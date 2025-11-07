अहंकार का साथ दो,बुराई का साथ दो,बोल सकता है कोई मुख्यमंत्री! अशोक गहलोत ढूँढ रहे सीएम भजनलाल शर्मा के सलाहकार कौन ?

संक्षेप: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को राज्य सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जयपुर स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि “राजस्थान में इस समय हाहाकार मचा हुआ है, लोग दुखी हैं और कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही।

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को राज्य सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जयपुर स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि “राजस्थान में इस समय हाहाकार मचा हुआ है, लोग दुखी हैं और कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही।” उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद प्रदेश में अफसरशाही बेलगाम हो गई है और खुद बीजेपी विधायक व मंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गहलोत ने कहा, “कहीं चले जाओ लोग दुखी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। लोग कहते हैं शिकायत करें तो किसके पास जाएं। बीजेपी के विधायक पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं कि हमारी चलती नहीं। मंत्री कह रहे हैं कि मेरा सेक्रेटरी तक मेरी बात नहीं सुनता। ऐसी हालत राजस्थान में पहले कभी नहीं देखी।”

पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उन्हें तो इस बात पर भी संदेह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की खुद की सुनवाई होती है या नहीं। उन्होंने कहा, “मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री को कल की नहीं सोचनी चाहिए, अथॉरिटी से राज करना चाहिए। मैं हर बात सोच-समझकर बोलता हूं।”

गहलोत ने मुख्यमंत्री के हालिया विवादित बयान पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, “अब वो कहते हैं बुराई का साथ दो, अहंकार का साथ दो। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो यह बहुत गंभीर बात है, और अगर फेक है तो भी यह स्थिति बताती है कि हालात क्या हैं। किसी राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा कह सकता है क्या? इसीलिए तो मैं ढूंढ रहा हूं कि उनका सलाहकार कौन है।

गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री की बातों में स्थिरता नहीं है। “कोटा वाली बात छोड़ो, वो भी वापस बोल गए। अहंकार और बुराई का साथ देने जैसी बातें किसी जिम्मेदार व्यक्ति को शोभा नहीं देतीं।” उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने बयानों पर संयम रखना चाहिए क्योंकि प्रदेश का नेतृत्व जिम्मेदारी से करना होता है।

अंता उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया पर पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के आरोपों के सवाल पर गहलोत ने लाल डायरी प्रकरण को एक बार फिर उठाया। उन्होंने कहा, “वो लाल डायरी कहां गई? मैंने तो पहले ही कहा था कि लाल डायरी पर सीकर में प्रधानमंत्री बोलेंगे और वही हुआ। लाल डायरी की पूरी प्लानिंग बीजेपी हाईकमान ने की थी। बीजेपी चाहती थी कि लाल डायरी का इश्यू बने।”

गहलोत ने कहा कि लाल डायरी में कुछ नहीं था। “लाल डायरी खाली थी। पीएम मोदी ने खुद लाल डायरी का मुद्दा उठाया, लेकिन आखिर हुआ क्या? उन्होंने ‘पांच लाख बनाम 50 लाख’ का मुद्दा बनाकर हमें डैमेज किया। जबकि आज भी कन्हैयालाल टेलर का परिवार न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। पीएम मोदी और अमित शाह के पास इसका कोई जवाब नहीं है।”

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था पर बात करने के बजाय बीजेपी लोगों को भ्रमित करने में लगी है।