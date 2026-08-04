BJP विधायक जमीनों पर कब्जा कर रहे, मंत्री नहीं मिलते… गहलोत के बड़े दावे

गहलोत ने केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी का भी उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने सब्सिडी के करीब 90 लाख रुपए लिए थे और संसद में मामला उठने के बाद राशि वापस जमा करानी पड़ी।

गहलोत ने केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी का भी उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने सब्सिडी के करीब 90 लाख रुपए लिए थे और संसद में मामला उठने के बाद राशि वापस जमा करानी पड़ी।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए भाजपा के कुछ मंत्रियों और विधायकों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कानून-व्यवस्था बिगड़ चुकी है और आम जनता को सरकार से राहत नहीं मिल रही। साथ ही उन्होंने आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस की जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और किसी बड़े मतभेद की स्थिति नहीं है।

जोधपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान गहलोत ने कहा कि भाजपा के कुछ विधायक जमीनों पर कब्जा करने जैसे मामलों में घिरे हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाबदेही तय नहीं की जा रही। उन्होंने खींवसर (नागौर) से भाजपा विधायक रेवतराम डांगा का नाम लेते हुए कहा कि वे पहले भी एक स्टिंग ऑपरेशन में सामने आए थे, लेकिन उस मामले में कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि डांगा ने 205 बीघा जमीन पर कब्जा किया है।

केंद्रीय मंत्री पर भी साधा निशाना गहलोत ने केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी का भी उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने सब्सिडी के करीब 90 लाख रुपए लिए थे और संसद में मामला उठने के बाद राशि वापस जमा करानी पड़ी। उन्होंने कहा कि केवल पैसा लौटाने से अपराध समाप्त नहीं हो जाता और ऐसे मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उदयपुर क्षेत्र के कुछ भाजपा विधायकों पर आदिवासी परिवारों को बंधक बनाकर उनकी जमीनों पर कब्जा करने के आरोप लगे हैं। गहलोत ने कहा कि इन मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके।

कांग्रेस पूरी तरह एकजुट, चुनाव में जीत का दावा पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी।

उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल में छोटे-मोटे मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस में किसी तरह का बड़ा मतभेद नहीं है। कार्यकर्ता और नेता सभी संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं।

‘सरकार में गवर्नेंस नाम की चीज नहीं’ गहलोत ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में शासन व्यवस्था पूरी तरह कमजोर पड़ गई है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और मंत्री आम लोगों से मिलने तक को तैयार नहीं हैं।

उन्होंने कहा, “जयपुर में मंत्री मिलते नहीं हैं। उनके दरवाजे बंद रहते हैं। जनता जाए तो आखिर कहां जाए? कहीं जनसुनवाई नहीं हो रही।”

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार जोधपुर सहित पूरे संभाग की उपेक्षा कर रही है। कांग्रेस विधायकों की बात नहीं सुनी जाती और सरकारी कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी नजरअंदाज किया जाता है।

स्वास्थ्य सेवाओं पर उठाए सवाल गहलोत ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को भी गंभीर संकट में बताया। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को समय पर ऑक्सीजन, एक्स-रे और अन्य जरूरी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। कई मरीज इलाज के इंतजार में परेशान हैं, जबकि पेंशन और मृतकों के परिजनों को मिलने वाली आर्थिक सहायता भी समय पर नहीं मिल रही।

उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार अस्पतालों में विशेष निगरानी दल बनाए और यदि कहीं भ्रष्टाचार या लापरवाही है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। हालांकि इसका खामियाजा आम मरीजों को नहीं भुगतना चाहिए।

कानून-व्यवस्था पर सरकार को घेरा पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में हत्या, लूट, डकैती और ब्लाइंड मर्डर जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने लोहावट की हालिया घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक परिवार पर हमला हुआ, जिसमें दो बच्चे घायल हुए, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था कमजोर हो चुकी है और सरकार अपराधों पर नियंत्रण करने में विफल रही है।

मानगढ़ धाम और अरावली का भी उठाया मुद्दा गहलोत ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि मानगढ़ के शहीदों ने देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था और उनके सम्मान में राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानगढ़ आए थे और उस समय उम्मीद जगी थी, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया।

इसके साथ ही उन्होंने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यदि अरावली को नुकसान पहुंचा तो राजस्थान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस विषय पर गंभीरता नहीं दिखा रही।

राम मंदिर चंदा मामले पर कही यह बात राम मंदिर निर्माण से जुड़े चंदा मामले पर पूछे गए सवाल के जवाब में गहलोत ने कहा कि लोगों ने श्रद्धा के साथ दान दिया था और उसी से भूमि खरीदी गई तथा निर्माण कार्य हुआ। उन्होंने कहा कि यदि कहीं वित्तीय अनियमितताओं या घोटाले के आरोप सामने आते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई देश के सामने आ सके।