राजस्थान में पानी - चारे का संकट; गहलोत ने सरकार को चेताया

गहलोत ने कहा कि कई क्षेत्रों में सूखे जैसे हालात हैं। बांधों में पानी की आवक नहीं हुई है और फसलें भी प्रभावित हुई हैं। चारे का पर्याप्त उत्पादन नहीं होने से पशुपालकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार से पेयजल संकट से निपटने के लिए अभी से पूरी योजना तैयार करने को कहा। उन्होंने दूसरे राज्यों से पानी और चारे की व्यवस्था करने सहित सभी जरूरी विकल्पों पर काम शुरू करने की जरूरत बताई। उनके मुताबिक, संकट बढ़ने के बाद इंतजाम करने के बजाय पहले से तैयारी करना जरूरी है, ताकि लोगों को समय पर राहत मिल सके।

राजस्थान में पंचायत चुनावों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार के सामने तीन ऐसी चुनौतियां रखी हैं, जिनका असर आने वाले दिनों में गांवों से लेकर शहरों तक दिखाई दे सकता है। बांधों में पानी की आवक नहीं होना, फसलों का प्रभावित होना और चारे का पर्याप्त उत्पादन नहीं होना प्रदेश में मुश्किलें बढ़ा सकता है। गहलोत ने जल संकट, पशुधन के संरक्षण और ग्रामीण रोजगार को लेकर राज्य सरकार को अभी से तैयारी करने की सलाह दी है।

सोमवार को जोधपुर दौरे पर रहे गहलोत ने जयपुर रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि इस बार हालात चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। जोधपुर में अभी से पानी की समस्या सामने आने लगी है। आने वाले समय में प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकार संभावित संकट से निपटने के लिए समय रहते जरूरी इंतजाम कर पाएगी?

पानी, चारा और रोजगार... गांवों के सामने खड़ी हो सकती है बड़ी चुनौती गहलोत ने कहा कि कई क्षेत्रों में सूखे जैसे हालात हैं। बांधों में पानी की आवक नहीं हुई है और फसलें भी प्रभावित हुई हैं। चारे का पर्याप्त उत्पादन नहीं होने से पशुपालकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसका असर केवल खेती और पशुपालन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण परिवारों की आजीविका पर भी पड़ सकता है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार से पेयजल संकट से निपटने के लिए अभी से पूरी योजना तैयार करने को कहा। उन्होंने दूसरे राज्यों से पानी और चारे की व्यवस्था करने सहित सभी जरूरी विकल्पों पर काम शुरू करने की जरूरत बताई। उनके मुताबिक, संकट बढ़ने के बाद इंतजाम करने के बजाय पहले से तैयारी करना जरूरी है, ताकि लोगों को समय पर राहत मिल सके।

अकालग्रस्त तहसीलों की पहचान, फिर खुलें चारा डिपो गहलोत ने सूखे के संभावित असर को देखते हुए प्रभावित तहसीलों और गांवों की पहचान करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जरूरत के मुताबिक प्रभावित क्षेत्रों को अकालग्रस्त घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। इसके बाद चारा डिपो खोलने, चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने और पशुओं के लिए शिविर लगाने की योजना बनाई जाए।

चारे की कीमतें बढ़ने की स्थिति में पशुपालकों पर आर्थिक दबाव और बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार को अनुदान और दूसरे राहत उपायों पर भी ध्यान देना चाहिए। गहलोत ने पेयजल, चारा और पशुधन संरक्षण को प्राथमिकता देने की जरूरत बताई।

राजस्थान में पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। ऐसे में चारे की कमी केवल पशुओं के सामने भोजन का संकट नहीं खड़ा करेगी, बल्कि पशुपालकों की कमाई पर भी असर डाल सकती है। यही वजह है कि गहलोत ने सरकार को इस मोर्चे पर पहले से तैयारी करने की सलाह दी।

फसल खराब हुई तो मजदूर परिवारों के सामने क्या होगा? गहलोत ने ग्रामीण रोजगार को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस बार फसलें प्रभावित हुई हैं। ऐसे में उन गरीब परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो सकता है, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और जो मजदूरी करके परिवार चलाते हैं।

खेती प्रभावित होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी के अवसर भी कम हो सकते हैं। ऐसे में सरकार के सामने प्रभावित परिवारों को राहत देने और रोजगार उपलब्ध कराने की चुनौती होगी। गहलोत ने संकेत दिया कि पानी और चारे के साथ ग्रामीण आजीविका को लेकर भी सरकार को ठोस तैयारी करनी चाहिए।

पंचायत चुनाव के बीच सरकार पर सियासी हमला संभावित जल संकट और ग्रामीण रोजगार के मुद्दे उठाने के साथ गहलोत ने पंचायत चुनावों के बीच सरकार को राजनीतिक मोर्चे पर भी घेरा। उन्होंने नगर निगम चुनावों में कथित अनियमितताओं और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। गहलोत का दावा था कि जोधपुर और जयपुर सहित कुछ जगहों पर कांग्रेस को अधिक वोट मिलने के बावजूद बोर्ड गठन की स्थिति अलग रही।

उन्होंने ग्रामीणों से पंचायत और जिला परिषद चुनावों में मजबूती से भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अपील की। इस तरह गहलोत ने ग्रामीण समस्याओं के साथ चुनावी मुद्दों को भी अपने बयान में शामिल किया।

FIR में देरी पर भी उठाए सवाल, धरने का किया जिक्र गहलोत ने एक मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी को लेकर सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने के बाद समय पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती और कांग्रेस नेताओं को धरना देने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता।