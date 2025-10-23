Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरashok gehlot bihar mahagathbandhan madan rathore taunt
जहां अशोक गहलोत जाते हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं; बिहार में महागठबंधन के ऐलान पर मदन राठौड़ का तंज

जहां अशोक गहलोत जाते हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं; बिहार में महागठबंधन के ऐलान पर मदन राठौड़ का तंज

संक्षेप: बिहार की सियासत में इस वक्त नया मोड़ तब आया जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया।

Thu, 23 Oct 2025 06:01 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

बिहार की सियासत में इस वक्त नया मोड़ तब आया जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया। कांग्रेस की ओर से बिहार चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए गहलोत ने गुरुवार (23 अक्टूबर) को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान किया। उन्होंने बताया कि यह निर्णय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी की सहमति से लिया गया है। साथ ही यह भी घोषणा की गई कि यदि ‘इंडिया’ गठबंधन बिहार में सत्ता में आता है, तो विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के अध्यक्ष मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा।

अशोक गहलोत ने कहा कि महागठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव मैदान में उतरेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है और जल्द ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गहलोत ने कहा, “यह लड़ाई विचारधारा की है। बीजेपी हर राज्य में लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है। बिहार में जनता महागठबंधन के साथ खड़ी है और हम सब मिलकर बदलाव लाएंगे।”

हालांकि, महागठबंधन में अभी सीट बंटवारे को लेकर असहमति की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने से कुछ सहयोगी दलों में नाराजगी की भी चर्चा है।

राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अशोक गहलोत के इस ऐलान पर करारा तंज कसा है। उन्होंने कहा, “अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके खुश हो जाएं, लेकिन हकीकत यह है कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा ही नहीं हो पा रहा। वे आपस में ही उलझे हुए हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की जल्दी में हैं।”

राठौड़ ने व्यंग्य करते हुए कहा, “गहलोत जहां भी जाते हैं, वहां बीजेपी को ही फायदा होता है। कांग्रेस और महागठबंधन के आंतरिक कलह से जनता में बीजेपी के प्रति भरोसा और मजबूत हो रहा है। लोग मुद्दों, नेतृत्व और स्थिरता के आधार पर भाजपा को ही समर्थन देंगे।”

मदन राठौड़ का यह बयान अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बिहार की राजनीति में अशोक गहलोत की एंट्री से कांग्रेस अपनी भूमिका मजबूत करना चाहती है, लेकिन बीजेपी इसे अवसर के रूप में देख रही है।

गहलोत पहले भी राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में चुनाव प्रचार में सक्रिय रहे हैं। ऐसे में राठौड़ का “जहां जाते हैं, बीजेपी को फायदा होता है” वाला बयान एक राजनीतिक कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है।

गहलोत ने बीजेपी के इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्षी दल महागठबंधन की एकजुटता से घबरा गए हैं। उन्होंने कहा, “बीजेपी को हराने के लिए हम सब एक मंच पर हैं। जनता समझ चुकी है कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के असली जिम्मेदार कौन हैं। जनता अब परिवर्तन का मन बना चुकी है।”

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Ashok Gehlot Rajasthan BJP

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।