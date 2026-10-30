APO करने से काम नहीं चलेगा, CBI-ED जांच कराओ- गहलोत

गहलोत ने शिखर अग्रवाल से जुड़े मामले में 40 विला एक साथ खरीदे जाने की खबर का जिक्र करते हुए कहा कि यह चौंकाने वाली बात है।

गहलोत ने कहा कि आईएएस अधिकारियों की कंट्रोलिंग अथॉरिटी केंद्र सरकार होती है। ऐसे में सरकार को इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी को सौंपनी चाहिए

राजस्थान की सियासत में एसीएस शिखर अग्रवाल को लेकर विवाद गरमा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को घेरते हुए सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग कर दी है। गहलोत ने सवाल उठाया कि जब इतने गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं, तो केवल अधिकारी को एपीओ करने से कैसे काम चलेगा? उन्होंने इसे भजनलाल सरकार के करीब तीन साल के कार्यकाल का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए मुख्यमंत्री से खुद आगे आकर जवाब देने को कहा।

गहलोत ने शिखर अग्रवाल से जुड़े मामले में 40 विला एक साथ खरीदे जाने की खबर का जिक्र करते हुए कहा कि यह चौंकाने वाली बात है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। हालांकि, गहलोत की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा' गहलोत ने कहा कि आईएएस अधिकारियों की कंट्रोलिंग अथॉरिटी केंद्र सरकार होती है। ऐसे में सरकार को इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी को सौंपनी चाहिए, ताकि पूरे प्रकरण की सच्चाई सामने आ सके। उनके मुताबिक, केवल एपीओ करने से जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती।

पूर्व सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री को खुद सामने आकर इस मामले में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि आरोप सरकार और सीएमओ तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भ्रष्टाचार के मामले में जिस तरह के फैसले लिए गए, वे गंभीर सवाल खड़े करते हैं। गहलोत ने मांग की कि जांच ऐसी होनी चाहिए, जिससे किसी भी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो उसका खुलासा हो सके।

सीएमओ में छीनाझपटी का दावा, उदयपुर IG की पोस्टिंग पर सवाल गहलोत ने एक पुराने घटनाक्रम का जिक्र करते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री के सामने आईजी सीएमओ, शिखर अग्रवाल और मुख्यमंत्री व उनके परिवार से जुड़े लोगों के बीच छीनाझपटी हुई थी। उन्होंने कहा कि उस समय थप्पड़ मारने तक की चर्चा सामने आई थी। गहलोत के मुताबिक, यह बेहद गंभीर घटना थी, लेकिन इसके बाद संबंधित आईजी को उदयपुर में अहम पोस्टिंग दे दी गई।

पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि यदि अधिकारी को दंडित करना होता तो उन्हें इतनी महत्वपूर्ण पोस्टिंग क्यों दी जाती? उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारी को उदयपुर आईजी बनाकर इस घटनाक्रम पर चुप रहने का संदेश दिया गया। हालांकि, इस कथित घटना और पोस्टिंग के पीछे बताए गए कारणों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

‘उदयपुर विकास प्राधिकरण भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा’ गहलोत ने उदयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां भ्रष्टाचार का बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है और दलालों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि शिखर अग्रवाल जब उदयपुर में कलेक्टर थे, तभी से इस पूरे खेल की शुरुआत हुई थी।

गहलोत ने कहा कि उदयपुर में भ्रष्टाचार के मामले जयपुर से कम नहीं हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी विदेश में हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि यदि उनका कोई दोष नहीं है तो उन्हें लौटकर अपना पक्ष रखना चाहिए। उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए जांच की जरूरत पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री के रिश्तेदार प्रमोद शर्मा का भी उठाया मुद्दा गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रिश्तेदार प्रमोद शर्मा का मामला उठाकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि प्रमोद शर्मा पुलिस रिकॉर्ड में फरार हैं, लेकिन जयपुर में घूम रहे हैं। गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री को सरकार बनने के शुरुआती दिनों में ही उन्होंने सलाह दी थी कि अपने रिश्तेदारों को सत्ता और प्रशासन से दूर रखें, ताकि भ्रष्टाचार को लेकर सवाल न उठें।

‘शपथ से पहले ही केस बंद हो गया था’ पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि प्रमोद शर्मा वही व्यक्ति हैं, जिन्हें उनके कार्यकाल में भरतपुर में पकड़ा गया था। गहलोत के मुताबिक, भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से ठीक पहले उनका मामला बंद कर दिया गया था।