इशारा मिलते ही रगड़ाई करो...ACB पर जमकर बरसे गहलोत

गहलोत ने एसीबी के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि एसीबी के डीजी भले आदमी हैं, लेकिन उन पर दबाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि एडीजी स्तर की एक महिला अधिकारी का विभाग में इतना प्रभाव है

गहलोत शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिखर अग्रवाल को सिर्फ एपीओ किया गया है

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आईएएस शिखर अग्रवाल के 40 विला-कॉटेज खरीदने के मामले को लेकर राजस्थान की सियासत में नया बवाल खड़ा कर दिया है। गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए एसीबी की जांच प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि एसीबी में डीजी से भी ऊपर एक महिला अधिकारी हैं, जिन्हें 'सुपर डीजी' कहा जा सकता है। उनके मुताबिक, एसीबी में इशारा मिलते ही लोगों की रगड़ाई शुरू हो जाती है। ऐसे में शिखर अग्रवाल के मामले की निष्पक्ष जांच कैसे होगी?

गहलोत शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिखर अग्रवाल को सिर्फ एपीओ किया गया है और एसीबी में अभी तक केवल प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज हुई है। इसे एफआईआर में बदलने की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पूरे देश का मीडिया इस मामले को उठा रहा है, तब भी जांच पीई तक ही क्यों सीमित है?

‘डीजी दबाव में, एसीबी में महिला अफसर का चलता है हुक्म’ गहलोत ने एसीबी के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि एसीबी के डीजी भले आदमी हैं, लेकिन उन पर दबाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि एडीजी स्तर की एक महिला अधिकारी का विभाग में इतना प्रभाव है कि डीजी भी उनके सामने कुछ नहीं कह पाते।

गहलोत ने कहा कि महिला अधिकारी को विभाग में सुपर डीजी की तरह देखा जा रहा है। वह अधिकारियों को डांटती हैं, फटकारती हैं और उनके निर्देशों पर कार्रवाई होती है। गहलोत ने दावा किया कि जिस व्यक्ति को निशाना बनाना होता है, उसे टारगेट करने के लिए ही इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है।

'तुम वहां बैठो और रगड़ाई करो', गहलोत ने सुनाया पूरा किस्सा पूर्व सीएम ने महिला एडीजी को लेकर तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि उन्हें इसीलिए लगाया गया है कि जिसको लेकर इशारा किया जाए, उसके पीछे पड़ जाओ।

गहलोत ने कहा, ‘जिनको इशारा करें, तुम वहां बैठो और रगड़ाई करो। डीजी साहब तो भले आदमी हैं, ये ज्यादा कह नहीं पाएंगे। इनका नेचर ज्यादा डांटने का नहीं है।’

उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह निर्दोष लोग फंस रहे हैं। गहलोत ने कहा कि उनकी मांग किसी दोषी को बचाने की नहीं है। जो दोषी है, उसे कितनी भी बड़ी सजा मिले, उन्हें खुशी होगी। लेकिन जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और एसीबी के डीजी को दबाव में काम करने से मुक्त किया जाना चाहिए।

महेश जोशी केस का भी किया जिक्र गहलोत ने महेश जोशी के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि एसीबी के डीजी पहले भी दबाव में काम कर चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि ऊपर से दबाव आने पर डीजी ने कहा था कि केस नहीं बनता और गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। गहलोत के मुताबिक, अधिकारियों पर इस तरह का दबाव जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है।

थप्पड़बाजी की घटना पर भी शिखर अग्रवाल को घेरा गहलोत ने शिखर अग्रवाल को लेकर एक पुराने विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में वह मौजूद थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौरान झगड़ा और थप्पड़बाजी की घटना हुई थी।

गहलोत ने कहा कि उस समय वहां कौन-कौन मौजूद था, यह मुख्यमंत्री या उस बैठक में शामिल अधिकारी ही बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिखर अग्रवाल भी उस समय वहां खड़े थे। उनके मुताबिक, घटना हुई थी और अब सरकार से जुड़े लोग भी इस बारे में बोलने लगे हैं।

पत्रकारों के लिए 75 लाख का फ्लैट, शिखर के लिए 15 लाख का विला! गहलोत ने विला-कॉटेज खरीद मामले में कीमतों को लेकर भी मुख्यमंत्री पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि शिखर अग्रवाल ने एक ही कंपनी से करीब 6 करोड़ रुपए में 40 विला की संपत्ति खरीदी। उन्होंने दावा किया कि विक्रेता पक्ष के परिवार के किसी सदस्य ने 15 लाख रुपए में विला देने की बात कही है।

इसी आधार पर गहलोत ने मुख्यमंत्री की पत्रकारों को फ्लैट देने की योजना से तुलना कर दी। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को 75 लाख रुपए में फ्लैट देने की बात कही जा रही है, जबकि शिखर अग्रवाल के लिए 15 लाख रुपए में विला मिलने की बात सामने आ रही है।