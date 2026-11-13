राजस्थान में अकाल जैसे हालात, पंजाब पानी रोक रहा; गहलोत ने सरकार को सुनाई खरी-खरी

गहलोत ने इंदिरा गांधी नहर के पानी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पंजाब सरकार कभी किसान आंदोलन तो कभी नहर की मेंटेनेंस का बहाना बनाकर राजस्थान को मिलने वाले पानी की आपूर्ति घटा रही है।

गहलोत के मुताबिक, पंजाब से इंदिरा गांधी नहर के लिए 440 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की सहमति बनी थी, लेकिन राजस्थान को महज 310 क्यूसेक पानी मिल रहा है।

राजस्थान की सियासत में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पानी और रोजगार के मुद्दे पर भजनलाल सरकार को घेरते हुए मोर्चा खोल दिया है। पश्चिमी राजस्थान में गहराते पेयजल संकट को लेकर गहलोत ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब लगातार राजस्थान के हिस्से का पानी कम कर रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हालात ऐसे हैं कि जोधपुर के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और आसपास के गांवों में भी पेयजल संकट गहराता जा रहा है। गहलोत ने सवाल उठाया कि जब प्रदेश में अकाल जैसे हालात हैं और लोगों को पानी नहीं मिल रहा तो सरकार आखिर किसका इंतजार कर रही है?

पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक पोस्ट कर सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने सिर्फ पानी के संकट पर ही नहीं, बल्कि पचपदरा रिफाइनरी के पेट्रोकेमिकल उद्योगों और रोजगार के मुद्दे पर भी भाजपा सरकार को घेरा। गहलोत ने आरोप लगाया कि राजस्थान की जमीन पर रिफाइनरी स्थापित होने के बावजूद इसका फायदा दूसरे राज्यों को मिलने की आशंका है और प्रदेश के युवा रोजगार से वंचित रह जाएंगे।

पंजाब पानी कम दे रहा, राजस्थान सरकार मूकदर्शक क्यों? गहलोत ने इंदिरा गांधी नहर के पानी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पंजाब सरकार कभी किसान आंदोलन तो कभी नहर की मेंटेनेंस का बहाना बनाकर राजस्थान को मिलने वाले पानी की आपूर्ति घटा रही है। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार को सूचना दिए बिना ही पानी कम कर दिया जाता है।

गहलोत के मुताबिक, पंजाब से इंदिरा गांधी नहर के लिए 440 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की सहमति बनी थी, लेकिन राजस्थान को महज 310 क्यूसेक पानी मिल रहा है। यानी प्रदेश को निर्धारित मात्रा से 130 क्यूसेक कम पानी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन राज्य सरकार ने इस मामले में प्रभावी हस्तक्षेप नहीं किया।

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार मूकदर्शक बनी नहीं रह सकती। उसे तत्काल पंजाब और केंद्र सरकार से बातचीत कर राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी लेने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। यह किसी की मेहरबानी नहीं, बल्कि प्रदेश का अधिकार है।

ढाई साल से जोधपुर को रोजाना ढाई एमसीएफटी पानी की कमी गहलोत ने पश्चिमी राजस्थान के पेयजल संकट को गंभीर बताते हुए जोधपुर का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई साल से जोधपुर को प्रतिदिन करीब ढाई एमसीएफटी पानी कम मिल रहा है। इसके कारण कायलाना और तखतसागर झीलों का जलस्तर भी नहीं बढ़ पा रहा है।

इसका सीधा असर शहर के साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों पर पड़ रहा है। लोगों को पेयजल के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में अकाल जैसे हालात हैं और ऐसे समय में पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी जरूरत पानी है। इसके बावजूद जोधपुर के लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा।

उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जब प्रदेश के एक बड़े शहर में पानी का संकट लगातार गहरा रहा है तो सरकार इसे दूर करने के लिए गंभीर प्रयास क्यों नहीं कर रही?

राजस्थान की जमीन पर रिफाइनरी, लेकिन रोजगार दूसरे राज्यों को मिलेगा! गहलोत ने पचपदरा रिफाइनरी को लेकर भी भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान की जमीन पर रिफाइनरी स्थापित हुई, लेकिन पेट्रोकेमिकल उद्योगों की स्थापना नहीं होने से प्रदेश को मिलने वाला बड़ा आर्थिक और रोजगार का अवसर हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है।

गहलोत ने कहा कि रिफाइनरी से निकलने वाला कच्चा माल प्रोसेसिंग के लिए दूसरे राज्यों में जाएगा। ऐसे में उद्योगों का फायदा और रोजगार के अवसर भी दूसरे राज्यों को मिलेंगे, जबकि राजस्थान के युवा खाली हाथ रह जाएंगे।

उन्होंने भाजपा सरकार से सवाल किया कि प्रदेश के हिस्से का यह रोजगार आखिर किसकी झोली में जा रहा है? गहलोत ने कहा कि पेट्रो जोन में उद्योग स्थापित होते तो राजस्थान में बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा हो सकते थे।

कांग्रेस ने रिफाइनरी के लिए जमीन दी, भाजपा उद्योग तक नहीं ला पाई गहलोत ने रिफाइनरी की स्थापना का श्रेय अपनी तत्कालीन कांग्रेस सरकार और यूपीए सरकार के सहयोग को देते हुए कहा कि पचपदरा में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय कांग्रेस सरकार ने लिया था। इसके लिए पेट्रो जोन में भूमि आवंटन सहित जरूरी प्रक्रियाओं पर काम किया गया था।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय रिफाइनरी का काम लगभग पूरा हो चुका था। भाजपा सरकार से उम्मीद थी कि वह सत्ता में आने के बाद पेट्रो जोन में पेट्रोकेमिकल आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेगी। इससे राजस्थान में निवेश बढ़ता और युवाओं को रोजगार मिलता।

लेकिन गहलोत के मुताबिक, पिछले तीन वर्षों में भाजपा सरकार इस दिशा में अपेक्षित गंभीरता और तत्परता नहीं दिखा पाई। रिफाइनरी जैसी बड़ी परियोजना का पूरा लाभ प्रदेश को दिलाने के लिए जिस तरह के औद्योगिक प्रयास होने चाहिए थे, वे नजर नहीं आए।