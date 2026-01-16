Hindustan Hindi News
अशोक गहलोत पर मंत्री सुमित गोदारा का पलटवार, SIR और फोन टैपिंग को लेकर गरमाई राजस्थान की राजनीति

संक्षेप:

Jan 16, 2026 06:59 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद अब भजन लाल सरकार में कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने खुलकर पलटवार किया है। SIR के साथ-साथ फोन टैपिंग का मुद्दा भी एक बार फिर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गया है।

दरअसल, SIR प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य राजस्थान सहित कई राज्यों में चल रहा है। इसी प्रक्रिया को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार और प्रशासन पर कांग्रेस समर्थकों के नाम मतदाता सूची से हटवाने का आरोप लगाया था। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताते हुए अधिकारियों पर दबाव और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे।

गहलोत के आरोपों से बढ़ा सियासी तापमान

15 जनवरी 2026 को अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर दो पोस्ट करते हुए कहा था कि अनजान व्यक्तियों द्वारा फॉर्म-7 भरकर कांग्रेस समर्थकों के नाम मतदाता सूची से कटवाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) पर दबाव बनाया जा रहा है और जो अधिकारी इनकार कर रहे हैं, उन्हें तबादले की धमकी दी जा रही है।

गहलोत ने अपने निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा का हवाला देते हुए कहा कि वहां भी इस तरह की कोशिशें सामने आई हैं। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए लिखा था कि “सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन नियमों के खिलाफ काम करने वालों पर कार्रवाई जरूर होती है।” गहलोत के इन बयानों के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई।

मंत्री सुमित गोदारा का तीखा जवाब

अब इस पूरे मामले पर कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने गहलोत पर करारा हमला बोला है। शुक्रवार सुबह मीडिया से बातचीत में गोदारा ने गहलोत के सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा तथ्यों से ध्यान भटकाने की राजनीति करती रही है। उन्होंने कहा कि SIR प्रक्रिया पूरी तरह भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित की जाती है, जो एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है। इसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता।

गोदारा ने कहा कि आजादी के बाद देश में अब तक 11 बार SIR की प्रक्रिया हो चुकी है, जिनमें से 10 बार कांग्रेस शासन के दौरान हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उस समय भी अधिकारी दबाव में काम कर रहे थे? यदि तब सब कुछ लोकतांत्रिक था, तो आज वही प्रक्रिया अचानक लोकतंत्र की हत्या कैसे हो गई?

संवैधानिक संस्थाओं के अपमान का आरोप

कैबिनेट मंत्री ने अशोक गहलोत पर संवैधानिक संस्थाओं के अपमान का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है, तब वह चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं पर सवाल खड़े करने लगती है। गोदारा ने गहलोत के ओएसडी से जुड़े पुराने विवादों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस को पहले अपने अतीत की ओर देखना चाहिए।

फोन टैपिंग का मुद्दा भी उछला

इस दौरान सुमित गोदारा ने फोन टैपिंग का मुद्दा उठाकर भी अशोक गहलोत को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, तब खुद फोन टैपिंग जैसे आरोप सामने आए थे। गोदारा ने तंज कसते हुए कहा कि उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं था, लेकिन अब चुनाव आयोग की नियमित प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

राजनीतिक टकराव और तेज होने के संकेत

SIR को लेकर गहलोत और गोदारा के बीच बयानबाजी से साफ है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है। कांग्रेस जहां इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़कर देख रही है, वहीं बीजेपी इसे संवैधानिक प्रक्रिया बताते हुए आरोपों को सिरे से नकार रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मतदाता सूची से जुड़ा यह विवाद आगामी चुनावी माहौल को और अधिक गर्म कर सकता है।

फिलहाल, SIR प्रक्रिया जारी है और चुनाव आयोग की भूमिका पर दोनों दल आमने-सामने हैं। गहलोत और गोदारा के तीखे बयानों से राजस्थान की राजनीति में तनाव और बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं।

