा में रहा तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के तीखे राजनीतिक हमले भी सुर्खियों में छाए रहे।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।