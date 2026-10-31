इशारा मिलते ही रगड़ाई करो...ACB पर जमकर बरसे गहलोत
गहलोत ने एसीबी के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि एसीबी के डीजी भले आदमी हैं, लेकिन उन पर दबाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि एडीजी स्तर की एक महिला अधिकारी का विभाग में इतना प्रभाव है
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आईएएस शिखर अग्रवाल के 40 विला-कॉटेज खरीदने के मामले को लेकर राजस्थान की सियासत में नया बवाल खड़ा कर दिया है। गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए एसीबी की जांच प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि एसीबी में डीजी से भी ऊपर एक महिला अधिकारी हैं, जिन्हें 'सुपर डीजी' कहा जा सकता है। उनके मुताबिक, एसीबी में इशारा मिलते ही लोगों की रगड़ाई शुरू हो जाती है। ऐसे में शिखर अग्रवाल के मामले की निष्पक्ष जांच कैसे होगी?
गहलोत शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिखर अग्रवाल को सिर्फ एपीओ किया गया है और एसीबी में अभी तक केवल प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज हुई है। इसे एफआईआर में बदलने की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पूरे देश का मीडिया इस मामले को उठा रहा है, तब भी जांच पीई तक ही क्यों सीमित है?
‘डीजी दबाव में, एसीबी में महिला अफसर का चलता है हुक्म’
गहलोत ने एसीबी के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि एसीबी के डीजी भले आदमी हैं, लेकिन उन पर दबाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि एडीजी स्तर की एक महिला अधिकारी का विभाग में इतना प्रभाव है कि डीजी भी उनके सामने कुछ नहीं कह पाते।
गहलोत ने कहा कि महिला अधिकारी को विभाग में सुपर डीजी की तरह देखा जा रहा है। वह अधिकारियों को डांटती हैं, फटकारती हैं और उनके निर्देशों पर कार्रवाई होती है। गहलोत ने दावा किया कि जिस व्यक्ति को निशाना बनाना होता है, उसे टारगेट करने के लिए ही इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है।
'तुम वहां बैठो और रगड़ाई करो', गहलोत ने सुनाया पूरा किस्सा
पूर्व सीएम ने महिला एडीजी को लेकर तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि उन्हें इसीलिए लगाया गया है कि जिसको लेकर इशारा किया जाए, उसके पीछे पड़ जाओ।
गहलोत ने कहा, ‘जिनको इशारा करें, तुम वहां बैठो और रगड़ाई करो। डीजी साहब तो भले आदमी हैं, ये ज्यादा कह नहीं पाएंगे। इनका नेचर ज्यादा डांटने का नहीं है।’
उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह निर्दोष लोग फंस रहे हैं। गहलोत ने कहा कि उनकी मांग किसी दोषी को बचाने की नहीं है। जो दोषी है, उसे कितनी भी बड़ी सजा मिले, उन्हें खुशी होगी। लेकिन जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और एसीबी के डीजी को दबाव में काम करने से मुक्त किया जाना चाहिए।
महेश जोशी केस का भी किया जिक्र
गहलोत ने महेश जोशी के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि एसीबी के डीजी पहले भी दबाव में काम कर चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि ऊपर से दबाव आने पर डीजी ने कहा था कि केस नहीं बनता और गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। गहलोत के मुताबिक, अधिकारियों पर इस तरह का दबाव जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है।
थप्पड़बाजी की घटना पर भी शिखर अग्रवाल को घेरा
गहलोत ने शिखर अग्रवाल को लेकर एक पुराने विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में वह मौजूद थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौरान झगड़ा और थप्पड़बाजी की घटना हुई थी।
गहलोत ने कहा कि उस समय वहां कौन-कौन मौजूद था, यह मुख्यमंत्री या उस बैठक में शामिल अधिकारी ही बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिखर अग्रवाल भी उस समय वहां खड़े थे। उनके मुताबिक, घटना हुई थी और अब सरकार से जुड़े लोग भी इस बारे में बोलने लगे हैं।
पत्रकारों के लिए 75 लाख का फ्लैट, शिखर के लिए 15 लाख का विला!
गहलोत ने विला-कॉटेज खरीद मामले में कीमतों को लेकर भी मुख्यमंत्री पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि शिखर अग्रवाल ने एक ही कंपनी से करीब 6 करोड़ रुपए में 40 विला की संपत्ति खरीदी। उन्होंने दावा किया कि विक्रेता पक्ष के परिवार के किसी सदस्य ने 15 लाख रुपए में विला देने की बात कही है।
इसी आधार पर गहलोत ने मुख्यमंत्री की पत्रकारों को फ्लैट देने की योजना से तुलना कर दी। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को 75 लाख रुपए में फ्लैट देने की बात कही जा रही है, जबकि शिखर अग्रवाल के लिए 15 लाख रुपए में विला मिलने की बात सामने आ रही है।
गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि अगर आम लोगों और पत्रकारों को भी 15 लाख रुपए में एक करोड़ रुपए कीमत का विला मिल जाए तो इससे बेहतर क्या होगा? उन्होंने सवाल किया कि क्या 15 लाख रुपए में विला देने की यह स्कीम सिर्फ शिखर अग्रवाल के लिए बनाई गई थी?
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।