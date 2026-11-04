आरोपों के सबूत दें या माफी मांगें; गहलोत ने CM भजनलाल को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया

गहलोत ने मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत आरोप लगाने और बिना तथ्यों के बयान देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जोधपुर में उनके खिलाफ जो बातें कहीं, वे पूरी तरह निराधार हैं।

गहलोत ने मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत आरोप लगाने और बिना तथ्यों के बयान देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जोधपुर में उनके खिलाफ जो बातें कहीं, वे पूरी तरह निराधार हैं।

राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। जोधपुर में मुख्यमंत्री की ओर से लगाए गए आरोपों पर अब गहलोत ने पलटवार किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि या तो वे अपने आरोपों के सबूत सार्वजनिक करें या फिर माफी मांगें। इतना ही नहीं, गहलोत ने IAS शिखर अग्रवाल से जुड़े विला मामले को लेकर भी मुख्यमंत्री को घेरा है। उन्होंने सवाल उठाया कि अनंता कंपनी को विशेष छूट देने के फैसले में मुख्यमंत्री की क्या भूमिका थी?

गहलोत ने मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत आरोप लगाने और बिना तथ्यों के बयान देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जोधपुर में उनके खिलाफ जो बातें कहीं, वे पूरी तरह निराधार हैं। अब मुख्यमंत्री को उन आरोपों से जुड़े तथ्य और दस्तावेज प्रदेश की जनता के सामने रखने चाहिए। गहलोत ने साफ कहा कि ऐसा नहीं करने पर भजनलाल शर्मा को 24 घंटे के भीतर माफी मांगनी चाहिए।

जोधपुर में CM ने लगाए थे कई आरोप दरअसल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि गहलोत किसानों को लूटते थे और उनकी खाद-बीज की दुकान में नकली सामान बेचा जाता था। मुख्यमंत्री ने गहलोत पर कई अन्य आरोप भी लगाए थे। इसके बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए जवाब दिया है।

गहलोत ने लिखा- जोधपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बिना तथ्यों के अनर्गल बातें कही हैं। इससे मेरे मन को पीड़ा पहुंची है। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर मेरे बारे में एकदम झूठे आरोप लगाकर कपोल-कल्पित कहानी प्रचारित की है। मुझे उम्मीद है कि वे इसका पूरा विवरण तथ्यों और दस्तावेजों के साथ मुझे भी देंगे और प्रदेश की जनता के सामने भी रखेंगे। ऐसा नहीं करने पर 24 घंटे में माफी मांगें।

बौखलाहट में भाषा की मर्यादा लांघने का आरोप पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री के बयान को लेकर उनकी भाषा पर भी सवाल उठाए। गहलोत ने कहा कि ऐसा लगता है कि अपराधबोध से ग्रसित होकर मुख्यमंत्री बौखला गए हैं और भाषा की मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने दूसरे गंभीर मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दिए हैं। यह जनता को भ्रमित करने का असफल प्रयास है।

अनंता रिसॉर्ट पर गहलोत ने CM से पूछे सवाल गहलोत ने अपने पलटवार में IAS शिखर अग्रवाल से जुड़े विला मामले को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री इस मामले में सामने आ रहे आरोपों पर खुद मीडिया के सामने आकर सच्चाई बताएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि अनंता कंपनी को विशेष छूट देने का फैसला जिस बोर्ड की बैठक में हुआ, उस बोर्ड के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं।

गहलोत ने पूछा कि मुख्यमंत्री बताएं कि अनंता रिसॉर्ट को विशेष पैकेज देने में उनकी क्या भूमिका रही? उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब बोर्ड के फैसले में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता थी, तो उनके अधीन आने वाली एजेंसी इस मामले की निष्पक्ष जांच कैसे कर सकती है?

ACB नहीं, CBI को जांच सौंपने की मांग पूर्व मुख्यमंत्री ने जांच एजेंसी को लेकर भी मुख्यमंत्री को घेरा। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री के सामने सवाल अब भी बरकरार है। आखिर वे इस मामले की जांच अपने अधीन आने वाली एसीबी को सौंपने के बजाय केंद्रीय एजेंसी सीबीआई को क्यों नहीं सौंप रहे हैं? गहलोत ने इस मामले में मुख्यमंत्री की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों पर सार्वजनिक रूप से जवाब देने की मांग की।

टीकाराम जूली ने भी CM से मांगी माफी इस राजनीतिक विवाद में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी कूद पड़े हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बयान को राजस्थान की राजनीति का स्तर गिराने वाला बताया और उनसे माफी मांगने की मांग की। जूली ने एक्स पर लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का लंबा सार्वजनिक जीवन बेदाग और आदर्शों से परिपूर्ण रहा है।

जूली ने गहलोत के राजनीतिक अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि जब भजनलाल शर्मा ने 2003 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था और उनकी जमानत जब्त हो गई थी, तब तक अशोक गहलोत पांच बार सांसद, तीन बार केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके थे।