पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने पुराने कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को स्पष्ट कर रखा था कि उनका इस्तीफा हमेशा उनके पास है।

गहलोत ने राजस्थान में अपनी पिछली कांग्रेस सरकार के कामकाज का जिक्र करते हुए कहा कि उस कार्यकाल में स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई बड़ी योजनाएं शुरू की गई थीं।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह दिल से संतुष्ट हैं और उन्होंने कभी किसी पद की मांग नहीं की। लेकिन अगर पार्टी हाईकमान को लगता है कि पार्टी के हित में उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है तो वह इसके लिए तैयार हैं। गहलोत ने कहा कि मैं हिप्पोक्रेट नहीं हूं, हाईकमान मेरे पक्ष में फैसला करता है तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री बार-बार मुझे ही बनना है। पार्टी हाईकमान तय करेगा कि पार्टी के हित में क्या सही है और उस समय जनता क्या चाहती है, यह भी देखा जाएगा।

गहलोत ने शनिवार को जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान यह बयान दिया। उनके इस बयान को राजस्थान कांग्रेस में भविष्य के नेतृत्व और मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही चर्चाओं से जोड़कर देखा जा रहा है।

'चौथी बार गहलोत सरकार' के नारे मुझे भी अच्छे नहीं लगते गहलोत ने चौथी बार मुख्यमंत्री बनने को लेकर लग रहे नारों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चौथी बार गहलोत सरकार के नारे लगाते हैं, लेकिन वह खुद उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। मैं उन्हें समझाता हूं और दिल से समझाता हूं कि ऐसा मत बोलो। कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगता और उनका अच्छा नहीं लगना वाजिब भी है।

उन्होंने कहा कि जब लोग चौथी बार गहलोत सरकार के नारे लगाते हैं तो मुझे कहना पड़ता है कि भैया, यह नारा बंद करो। हालांकि, राजनीति में इन बातों पर कोई विश्वास नहीं करता कि कोई दिल से कह रहा है या ऊपर से कह रहा है। यह अलग बात है।

गहलोत ने कहा कि वह इस मुद्दे पर बार-बार जवाब देते-देते दुखी हो गए हैं। न तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद की कोई मांग की है और न ही किसी से इस बारे में चर्चा की है। उन्हें मांगने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बिना मांगे ही उन्हें बहुत कुछ मिल चुका है।

‘मैंने कभी लॉबिंग नहीं करवाई, कोई पद नहीं मांगा’ नई जिम्मेदारी मिलने और पार्टी में अपनी भूमिका को लेकर पूछे गए सवाल पर गहलोत ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी किसी पद के लिए लॉबिंग नहीं करवाई। उन्होंने कहा कि मैंने कभी कोई पद नहीं मांगा। यहां तक कि जब कुछ लोग मुझे हटाने की मांग लेकर दिल्ली गए तो मैंने उनके खिलाफ किसी तरह की काउंटर लॉबिंग भी नहीं करवाई।

गहलोत के मुताबिक, वह हमेशा अपना काम करते रहे और पार्टी नेतृत्व के फैसलों का इंतजार किया। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति करने का अपना तरीका रहा है और वह अपने अब तक के सफर से संतुष्ट हैं।

‘मेरा इस्तीफा सोनिया गांधी के पास परमानेंट पड़ा रहता था’ पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने पुराने कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को स्पष्ट कर रखा था कि उनका इस्तीफा हमेशा उनके पास है।

गहलोत ने कहा कि उस समय भी वह कह चुके थे कि मेरा इस्तीफा तो सोनिया गांधी के पास परमानेंट पड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पार्टी नेतृत्व से बराबर बातचीत कर रखी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने तरीके से राजनीति की है और वह उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं। अब आगे क्या होगा, यह पार्टी नेतृत्व तय करेगा।

कांग्रेस सरकार की योजनाओं को आज भी याद कर रहे लोग गहलोत ने राजस्थान में अपनी पिछली कांग्रेस सरकार के कामकाज का जिक्र करते हुए कहा कि उस कार्यकाल में स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई बड़ी योजनाएं शुरू की गई थीं। यही वजह है कि आज भी गांव-गांव में लोग उन योजनाओं को याद कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के दौरान स्वास्थ्य और सोशल सिक्योरिटी की एक से बढ़कर एक योजनाएं लागू की गईं। तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकाल में प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए। सरकार ने आम लोगों के हित में कई ऐसे काम किए, जिनका असर आज भी दिखाई देता है।

गहलोत ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार की परफॉर्मेंस की वजह से राजस्थान में ऐसा माहौल बना था। जब मैंने इतने काम किए हैं तो लोगों के मन में सम्मान होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने ऐसा सम्मान, प्यार और विश्वास पहले कभी नहीं देखा।