खुद को जिंदा दिखाने में लगे है गहलोत; BJP सांसद अग्रवाल ने कसा तंज

भारतीय जनता पार्टी के राज्य प्रभारी और राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने सोमवार को सीकर में पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला।

भारतीय जनता पार्टी के राज्य प्रभारी और राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने सोमवार को सीकर में पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि “बेचारे गहलोत खुद को जिंदा दिखाने में लगे हुए हैं” और दिल्ली नेतृत्व के सामने अपनी सक्रियता साबित करने के लिए भाजपा के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं।

अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आलाकमान ने जानबूझकर एक व्यक्ति को गहलोत की टांग खींचने के लिए लगाया हुआ है, जिससे पार्टी के भीतर खींचतान साफ दिखाई देती है।

कन्हैयालाल हत्याकांड पर बयान को लेकर भी साधा निशाना उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर गहलोत के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अग्रवाल ने कहा कि “अशोक गहलोत को कौन नहीं जानता? उन्हें पहले अपनी पार्टी के अंदर की समस्याएं सुलझानी चाहिए, भाजपा की चिंता बाद में करें।”

उन्होंने यह भी कहा कि गहलोत दिल्ली के नेताओं को यह दिखाने में लगे रहते हैं कि वही भाजपा के खिलाफ मुखर हैं, जबकि अन्य नेता—संकेत रूप में सचिन पायलट—पर भाजपा से समझौते के आरोप लगाते हैं।

SI भर्ती-2021: गलत तरीके से चयनित लोगों पर कार्रवाई की मांग राज्य की चर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 के निरस्तीकरण पर अग्रवाल ने संतुलित रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है, लेकिन इसमें दो तरह के अभ्यर्थी हैं—कुछ ने ईमानदारी से परीक्षा पास की, जबकि कुछ गलत तरीकों से भर्ती हुए।

“जो गलत तरीके से भर्ती हुए हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने मेहनत की है, उनके साथ न्याय होना चाहिए,” उन्होंने कहा।

राजनीतिक नियुक्तियों पर BJP का रुख राजनीतिक नियुक्तियों में देरी के सवाल पर अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि भाजपा में फैसले किसी एक व्यक्ति के स्तर पर नहीं होते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को मंत्रियों, संगठन और केंद्रीय नेतृत्व के साथ सामंजस्य बनाकर निर्णय लेना होता है।

“हम व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं चलाते, बल्कि सामूहिक निर्णय प्रक्रिया पर विश्वास करते हैं। प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही इसका परिणाम सामने आएगा,” उन्होंने कहा।

पांच राज्यों के चुनाव: बंगाल में जीत का दावा आगामी चुनावों को लेकर अग्रवाल ने भाजपा की स्थिति को मजबूत बताते हुए दावा किया कि पश्चिम बंगाल में पार्टी जीत के करीब है। उन्होंने कहा कि पिछली बार भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच करीब 5 प्रतिशत वोट का अंतर था, जो अब खत्म हो चुका है।

तमिलनाडु में AIADMK के साथ गठबंधन को भाजपा के लिए फायदेमंद बताया गया, जबकि केरल में पार्टी के बढ़ते प्रभाव का दावा किया गया। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि वहां सरकार बनना अभी दूर है, लेकिन भाजपा तीसरे विकल्प के रूप में उभर रही है।

संगठन विस्तार का लक्ष्य: 90 करोड़ लोगों तक पहुंच भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर अग्रवाल ने संगठन के विस्तार की बात करते हुए कहा कि वर्तमान में पार्टी के पास 14 करोड़ प्राथमिक सदस्य हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में NDA को 23 करोड़ वोट मिले।

“अब हमारा लक्ष्य 90 करोड़ लोगों तक पहुंचना है और हर व्यक्ति को राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ना है,” उन्होंने कहा।

राजस्थान सरकार को दिए पूरे अंक राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार के प्रदर्शन पर अग्रवाल ने संतोष जताते हुए कहा कि यदि 10 में से 10 अंक दिए जाएं तो भी कम नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जनता और केंद्रीय नेतृत्व दोनों ही सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं।

कर्नाटक कांग्रेस पर भी हमला अग्रवाल ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वहां मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री आपस में टकराव की स्थिति में हैं और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी प्रभावी नहीं दिख रहा।