गहलोत ने कहा कि सरकार ने शासन चलाने और जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय दौरे करने पर ज्यादा ध्यान दिया। मुख्यमंत्री के 30-40 दिल्ली दौरों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में शासन करना बेहद गंभीर और जरूरी जिम्मेदारी है,

पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी के एक साल बनाम पांच साल के दावे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार यह कहती रही कि एक साल में इतने काम कर दिए, जितने पिछली सरकार ने पांच साल में नहीं किए।

राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के नतीजों में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि जनता ने तीन साल पूरे होने पर सरकार को तोहफा दिया है। प्रदेश में जिस तरह का कुशासन रहा, जनता के काम नहीं हुए और भ्रष्टाचार बढ़ा, उसका जवाब मतदाताओं ने चुनाव में दिया है। उन्होंने दावा किया कि जनता ने बीजेपी सरकार का सूपड़ा साफ कर दिया है।

गहलोत ने कहा कि सरकार ने शासन चलाने और जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय दौरे करने पर ज्यादा ध्यान दिया। मुख्यमंत्री के 30-40 दिल्ली दौरों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में शासन करना बेहद गंभीर और जरूरी जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार इस मोर्चे पर विफल रही। जनता अपने काम नहीं होने से परेशान थी। भ्रष्टाचार बढ़ता गया और लोगों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं रहा। इसी वजह से लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ता गया।

एक साल बनाम पांच साल' के दावे पर भी घेरा पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी के एक साल बनाम पांच साल के दावे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार यह कहती रही कि एक साल में इतने काम कर दिए, जितने पिछली सरकार ने पांच साल में नहीं किए। क्या जनता इस तरह के दावों पर विश्वास कर सकती है? गहलोत के मुताबिक, सरकार के कामकाज से असंतुष्ट जनता ने पहले लोकसभा चुनाव में ही अपना रुख दिखा दिया था।

उन्होंने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनने के चार महीने के भीतर ही लोगों को महसूस होने लगा था कि काम नहीं हो रहे हैं। इसका असर लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया, जहां कांग्रेस ने राजस्थान में 11 सीटें जीतीं। गहलोत ने कहा कि यह बड़ी उपलब्धि थी और जनता ने सरकार के कामकाज को लेकर अपना असंतोष जाहिर कर दिया था।

निकाय चुनाव में हुई गुंडागर्दी का बदला पंचायत चुनाव में लिया' गहलोत ने नगर निगम, नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों में बीजेपी पर गुंडागर्दी करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि उस समय उन्होंने प्रदेश के मतदाताओं से पंचायत चुनाव में इसका बदला लेने का आह्वान किया था। अब कांग्रेस की जीत के बाद उन्हें खुशी है कि जनता ने अपना जवाब दे दिया है।

कांग्रेस की जीत के पीछे संगठन की एकजुटता को बताया वजह गहलोत ने पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत का श्रेय पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों और सिद्धांतों के साथ संगठन की एकजुटता को दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने सभी नेताओं को चुनाव में शामिल किया। बैठकों के साथ चुनावी तैयारियों की नियमित मॉनिटरिंग की गई। पार्टी की ओर से भेजे गए पर्यवेक्षकों ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। जिला कांग्रेस कमेटियों, ब्लॉक अध्यक्षों और स्थानीय पदाधिकारियों ने मिलकर काम किया।

उन्होंने कहा कि जनता को एहसास हो गया था कि बीजेपी सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे और बजट में की गई घोषणाएं जमीन पर लागू नहीं हुईं। यही नाराजगी कांग्रेस के पक्ष में जनादेश बनकर सामने आई।