इसको सेट कर दो उसको सेट कर दो ये नहीं चलेगा,कोई नेता जिलाध्यक्ष के लिए पंचायती ना करे- अशोक गहलोत

राजस्थान की सियासत में संगठन की बात हो और उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम न आए, ऐसा हो नहीं सकता। गहलोत फिर एक बार अपने पुराने अंदाज़ में लौटे हैं सधे हुए शब्दों में, लेकिन नपे-तुले निशाने के साथ। कांग्रेस के “संगठन सृजन अभियान” के तहत जिलाध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया पर उन्होंने जो कहा, वह सिर्फ़ सलाह नहीं थी, बल्कि पार्टी संस्कृति के उस मूलमंत्र की याद दिलाने जैसा था संगठन व्यक्ति से बड़ा है।

गहलोत ने साफ कहा हाईकमान चाहता है कि जिलाध्यक्षों पर निष्पक्ष फीडबैक आए। कोई नेता पंचायती न करे, न सिफारिश दे, न पर्यवेक्षक को अपनी भावना बताए।” यह बयान जितना सीधा दिखता है, उतना ही गहरा है। इसमें गहलोत का वो अनुभव झलकता है जो उन्होंने दशकों तक पार्टी संगठन की नस-नस में काम करके पाया है। उन्होंने मानो यह चेतावनी दी कि ‘कांग्रेस को आगे बढ़ाना है तो गुटबाजी से ऊपर उठना होगा।’

पूर्व सीएम का कहना था कि जिलाध्यक्ष चाहे किसी भी गुट से क्यों न हो, वो सभी को साथ लेकर चले। गहलोत ने यह भी कहा कि यदि कोई दूसरा बनता है, तो उसे दिल से वेलकम करें वो चाहे मेरे खिलाफ ही क्यों न हो, उसका साथ देना संगठन की मजबूती है।” यही गहलोत की वह ‘राजनीतिक परिपक्वता’ है जिसने उन्हें बार-बार संकट में कांग्रेस का संकटमोचक बनाया।

उन्होंने खुलकर यह भी कहा कि “कोई प्रस्ताव पास नहीं होना चाहिए जिसमें किसी नेता को अधिकार दे दिया जाए कि वही नाम तय करे।” यह गहलोत की उस सोच की झलक है जिसमें पारदर्शिता और लोकतंत्र सर्वोपरि है। यानी, नेतृत्व तय करे, न कि लॉबी।

गहलोत ने अपने अनुभवों की मिसाल भी दी मैं खुद जोधपुर में जिलाध्यक्ष बना था 1977 में। शिवचरण माथुर और हीरालाल देवपुरा जैसे सीनियर नेता मेरे पर्यवेक्षक थे। तब भी सीनियरों को लगता था कि ये तो कल का बच्चा है। लेकिन नए जिलाध्यक्ष का धर्म है कि वह सबको साथ लेकर चले।”

यह बयान केवल यादों का हिस्सा नहीं था, बल्कि आज की कांग्रेस के लिए सीख थी अनुभव और युवा जोश दोनों का संतुलन ही संगठन को जीवंत रख सकता है।

उन्होंने याद दिलाया कि उदयपुर डिक्लेरेशन में तय हुआ था कि 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों को संगठन में मौका दिया जाए। राजस्थान में अब 50 जिलों में यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया, ताकि चयन निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। गहलोत का यह कहना कि “हाईकमान की मंशा के हिसाब से काम होना चाहिए, यही असली वफादारी है,” उनके उस संगठनवादी सोच की पुष्टि करता है जो आज के राजनीतिक माहौल में दुर्लभ होती जा रही है।

दिलचस्प यह भी है कि गहलोत का पूरा संबोधन एक तरफ अनुशासन और एकजुटता की सीख देता है, तो दूसरी तरफ यह इशारा भी करता है कि संगठन के भीतर अब “सिफारिशों” का दौर खत्म होना चाहिए। उन्होंने अपने अंदाज़ में यह संदेश दिया कि जो पार्टी में टिके रहना चाहता है, उसे व्यक्ति नहीं, विचार और संगठन के प्रति वफादार होना होगा।

गहलोत की बातों में एक किस्म का आत्मविश्वास भी झलकता है जैसे वो जानते हों कि राजस्थान कांग्रेस का भविष्य तभी सुरक्षित है जब हर गुट, हर नेता, हर कार्यकर्ता ‘हम’ में यकीन करे, ‘मैं’ में नहीं।

उनका यह कहना कि एक बार हाईकमान ने फैसला कर दिया, तो उसे सफल बनाने की जिम्मेदारी सबकी है” दरअसल कांग्रेस की उस जड़ों से जुड़ी राजनीति की गूंज है, जहाँ सत्ता नहीं, संगठन ही ताकत का असली स्रोत था।

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया पर तीखा संदेश देते हुए साफ कहा कोई नेता जिले में फोन नहीं करें कि आप उसका सपोर्ट करो, उसका मत करो, यह मेरा उम्मीदवार है, यह तेरा उम्मीदवार है यह होना ही नहीं चाहिए। तब जाकर ईमानदारी से अच्छे लोग बन पाएंगे। गहलोत के इन शब्दों में कांग्रेस संगठन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता झलकती है। उन्होंने इशारों में यह भी साफ कर दिया कि जिलाध्यक्षों के चयन में किसी भी तरह का दबाव, सिफारिश या गुटबाजी बर्दाश्त नहीं होगी। उनका संदेश सीधा है संगठन को मजबूत बनाना है तो निष्पक्षता ही सबसे बड़ा मंत्र है।