Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

फारूक अब्दुल्ला पर हमले की गहलोत ने की निंदा; बोले-राम के भजन गाने वाले मुसलमान हैं अब्दुल्ला

Mar 13, 2026 12:29 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share

जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। जयपुर में दांडी मार्च की वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान गहलोत ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा

फारूक अब्दुल्ला पर हमले की गहलोत ने की निंदा; बोले-राम के भजन गाने वाले मुसलमान हैं अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। जयपुर में दांडी मार्च की वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान गहलोत ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता पर हमला होना बेहद चिंताजनक है।

राम के भजन गाने वाले मुसलमान हैं फारूक अब्दुल्ला

अशोक गहलोत ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ऐसे मुसलमान नेता हैं जो राम के भजन गाते हैं और देश की साझा सांस्कृतिक परंपरा के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला ने अपनी पढ़ाई जयपुर के सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज से पूरी की थी और ऐसे व्यक्ति पर हमला होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

ये भी पढ़ें:गहलोत ने हाथ मिलाते ही पूछा लाल डायरी?… पढ़िए जयपुर के समारोह का सियासी किस्सा

दांडी मार्च की वर्षगांठ पर आयोजित हुआ कार्यक्रम

गुरुवार को जयपुर में ‘भारत सेवा संस्थान’ की ओर से दांडी मार्च की वर्षगांठ के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई वरिष्ठ नेता मौन दांडी मार्च में शामिल हुए।

ये भी पढ़ें:पहले नोटबंदी में लाइन लगवाई, अब सिलेंडर के लिए कतारें- डोटासरा

शहीद स्मारक से गांधी वाटिका तक निकाला गया मार्च

मौन दांडी मार्च की शुरुआत जयपुर के शहीद स्मारक से हुई, जो पैदल मार्च के रूप में गांधी वाटिका तक निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे और गांधीजी के विचारों को याद किया गया।

ये भी पढ़ें:देश में अघोषित आपातकाल जैसा माहौल- अशोक गहलोत

लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा जरूरी

अशोक गहलोत ने कहा कि देश में लोकतांत्रिक परंपराओं और आपसी सम्मान की भावना को बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी वरिष्ठ और सम्मानित नेता पर हमला केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव की भावना पर भी चोट पहुंचाता है।

गांधीजी के विचार आज भी प्रासंगिक

दांडी मार्च की वर्षगांठ के संदर्भ में गहलोत ने कहा कि आज के दौर में महात्मा गांधी के विचार पहले से अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता के सिद्धांत ही समाज को सही दिशा दे सकते हैं।

गैस संकट पर भी जताई चिंता

इस दौरान गहलोत ने देश में गैस आपूर्ति से जुड़े मौजूदा हालात पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आम जनता कई समस्याओं का सामना कर रही है और सरकार को चाहिए कि वह इन समस्याओं का जल्द समाधान निकाले।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
Rajasthan Jaipur News Ashok Gehlot

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।