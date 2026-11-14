44 लाख परिवारों को अब भी पानी का इंतजार; गहलोत ने जारी किया बजट फाइल का वीडियो

गहलोत ने जल जीवन मिशन के कामकाज की तुलना कांग्रेस और भाजपा सरकार के कार्यकाल से की। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने अपने एक साल में 13.88 लाख घरों में नल कनेक्शन दिए थे

गहलोत ने अपने एक्स अकाउंट पर वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया कि प्रदेश में आज भी 44 लाख परिवारों को नल कनेक्शन का इंतजार है।

राजस्थान में भाजपा सरकार के बजट वादों और उनके जमीन पर उतरने की हकीकत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नया मोर्चा खोल दिया है। गहलोत ने 'इंतजार शास्त्र' के बाद अब 'बजट फाइल्स' नाम से वीडियो सीरीज शुरू की है। इसके पहले ही एपिसोड में उन्होंने जल जीवन मिशन को लेकर भजनलाल सरकार को घेरा है। गहलोत ने आंकड़े पेश करते हुए सवाल उठाया कि जब सरकार ने 45 लाख घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाने का वादा किया था तो अब तक लाखों परिवार पानी का इंतजार क्यों कर रहे हैं?

गहलोत ने अपने एक्स अकाउंट पर वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया कि प्रदेश में आज भी 44 लाख परिवारों को नल कनेक्शन का इंतजार है। उन्होंने कहा कि मौजूदा रफ्तार से इन घरों तक पानी पहुंचाने में 30 साल से ज्यादा समय लग जाएगा। गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार बजट में केवल आंकड़ों की पाइपलाइन बिछा रही है, जबकि घरों में बैठे राजस्थान के लोग पानी का इंतजार कर रहे हैं।

एक साल बनाम तीन साल के आंकड़ों पर घेरा गहलोत ने जल जीवन मिशन के कामकाज की तुलना कांग्रेस और भाजपा सरकार के कार्यकाल से की। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने अपने एक साल में 13.88 लाख घरों में नल कनेक्शन दिए थे, जबकि भाजपा सरकार तीन साल में 12.95 लाख कनेक्शन ही दे पाई।

गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि दो साल बनाम पांच साल की बात करने वाले मुख्यमंत्री अब एक साल बनाम तीन साल के आंकड़ों पर भी जवाब दें। उनके मुताबिक, भाजपा सरकार के कार्यकाल में हर साल कनेक्शन देने का लक्ष्य बढ़ता रहा, लेकिन काम की रफ्तार घटती गई।

25 लाख का वादा, मिले सिर्फ 9.44 लाख कनेक्शन गहलोत ने भाजपा सरकार के चुनावी घोषणा पत्र और बजट घोषणाओं को भी सवालों के घेरे में लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में वादा किया था कि 2025 तक जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पानी पहुंचा दिया जाएगा।

फरवरी 2024 में सरकार बनने के बाद विधानसभा में एक साल में 25 लाख घरों को नल कनेक्शन देने का वादा किया गया। इसके बाद 2025-26 के बजट में 20 लाख और नए कनेक्शन देने की घोषणा हुई। यानी सरकार ने कुल 45 लाख घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा था।

लेकिन गहलोत ने जो आंकड़े पेश किए, उनके मुताबिक 2024-25 में 25 लाख के लक्ष्य के मुकाबले केवल 9 लाख 44 हजार कनेक्शन दिए गए। 2025-26 में यह संख्या और घटकर 2 लाख 71 हजार रह गई। वहीं, इस साल अक्टूबर तक महज 79 हजार नल कनेक्शन दिए जाने का दावा किया गया है।

गहलोत ने कहा कि 45 लाख कनेक्शन देने की घोषणा के बावजूद तीन साल में 14 लाख कनेक्शन भी नहीं लगाए जा सके। हर साल सरकार का वादा बड़ा होता गया, लेकिन काम कम होता गया।

कांग्रेस के काम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने का भी उठाया मुद्दा पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अकेले 2022-23 में करीब 14 लाख घरों में नल कनेक्शन लगाए थे। इसके बावजूद भाजपा सरकार तीन साल में भी इस आंकड़े की बराबरी नहीं कर पाई। गहलोत ने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन अब काम की रफ्तार के आंकड़े जनता के सामने हैं।

हर शनिवार खुलेगी बजट घोषणाओं की फाइल गहलोत ने बताया कि 'बजट फाइल्स' सीरीज के तहत हर शनिवार राज्य सरकार की एक बड़ी बजट घोषणा की पड़ताल की जाएगी। इसमें यह सवाल उठाया जाएगा कि बजट में घोषणा तो हुई, लेकिन जमीन पर उसका कितना काम हुआ?

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब तक चार बजट दस्तावेज पेश कर चुकी है। इनमें लेखानुदान 2024, संशोधित बजट 2024-25, बजट 2025-26 और बजट 2026-27 शामिल हैं। इन बजटों में सड़क, खेल, पेयजल, स्वास्थ्य, शहरी विकास और कर्मचारी कल्याण से जुड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थीं।