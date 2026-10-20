राजस्थान में पानी - चारे का संकट; गहलोत ने सरकार को चेताया
गहलोत ने कहा कि कई क्षेत्रों में सूखे जैसे हालात हैं। बांधों में पानी की आवक नहीं हुई है और फसलें भी प्रभावित हुई हैं। चारे का पर्याप्त उत्पादन नहीं होने से पशुपालकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
राजस्थान में पंचायत चुनावों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार के सामने तीन ऐसी चुनौतियां रखी हैं, जिनका असर आने वाले दिनों में गांवों से लेकर शहरों तक दिखाई दे सकता है। बांधों में पानी की आवक नहीं होना, फसलों का प्रभावित होना और चारे का पर्याप्त उत्पादन नहीं होना प्रदेश में मुश्किलें बढ़ा सकता है। गहलोत ने जल संकट, पशुधन के संरक्षण और ग्रामीण रोजगार को लेकर राज्य सरकार को अभी से तैयारी करने की सलाह दी है।
सोमवार को जोधपुर दौरे पर रहे गहलोत ने जयपुर रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि इस बार हालात चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। जोधपुर में अभी से पानी की समस्या सामने आने लगी है। आने वाले समय में प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकार संभावित संकट से निपटने के लिए समय रहते जरूरी इंतजाम कर पाएगी?
पानी, चारा और रोजगार... गांवों के सामने खड़ी हो सकती है बड़ी चुनौती
गहलोत ने कहा कि कई क्षेत्रों में सूखे जैसे हालात हैं। बांधों में पानी की आवक नहीं हुई है और फसलें भी प्रभावित हुई हैं। चारे का पर्याप्त उत्पादन नहीं होने से पशुपालकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसका असर केवल खेती और पशुपालन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण परिवारों की आजीविका पर भी पड़ सकता है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार से पेयजल संकट से निपटने के लिए अभी से पूरी योजना तैयार करने को कहा। उन्होंने दूसरे राज्यों से पानी और चारे की व्यवस्था करने सहित सभी जरूरी विकल्पों पर काम शुरू करने की जरूरत बताई। उनके मुताबिक, संकट बढ़ने के बाद इंतजाम करने के बजाय पहले से तैयारी करना जरूरी है, ताकि लोगों को समय पर राहत मिल सके।
अकालग्रस्त तहसीलों की पहचान, फिर खुलें चारा डिपो
गहलोत ने सूखे के संभावित असर को देखते हुए प्रभावित तहसीलों और गांवों की पहचान करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जरूरत के मुताबिक प्रभावित क्षेत्रों को अकालग्रस्त घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। इसके बाद चारा डिपो खोलने, चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने और पशुओं के लिए शिविर लगाने की योजना बनाई जाए।
चारे की कीमतें बढ़ने की स्थिति में पशुपालकों पर आर्थिक दबाव और बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार को अनुदान और दूसरे राहत उपायों पर भी ध्यान देना चाहिए। गहलोत ने पेयजल, चारा और पशुधन संरक्षण को प्राथमिकता देने की जरूरत बताई।
राजस्थान में पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। ऐसे में चारे की कमी केवल पशुओं के सामने भोजन का संकट नहीं खड़ा करेगी, बल्कि पशुपालकों की कमाई पर भी असर डाल सकती है। यही वजह है कि गहलोत ने सरकार को इस मोर्चे पर पहले से तैयारी करने की सलाह दी।
फसल खराब हुई तो मजदूर परिवारों के सामने क्या होगा?
गहलोत ने ग्रामीण रोजगार को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस बार फसलें प्रभावित हुई हैं। ऐसे में उन गरीब परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो सकता है, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और जो मजदूरी करके परिवार चलाते हैं।
खेती प्रभावित होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी के अवसर भी कम हो सकते हैं। ऐसे में सरकार के सामने प्रभावित परिवारों को राहत देने और रोजगार उपलब्ध कराने की चुनौती होगी। गहलोत ने संकेत दिया कि पानी और चारे के साथ ग्रामीण आजीविका को लेकर भी सरकार को ठोस तैयारी करनी चाहिए।
पंचायत चुनाव के बीच सरकार पर सियासी हमला
संभावित जल संकट और ग्रामीण रोजगार के मुद्दे उठाने के साथ गहलोत ने पंचायत चुनावों के बीच सरकार को राजनीतिक मोर्चे पर भी घेरा। उन्होंने नगर निगम चुनावों में कथित अनियमितताओं और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। गहलोत का दावा था कि जोधपुर और जयपुर सहित कुछ जगहों पर कांग्रेस को अधिक वोट मिलने के बावजूद बोर्ड गठन की स्थिति अलग रही।
उन्होंने ग्रामीणों से पंचायत और जिला परिषद चुनावों में मजबूती से भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अपील की। इस तरह गहलोत ने ग्रामीण समस्याओं के साथ चुनावी मुद्दों को भी अपने बयान में शामिल किया।
FIR में देरी पर भी उठाए सवाल, धरने का किया जिक्र
गहलोत ने एक मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी को लेकर सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने के बाद समय पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती और कांग्रेस नेताओं को धरना देने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता।
उन्होंने कहा कि हालात ऐसे बने कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को खुद धरने पर बैठना पड़ा। गहलोत ने इसे सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाला घटनाक्रम बताया।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।