तू कानून से ऊपर है क्या; राजस्थान पुलिस ने रोका रास्ता तो भड़क गए पूर्व मंत्री अशोक चांदना
नैनवां में प्रधान चुनाव की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने रास्ते पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। इसी बीच अशोक चांदना अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने निर्धारित व्यवस्था का हवाला देते हुए उनके वाहन को अंदर जाने से रोक दिया।
बूंदी में पंचायत की कुर्सी के लिए चल रही चुनावी उठापटक के बीच बूंदी के नैनवां में सियासत और पुलिस के बीच टकराव का ऐसा दृश्य सामने आया, जिसने पूरे घटनाक्रम को गरमा दिया। प्रधान चुनाव के दौरान रास्ते में लगाए गए बैरिकेड्स एकाएक विवाद की वजह बन गए। एक तरफ कानून-व्यवस्था बनाए रखने में जुटी पुलिस थी तो दूसरी तरफ अपनी गाड़ी अंदर ले जाने पर अड़े पूर्व मंत्री और हिंडोली विधायक अशोक चांदना। देखते ही देखते रास्ता रोकने को लेकर शुरू हुई कहासुनी तीखी बहस में बदल गई। मामला इतना बढ़ा कि विधायक ने खुद आगे बढ़कर बैरिकेड्स हटा दिए।
नैनवां में प्रधान चुनाव की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने रास्ते पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। इसी बीच अशोक चांदना अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने निर्धारित व्यवस्था का हवाला देते हुए उनके वाहन को अंदर जाने से रोक दिया। बस, यहीं से विवाद की शुरुआत हो गई। चांदना गाड़ी को अंदर ले जाने पर अड़े रहे, जबकि पुलिसकर्मी अपनी व्यवस्था के मुताबिक वाहन को आगे बढ़ाने की अनुमति देने को तैयार नहीं थे।
बैरिकेड्स बने टकराव की वजह, पुलिस से भिड़े विधायक
मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, वाहन को रोके जाने के बाद अशोक चांदना और पुलिसकर्मियों के बीच बहस शुरू हो गई। बात केवल गाड़ी को रास्ता देने तक सीमित नहीं रही, बल्कि पुलिस की कार्रवाई और उसके अधिकारों को लेकर भी तीखी नोकझोंक होने लगी। नैनवां थाने के सीआई के साथ विधायक की बहस ने मौके का तापमान और बढ़ा दिया।
इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय सिंह चंपावत भी मौके पर मौजूद थे। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी की मौजूदगी में भी विवाद शांत होने के बजाय और मुखर होता नजर आया। चांदना ने सीआई के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए सवाल किया, 'तू कौन है, कानून से ऊपर है क्या?' उनके इस सवाल के बाद वहां मौजूद लोगों का ध्यान भी पूरे घटनाक्रम की ओर खिंच गया।
खुद आगे बढ़े चांदना, अपने हाथों से हटा दिए बैरिकेड्स
विवाद का सबसे अहम मोड़ तब आया, जब अशोक चांदना ने पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स को खुद ही हटाना शुरू कर दिया। जिस बैरिकेडिंग के चलते उनका वाहन रोका गया था, उसे विधायक ने अपने हाथों से रास्ते से हटा दिया। इस दौरान पुलिसकर्मी भी वहीं मौजूद रहे। कुछ देर के लिए मौके पर तनावपूर्ण माहौल बन गया।
घटनास्थल पर मौजूद लोगों की भीड़ और पुलिसकर्मियों के बीच हुई गहमागहमी ने मामले को और तूल दे दिया। पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। हालांकि, बैरिकेड्स हटाने और पुलिस से हुई तीखी बहस के कारण प्रधान चुनाव के दौरान नैनवां का माहौल चर्चा का विषय बन गया।
प्रधान की कुर्सी के बीच कानून-व्यवस्था पर उठे सवाल
पंचायत समिति प्रधान का चुनाव स्थानीय राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। ऐसे चुनावों में समर्थकों की आवाजाही, सुरक्षा इंतजाम और मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण बनाए रखना पुलिस प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी होती है। दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों की आवाजाही और उनके साथ पुलिस के व्यवहार को लेकर भी अक्सर विवाद सामने आते रहे हैं।
नैनवां की घटना ने एक बार फिर यही सवाल खड़ा कर दिया कि चुनावी माहौल में व्यवस्था की सीमा कहां खत्म होती है और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही कहां से शुरू होती है? क्या सुरक्षा के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग का पालन सभी के लिए समान रूप से जरूरी नहीं है? या फिर जनप्रतिनिधियों और पुलिस के बीच संवाद की कमी ऐसे टकराव को जन्म दे रही है?
फिलहाल इस घटनाक्रम ने बूंदी के राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। प्रधान चुनाव के बीच अशोक चांदना और पुलिस के आमने-सामने आने का मामला अब केवल रास्ता रोकने और बैरिकेड्स हटाने तक सीमित नहीं रह गया है। एएसपी की मौजूदगी में हुई तीखी बहस और विधायक का खुद बैरिकेड्स हटाना इस पूरे घटनाक्रम का सबसे चर्चित पहलू बन गया है। अब सबकी नजर इस मामले पर पुलिस प्रशासन और राजनीतिक हलकों की अगली प्रतिक्रिया पर रहेगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।