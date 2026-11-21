गहलोत ने अपनी वीडियो सीरीज 'बजट फाइल्स' का दूसरा वीडियो जारी कर खेल विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने एक ही योजना की घोषणा दो बार की

गहलोत ने बजट घोषणाओं का हवाला देते हुए कहा कि जुलाई 2024 के बजट भाषण के पैरा 66 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स आयोजित कराने की घोषणा की गई थी।

राजस्थान में खेल प्रतिभाओं को मंच देने के नाम पर दो बार बजट में घोषणा हुई, 100 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान भी बताया गया, लेकिन खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन अब तक नहीं हो पाया। प्रदेश के खिलाड़ी मैदान पर उतरने का इंतजार कर रहे हैं और सरकार की घोषणा फाइलों से बाहर नहीं निकल सकी है। अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दो बजट में खेलो राजस्थान यूथ गेम्स कराने का ऐलान किया जा चुका है तो आखिर अब तक प्रतियोगिताएं क्यों नहीं हुईं?

गहलोत ने अपनी वीडियो सीरीज 'बजट फाइल्स' का दूसरा वीडियो जारी कर खेल विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने एक ही योजना की घोषणा दो बार की, लेकिन आयोजन कराने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। गहलोत ने कहा कि खिलाड़ी दो साल से इंतजार कर रहे हैं, जबकि सरकार बजट में घोषणाएं दोहराने तक ही सीमित रह गई।

दो बजट में एक ही घोषणा, 100 करोड़ का प्रावधान गहलोत ने बजट घोषणाओं का हवाला देते हुए कहा कि जुलाई 2024 के बजट भाषण के पैरा 66 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स आयोजित कराने की घोषणा की गई थी। इसके तहत ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर हर साल प्रतियोगिताएं कराने और इसके लिए 50 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई थी।

इसके बाद फरवरी 2026 के बजट भाषण के पैरा 79 में सरकार ने फिर इसी योजना को दोहराया। इस बार ग्राम पंचायत स्तर को भी आयोजन से जोड़ने की बात कही गई और इसके लिए दोबारा 50 करोड़ रुपए का प्रावधान घोषित किया गया।

यानी दो बजट में कुल 100 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा हुई, लेकिन प्रतियोगिताओं का आयोजन अब तक नहीं हो सका। गहलोत ने इसी विरोधाभास को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं।

कांग्रेस के ओलिंपिक में 50 लाख से ज्यादा लोगों ने लिया था हिस्सा गहलोत ने अपनी सरकार के कार्यकाल में आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलिंपिक का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय प्रदेश में खेलों को जन आंदोलन बनाने की कोशिश की गई थी। इन प्रतियोगिताओं में 50 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया था।

उन्होंने कहा कि उस आयोजन के जरिए गांवों और शहरों के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला था। खेलों के प्रति युवाओं और आम लोगों में उत्साह पैदा हुआ था। इसके उलट मौजूदा सरकार ने खेलो राजस्थान यूथ गेम्स की घोषणा तो दो बार की, लेकिन खिलाड़ियों को अब तक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अवसर नहीं मिला।

गहलोत ने सरकार से पूछे तीन सवाल वीडियो के जरिए गहलोत ने सरकार से तीन सवालों के जवाब मांगे हैं।

1. जुलाई 2024 में खेलो राजस्थान यूथ गेम्स की घोषणा के बावजूद अब तक आयोजन क्यों नहीं कराया गया?

2. फरवरी 2026 के बजट में उसी घोषणा को दोहराने की जरूरत क्यों पड़ी, जब पहली घोषणा पर ही अमल नहीं हुआ था?

3. खिलाड़ियों के लिए घोषित 50-50 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के बावजूद प्रतियोगिताएं शुरू क्यों नहीं हो पाईं?

गहलोत ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए तैयार थे, लेकिन सरकार कागजी प्रक्रिया में ही उलझी रही। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार घोषणा करने में कभी देर नहीं करती, लेकिन खेल कराने में दो साल चार महीने लगा दिए।

घोषणा बजट में हुई, खेल का मैदान तैयार नहीं हुआ' पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ही घोषणा को दो-दो बार बजट में शामिल करके उसकी शोभा बढ़ाई गई, लेकिन जमीनी स्तर पर नतीजा शून्य रहा। खिलाड़ियों को मैदान मिलने के बजाय इंतजार ही हाथ लगा।

गहलोत ने सवाल उठाया कि खिलाड़ियों के साथ यह मजाक नहीं तो और क्या है? उन्होंने कहा कि खेलों के आयोजन की घोषणा बजट में हुई, लेकिन खेल का मैदान तैयार नहीं हुआ। यह भाजपा सरकार की कार्यशैली को दिखाता है।