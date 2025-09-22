ashok gehlot bhajanlal sharma fight rajasthan politics news मैं पंडित भजनलाल शर्मा के ख़िलाफ़ नहीं हूँ; तो किसके ख़िलाफ़ है अशोक गहलोत की लड़ाई, Jaipur Hindi News - Hindustan
मैं पंडित भजनलाल शर्मा के ख़िलाफ़ नहीं हूँ; तो किसके ख़िलाफ़ है अशोक गहलोत की लड़ाई

भीलवाड़ा दौरे पर पहुंचे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की स्थिति पर चिंता जताई और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर सीधा निशाना साधा।

Mon, 22 Sep 2025
भीलवाड़ा दौरे पर पहुंचे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की स्थिति पर चिंता जताई और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर सीधा निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि राज्य में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जनता की सुनवाई नहीं हो रही है और पूरे प्रदेश में भय का माहौल है।

गहलोत ने कहा कि वे भजनलाल शर्मा के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से नहीं हैं, क्योंकि वे नए मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन अब उन्हें पद संभाले दो साल हो चुके हैं। एक वर्ष में ही उन्हें समझ लेना चाहिए था कि जनता की अपेक्षाओं को कैसे पूरा करना है। उन्होंने याद दिलाया कि जब वे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो लोग उन्हें भी कुछ महीनों का मेहमान मानते थे, लेकिन वे 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे।

गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कोई मीडिया एडवाइजर है तो उसे उनकी बाइट पेन ड्राइव में लेकर मुख्यमंत्री को सुनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे यह बातें उनके हित में कह रहे हैं। सरकार को जनता की समस्याओं को प्राथमिकता पर लेना चाहिए और उनके काम समय पर पूरे करने चाहिए।

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सरकार बनने के साथ ही विरोध शुरू हो गया है। आमतौर पर तीन साल बाद सरकार विरोधी लहर दिखाई देती है, लेकिन इस बार शुरुआत से ही लोग नाराज हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के काम नहीं हो रहे, कई काम अटके पड़े हैं और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में भय का माहौल है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है।

गहलोत ने भजनलाल सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि वे आत्मविश्वास के साथ काम करें और दबंगता से राज करें। अगर राज अच्छा होगा तो उसका लाभ जनता को मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन कामों को उनकी सरकार ने शुरू किया था, उन पर रोक लगा दी गई। उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त की थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने इस पर राजनीति की और लोगों के बिलों में भेदभाव किया।

उन्होंने कहा कि 2025 खत्म होने को है, लेकिन अब तक कई लोगों को बिजली के कनेक्शन नहीं मिल पाए हैं। हर विभाग में पेमेंट रुके हुए हैं और ठेकेदारों के बिल पास नहीं हो रहे।

गहलोत ने कहा कि किसानों को समय पर बीज और पशु आहार नहीं मिल पा रहा है। पिछले साल हुए खराबे का मुआवजा भी अब तक नहीं दिया गया है। यह स्थिति किसानों के लिए बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि एजेंसियों को पाबंद करना चाहिए ताकि किसानों को समय पर सुविधा मिल सके।

मेडिकल सुविधाओं को लेकर गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने 25 लाख रुपए तक का बीमा लाभ दिया और ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री किया। लेकिन मौजूदा सरकार ने इस योजना को लेकर गलत प्रचार किया। आज भी लोग मानते हैं कि चिरंजीवी योजना में केवल 5 लाख रुपए तक का लाभ मिलता है।

उन्होंने परिसीमन के मुद्दे पर कहा कि यह ईमानदारी से होना चाहिए। अगर इसमें बेईमानी हुई तो सरकार को इसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने बजरी माफिया के आतंक का भी जिक्र किया और कहा कि राज्य सरकार इस पर काबू पाने में विफल रही है।

गहलोत ने वोट चोरी के मुद्दे को देश के लिए बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि इस पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब बीजेपी देती है। ईवीएम के चलते पहले ही वोट चोरी का माहौल था और अब यह अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है।

बीजेपी की नीतियों पर कटाक्ष करते हुए गहलोत ने कहा कि बीजेपी के लोग केवल हिंदू-मुस्लिम और गो-भक्ति की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि गो-शालाओं को अनुदान देने का काम उनकी सरकार ने शुरू किया था, लेकिन बीजेपी केवल दिखावा करती है।

गहलोत ने कहा कि अगर सरकार गंभीरता से काम करे तो सभी समस्याओं का समाधान संभव है। लेकिन मौजूदा समय में स्थिति प्रदेश और जनता दोनों के लिए चिंताजनक है।

