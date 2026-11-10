मैं उस ऐतिहासिक पल का गवाह था...सोनिया के PM बनने से इनकार पर गहलोत ने खोले पुराने पन्ने

सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' बाजार में आने के साथ ही उनके राजनीतिक जीवन के कई पुराने किस्से फिर चर्चा में हैं।

गहलोत ने साल 2004 के उस घटनाक्रम को याद करते हुए लिखा कि यूपीए सरकार बनने के समय संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस और गठबंधन के सभी सांसदों की इच्छा थी कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनें।

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साल 2004 में प्रधानमंत्री बनने का मौका छोड़कर ऐसा फैसला लिया था, जिसकी चर्चा आज भी होती है। उस वक्त कांग्रेस के तमाम सांसद और यूपीए गठबंधन के नेता उन्हें देश की प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब इस ऐतिहासिक घटनाक्रम को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर याद किया है। उन्होंने कहा- ‘मैं स्वयं उस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी था, जब संसद के सेंट्रल हॉल में सभी सांसद चाहते थे कि सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री बनें।’

सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' बाजार में आने के साथ ही उनके राजनीतिक जीवन के कई पुराने किस्से फिर चर्चा में हैं। इसी कड़ी में अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर एक लंबा और भावुक संदेश साझा किया। इसमें उन्होंने सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद छोड़ने के फैसले को त्याग, तपस्या और संघर्ष की ऐसी मिसाल बताया, जो आज की राजनीति में बहुत कम देखने को मिलती है।

सेंट्रल हॉल में सभी की निगाहें सोनिया गांधी पर थीं गहलोत ने साल 2004 के उस घटनाक्रम को याद करते हुए लिखा कि यूपीए सरकार बनने के समय संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस और गठबंधन के सभी सांसदों की इच्छा थी कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनें। देश की जनता से लेकर पार्टी के नेताओं तक, हर कोई उन्हें इस सर्वोच्च पद पर देखना चाहता था। लेकिन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद को विनम्रता से ठुकरा दिया।

गहलोत के मुताबिक, जिस पद को पाने के लिए आज की राजनीति में नेता पूरी ताकत लगा देते हैं, सोनिया गांधी ने उसी पद को देश और संगठन के व्यापक हित में छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी का यह निर्णय केवल पद छोड़ने का मामला नहीं था, बल्कि उनके राजनीतिक व्यक्तित्व, सिद्धांतों और संगठन के प्रति प्रतिबद्धता को भी दिखाता है।

RSS-BJP की राजनीति से मुकाबले को बताया प्राथमिकता अशोक गहलोत ने अपने संदेश में सोनिया गांधी के इस फैसले के पीछे की राजनीतिक परिस्थितियों का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि उस समय सोनिया गांधी की सबसे बड़ी प्राथमिकता आरएसएस और भाजपा की देश को बांटने वाली राजनीति का मजबूती से मुकाबला करना था। उनके लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी से ज्यादा जरूरी देश के लोकतांत्रिक और सामाजिक मूल्यों की रक्षा करना था।

गहलोत ने कहा कि आज भी आरएसएस और भाजपा की विभाजनकारी विचारधारा के सामने गांधी परिवार एक बड़ी वैचारिक चुनौती के रूप में अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। उनके इस बयान को कांग्रेस की मौजूदा राजनीतिक लड़ाई और गांधी परिवार के समर्थन के तौर पर भी देखा जा रहा है।

गांधी परिवार पर हमलों का भी किया जिक्र गहलोत ने अपने पोस्ट में गांधी परिवार के खिलाफ होने वाले राजनीतिक हमलों और कथित षड्यंत्रों पर भी खुलकर बात रखी। उन्होंने लिखा कि गांधी परिवार ने चारों तरफ से होने वाले हमलों और विपरीत परिस्थितियों को हमेशा शालीनता से सहन किया है।

उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत हमलों और कठिन राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद इस परिवार ने संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक सद्भाव और देश की अखंडता के लिए अपना संघर्ष जारी रखा है।