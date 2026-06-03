आसाराम को घर का खाना मिलेगा या नहीं? जानिए क्या आया फैसला

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम से जुड़े स्वास्थ्य और जेल में मिलने वाली सुविधाओं के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई।

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम से जुड़े स्वास्थ्य और जेल में मिलने वाली सुविधाओं के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका। मामले की सुनवाई अधूरी रहने के बाद अदालत ने इसे गुरुवार (4 जून) के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से महत्वपूर्ण आदेश जारी किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

स्वास्थ्य सुविधाओं और घर के भोजन को लेकर सुनवाई जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम ने अपनी स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों का हवाला देते हुए उपचार और भोजन व्यवस्था को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इसी संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष बुधवार को सुनवाई हुई। हालांकि सभी पक्षों की दलीलें पूरी नहीं हो पाने के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी और अदालत ने मामले को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया।

अंतरिम जमानत पर पहले ही लग चुकी है रोक गौरतलब है कि हाल ही में अदालत ने स्वास्थ्य कारणों के आधार पर दी गई आसाराम की अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। पिछले करीब दो वर्षों से विभिन्न स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई जा रही थी, लेकिन अब अदालत ने इस राहत को समाप्त कर दिया है। इसके बाद आसाराम को दोबारा जेल में रहकर ही न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा है।

पीड़िता के अधिकारों पर अदालत की सख्त टिप्पणी मामले की पूर्व सुनवाई के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट ने पीड़िता के अधिकारों और न्याय के व्यापक सिद्धांतों पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि यौन अपराधों से जुड़े मामलों में केवल आरोपी के अधिकारों को ही नहीं देखा जा सकता, बल्कि पीड़िता की सुरक्षा, सम्मान और न्याय की अपेक्षाओं को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए।

खंडपीठ ने स्पष्ट किया था कि ऐसे मामलों में न्याय की अवधारणा बहुआयामी होती है और अदालत को सभी पक्षों के हितों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अदालत की इस टिप्पणी को मामले में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पुराने आदेशों की पालना पर मांगा जवाब सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि पूर्व में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश द्वारा आसाराम के संबंध में जारी किए गए निर्देशों का कितना पालन हुआ है। अदालत ने राज्य सरकार और जेल प्रशासन से इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

दरअसल, पूर्व में कोर्ट ने आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए जेल प्रशासन को समय पर उपचार और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा उन्हें स्वास्थ्य कारणों के आधार पर घर से बना एक समय का भोजन उपलब्ध कराने की अनुमति भी दी गई थी।

अब हाईकोर्ट यह सुनिश्चित करना चाहता है कि जेल प्रशासन और संबंधित अधिकारी इन निर्देशों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं या नहीं। इसी मुद्दे पर अदालत ने राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है।

सरकार ने मांगा अतिरिक्त समय सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि पूर्व आदेशों की पालना और वर्तमान स्थिति से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है। सरकार ने अदालत से रिपोर्ट प्रस्तुत करने और निर्देशों के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करने के लिए कुछ अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया।

अदालत ने इस अनुरोध पर विचार करते हुए मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी। अब अगली सुनवाई में राज्य सरकार को अदालत के समक्ष अपना पक्ष विस्तार से रखना होगा।

तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाए गए आसाराम इस बीच जानकारी सामने आई है कि मंगलवार शाम को जेल में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद आसाराम को उपचार के लिए जोधपुर स्थित आरोग्यं अस्पताल ले जाया गया था। वहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। हालांकि उनकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति को लेकर कोई आधिकारिक मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है।