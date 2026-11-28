नैनवां में प्रधान चुनाव की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने रास्ते पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। इसी बीच अशोक चांदना अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने निर्धारित व्यवस्था का हवाला देते हुए उनके वाहन को अंदर जाने से रोक दिया।

नैनवां में प्रधान चुनाव की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने रास्ते पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। इसी बीच अशोक चांदना अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचे।

बूंदी में पंचायत की कुर्सी के लिए चल रही चुनावी उठापटक के बीच बूंदी के नैनवां में सियासत और पुलिस के बीच टकराव का ऐसा दृश्य सामने आया, जिसने पूरे घटनाक्रम को गरमा दिया। प्रधान चुनाव के दौरान रास्ते में लगाए गए बैरिकेड्स एकाएक विवाद की वजह बन गए। एक तरफ कानून-व्यवस्था बनाए रखने में जुटी पुलिस थी तो दूसरी तरफ अपनी गाड़ी अंदर ले जाने पर अड़े पूर्व मंत्री और हिंडोली विधायक अशोक चांदना। देखते ही देखते रास्ता रोकने को लेकर शुरू हुई कहासुनी तीखी बहस में बदल गई। मामला इतना बढ़ा कि विधायक ने खुद आगे बढ़कर बैरिकेड्स हटा दिए।

नैनवां में प्रधान चुनाव की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने रास्ते पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। इसी बीच अशोक चांदना अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने निर्धारित व्यवस्था का हवाला देते हुए उनके वाहन को अंदर जाने से रोक दिया। बस, यहीं से विवाद की शुरुआत हो गई। चांदना गाड़ी को अंदर ले जाने पर अड़े रहे, जबकि पुलिसकर्मी अपनी व्यवस्था के मुताबिक वाहन को आगे बढ़ाने की अनुमति देने को तैयार नहीं थे।

बैरिकेड्स बने टकराव की वजह, पुलिस से भिड़े विधायक मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, वाहन को रोके जाने के बाद अशोक चांदना और पुलिसकर्मियों के बीच बहस शुरू हो गई। बात केवल गाड़ी को रास्ता देने तक सीमित नहीं रही, बल्कि पुलिस की कार्रवाई और उसके अधिकारों को लेकर भी तीखी नोकझोंक होने लगी। नैनवां थाने के सीआई के साथ विधायक की बहस ने मौके का तापमान और बढ़ा दिया।

इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय सिंह चंपावत भी मौके पर मौजूद थे। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी की मौजूदगी में भी विवाद शांत होने के बजाय और मुखर होता नजर आया। चांदना ने सीआई के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए सवाल किया, 'तू कौन है, कानून से ऊपर है क्या?' उनके इस सवाल के बाद वहां मौजूद लोगों का ध्यान भी पूरे घटनाक्रम की ओर खिंच गया।

खुद आगे बढ़े चांदना, अपने हाथों से हटा दिए बैरिकेड्स विवाद का सबसे अहम मोड़ तब आया, जब अशोक चांदना ने पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स को खुद ही हटाना शुरू कर दिया। जिस बैरिकेडिंग के चलते उनका वाहन रोका गया था, उसे विधायक ने अपने हाथों से रास्ते से हटा दिया। इस दौरान पुलिसकर्मी भी वहीं मौजूद रहे। कुछ देर के लिए मौके पर तनावपूर्ण माहौल बन गया।

घटनास्थल पर मौजूद लोगों की भीड़ और पुलिसकर्मियों के बीच हुई गहमागहमी ने मामले को और तूल दे दिया। पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। हालांकि, बैरिकेड्स हटाने और पुलिस से हुई तीखी बहस के कारण प्रधान चुनाव के दौरान नैनवां का माहौल चर्चा का विषय बन गया।

प्रधान की कुर्सी के बीच कानून-व्यवस्था पर उठे सवाल पंचायत समिति प्रधान का चुनाव स्थानीय राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। ऐसे चुनावों में समर्थकों की आवाजाही, सुरक्षा इंतजाम और मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण बनाए रखना पुलिस प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी होती है। दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों की आवाजाही और उनके साथ पुलिस के व्यवहार को लेकर भी अक्सर विवाद सामने आते रहे हैं।

नैनवां की घटना ने एक बार फिर यही सवाल खड़ा कर दिया कि चुनावी माहौल में व्यवस्था की सीमा कहां खत्म होती है और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही कहां से शुरू होती है? क्या सुरक्षा के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग का पालन सभी के लिए समान रूप से जरूरी नहीं है? या फिर जनप्रतिनिधियों और पुलिस के बीच संवाद की कमी ऐसे टकराव को जन्म दे रही है?