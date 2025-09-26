ashleel video leak mewaram jain congress 2 years comeback अश्लील वीडियो लीक होने पर निकाले गए मेवाराम की कांग्रेस में 2 साल बाद वापसी, Jaipur Hindi News - Hindustan
अश्लील वीडियो लीक होने पर निकाले गए मेवाराम की कांग्रेस में 2 साल बाद वापसी

कभी कांग्रेस से निष्कासित, कभी विवादों के घेरे में और अब फिर से पार्टी के पोस्टर पर—यह कहानी है बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन की। उनकी वापसी ने पश्चिमी राजस्थान से लेकर दिल्ली तक सियासी तापमान बढ़ा दिया है

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरFri, 26 Sep 2025 03:18 PM
कभी कांग्रेस से निष्कासित, कभी विवादों के घेरे में और अब फिर से पार्टी के पोस्टर पर—यह कहानी है बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन की। उनकी वापसी ने पश्चिमी राजस्थान से लेकर दिल्ली तक सियासी तापमान बढ़ा दिया है और विरोध के सुर और तेज़ कर दिए हैं।

20 दिसंबर 2023 को जोधपुर में एक महिला ने पूर्व विधायक मेवाराम जैन पर गैंगरेप का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने पॉक्सो समेत 18 धाराओं में मामला दर्ज किया। महिला का आरोप था कि विधायक रहते हुए मेवाराम ने रसूख के दम पर कार्रवाई रुकवा दी।

इसी बीच, 5 जनवरी 2024 को जैन का एक कथित अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला गर्माया और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 5-6 जनवरी की रात आदेश जारी कर उन्हें निलंबित कर दिया। आदेश में लिखा गया था कि जैन का आचरण कांग्रेस के संविधान और नैतिक मूल्यों के खिलाफ है।

लगातार तीन बार विधायक रहे मेवाराम जैन को कांग्रेस ने चार बार टिकट दिया। लेकिन साल 2023 का विधानसभा चुनाव उनके लिए करारी हार लेकर आया। निर्दलीय प्रत्याशी डॉ. प्रियंका चौधरी ने उन्हें शिकस्त दी। हार और विवादों ने मिलकर जैन की सियासी साख को कमजोर कर दिया।

काफी समय तक सियासी हाशिये पर रहने के बाद अब जैन एक बार फिर कांग्रेस में लौट आए हैं। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने उन्हें पार्टी में शामिल कर शुभकामनाएं दीं। मंच पर मालाएं चढ़ीं, स्वागत हुआ और संदेश दिया गया कि पुराने नेता को दोबारा जोड़ने से पार्टी को मजबूती मिलेगी।

लेकिन यही वापसी कांग्रेस के भीतर नए विवाद को जन्म दे गई। बायतु विधायक और मध्य प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, साथ ही सांसद मेदाराम बेनीवाल पहले ही जैन की वापसी का विरोध कर चुके थे। उनका कहना है कि ऐसे विवादित नेता को जगह देने से पार्टी की छवि खराब होगी।

बाड़मेर-जैसलमेर का इलाका कांग्रेस के लिए बेहद अहम माना जाता है। यहां जातीय और स्थानीय समीकरण सीधे चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। मेवाराम की वापसी से स्थानीय नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। विरोध इतना बढ़ा कि विधायक और सांसद ने दिल्ली तक डेरा डाल दिया।

लेकिन आलाकमान ने साफ कर दिया कि वापसी का फैसला बदलने वाला नहीं है। नाराजगी और विरोध के बावजूद मेवाराम की एंट्री पर अंतिम मुहर लगा दी गई।

पश्चिमी राजस्थान की यह तपिश अब दिल्ली दरबार तक महसूस हो रही है।

