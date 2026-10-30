APO करने से काम नहीं चलेगा, CBI-ED जांच कराओ- गहलोत
गहलोत ने शिखर अग्रवाल से जुड़े मामले में 40 विला एक साथ खरीदे जाने की खबर का जिक्र करते हुए कहा कि यह चौंकाने वाली बात है।
राजस्थान की सियासत में एसीएस शिखर अग्रवाल को लेकर विवाद गरमा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को घेरते हुए सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग कर दी है। गहलोत ने सवाल उठाया कि जब इतने गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं, तो केवल अधिकारी को एपीओ करने से कैसे काम चलेगा? उन्होंने इसे भजनलाल सरकार के करीब तीन साल के कार्यकाल का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए मुख्यमंत्री से खुद आगे आकर जवाब देने को कहा।
गहलोत ने शिखर अग्रवाल से जुड़े मामले में 40 विला एक साथ खरीदे जाने की खबर का जिक्र करते हुए कहा कि यह चौंकाने वाली बात है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। हालांकि, गहलोत की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा'
गहलोत ने कहा कि आईएएस अधिकारियों की कंट्रोलिंग अथॉरिटी केंद्र सरकार होती है। ऐसे में सरकार को इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी को सौंपनी चाहिए, ताकि पूरे प्रकरण की सच्चाई सामने आ सके। उनके मुताबिक, केवल एपीओ करने से जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती।
पूर्व सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री को खुद सामने आकर इस मामले में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि आरोप सरकार और सीएमओ तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भ्रष्टाचार के मामले में जिस तरह के फैसले लिए गए, वे गंभीर सवाल खड़े करते हैं। गहलोत ने मांग की कि जांच ऐसी होनी चाहिए, जिससे किसी भी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो उसका खुलासा हो सके।
सीएमओ में छीनाझपटी का दावा, उदयपुर IG की पोस्टिंग पर सवाल
गहलोत ने एक पुराने घटनाक्रम का जिक्र करते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री के सामने आईजी सीएमओ, शिखर अग्रवाल और मुख्यमंत्री व उनके परिवार से जुड़े लोगों के बीच छीनाझपटी हुई थी। उन्होंने कहा कि उस समय थप्पड़ मारने तक की चर्चा सामने आई थी। गहलोत के मुताबिक, यह बेहद गंभीर घटना थी, लेकिन इसके बाद संबंधित आईजी को उदयपुर में अहम पोस्टिंग दे दी गई।
पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि यदि अधिकारी को दंडित करना होता तो उन्हें इतनी महत्वपूर्ण पोस्टिंग क्यों दी जाती? उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारी को उदयपुर आईजी बनाकर इस घटनाक्रम पर चुप रहने का संदेश दिया गया। हालांकि, इस कथित घटना और पोस्टिंग के पीछे बताए गए कारणों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
‘उदयपुर विकास प्राधिकरण भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा’
गहलोत ने उदयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां भ्रष्टाचार का बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है और दलालों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि शिखर अग्रवाल जब उदयपुर में कलेक्टर थे, तभी से इस पूरे खेल की शुरुआत हुई थी।
गहलोत ने कहा कि उदयपुर में भ्रष्टाचार के मामले जयपुर से कम नहीं हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी विदेश में हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि यदि उनका कोई दोष नहीं है तो उन्हें लौटकर अपना पक्ष रखना चाहिए। उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए जांच की जरूरत पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री के रिश्तेदार प्रमोद शर्मा का भी उठाया मुद्दा
गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रिश्तेदार प्रमोद शर्मा का मामला उठाकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि प्रमोद शर्मा पुलिस रिकॉर्ड में फरार हैं, लेकिन जयपुर में घूम रहे हैं। गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री को सरकार बनने के शुरुआती दिनों में ही उन्होंने सलाह दी थी कि अपने रिश्तेदारों को सत्ता और प्रशासन से दूर रखें, ताकि भ्रष्टाचार को लेकर सवाल न उठें।
‘शपथ से पहले ही केस बंद हो गया था’
पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि प्रमोद शर्मा वही व्यक्ति हैं, जिन्हें उनके कार्यकाल में भरतपुर में पकड़ा गया था। गहलोत के मुताबिक, भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से ठीक पहले उनका मामला बंद कर दिया गया था।
गहलोत ने कहा कि उस समय उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद भजनलाल शर्मा खुद इस मामले को देखेंगे। लेकिन अब उनके अनुसार, पुराने मामले के बजाय नए विवाद सामने आ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।