गहलोत सोमवार सुबह जयपुर स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे से उनके राजनीतिक मतभेद रहे हैं। पहले कार्यकाल के दौरान तो पांच साल तक दोनों के बीच बोलचाल तक नहीं थी। इसके बावजूद राजे के प्रशासनिक अनुभव और काम करने के तरीके को उन्होंने स्वीकार किया।

गहलोत ने कहा कि भजनलाल शर्मा जब मुख्यमंत्री बने तो उनके पास प्रशासनिक अनुभव कम था। उन्हें लगा कि अपने लंबे राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव का लाभ नए मुख्यमंत्री को देना चाहिए।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कामकाज की तुलना करते हुए बड़ा बयान दिया है। गहलोत ने कहा कि वसुंधरा राजे ने दबंगता के साथ सरकार चलाई थी और ब्यूरोक्रेसी को अपने नियंत्रण में रखा था। हालात ऐसे थे कि कई ब्यूरोक्रेट उनकी बैठकों में बीमार तक पड़ जाते थे। वहीं, राजे और भजनलाल शर्मा के काम करने के तरीके में दिन-रात का अंतर है।

गहलोत सोमवार सुबह जयपुर स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे से उनके राजनीतिक मतभेद रहे हैं। पहले कार्यकाल के दौरान तो पांच साल तक दोनों के बीच बोलचाल तक नहीं थी। इसके बावजूद राजे के प्रशासनिक अनुभव और काम करने के तरीके को उन्होंने स्वीकार किया। गहलोत के मुताबिक, राजे केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी थीं और उन्होंने अपने अनुभव का इस्तेमाल राजस्थान में सरकार चलाने के दौरान किया।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राजे ने अपने तरीके से शासन किया और जमकर किया। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ अभियान भी चलाए, चुनाव जीते और सरकार भी चलाई।

‘भजनलाल नए थे, मैंने अनुभव का लाभ देने की कोशिश की’ गहलोत ने कहा कि भजनलाल शर्मा जब मुख्यमंत्री बने तो उनके पास प्रशासनिक अनुभव कम था। उन्हें लगा कि अपने लंबे राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव का लाभ नए मुख्यमंत्री को देना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘मैं दिल से बात कर रहा था। मैंने उचित समझा कि मुझे अनुभव है तो मेरे अनुभव का लाभ इन्हें दूं। आज भी भजनलाल शर्मा के प्रति मेरी कोई शिकायत नहीं है।’

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल संवैधानिक पद हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। दीपावली पर उन्होंने भजनलाल शर्मा को शुभकामनाएं भी दी थीं। गहलोत ने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन जन्मदिन, दीपावली और होली जैसे अवसरों पर सामाजिक संबंध बने रहने चाहिए।

‘सरकार नाम की चीज नहीं, जनता की सुनवाई नहीं हो रही’ मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा कि प्रदेश में गवर्नेंस की स्थिति ठीक नहीं है। ब्यूरोक्रेसी, बीजेपी के नेता और आम जनता तक यह कह रही है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। लोगों के काम अटके हुए हैं। उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था, इसलिए उन्हें सोच-समझकर आगे बढ़ना चाहिए था।

गहलोत ने मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनने के बाद इतनी जल्दी विदेश जाने की क्या जरूरत थी?

‘रिसर्जेंट राजस्थान कागजों में, 10% भी निवेश नहीं आता’ निवेश और प्रवासी राजस्थान समिट को लेकर भी गहलोत ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि केवल बड़े आयोजन करने से निवेश नहीं आता और न ही रोजगार पैदा होता है। रिसर्जेंट राजस्थान जैसे आयोजनों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इनसे वास्तविक निवेश कितना आया, यह बड़ा सवाल है।

गहलोत ने कहा कि अगर इन आयोजनों से निवेश आता और लोगों को रोजगार मिलता तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन केवल आयोजन करने और हर साल कराने की घोषणा करने का क्या फायदा? उनके मुताबिक, ऐसे आयोजनों के जरिए घोषित निवेश का 10 प्रतिशत भी जमीन पर नहीं उतरता।

‘बीजेपी के नेता कहने लगे, कांग्रेस राज में ज्यादा काम होते थे’ गहलोत ने दावा किया कि मौजूदा सरकार से बीजेपी के अपने नेता भी नाराज हैं। कई नेता सार्वजनिक रूप से कहने लगे थे कि कांग्रेस सरकार के समय उनके काम ज्यादा होते थे, जबकि अब उनकी सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि जब सत्ताधारी दल के नेताओं के ही काम नहीं हो रहे तो आम जनता की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।

गहलोत के मुताबिक, सरकार की इसी कार्यशैली से जनता में उसकी बदनामी हुई और पंचायत चुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा।

हमारी योजनाएं बंद कीं, इसलिए जनता में गुस्सा' पंचायत चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर गहलोत ने कहा कि जनता को उनकी पिछली सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं याद आने लगी हैं। मौजूदा सरकार ने नई योजनाएं शुरू नहीं कीं और कांग्रेस सरकार की योजनाओं को भी कमजोर कर दिया। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ी।

उन्होंने कांग्रेस की चुनावी रणनीति का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी नेताओं से बातचीत कर संगठन को व्यवस्थित किया और लगातार बैठकें कीं। चुनाव से पहले ही उन्होंने एकजुटता का संदेश दिया था, जिसका असर जनता के बीच दिखाई दिया।