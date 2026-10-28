पैरोल खत्म, जेल के गेट पर अटक गए आसाराम; 5 घंटे लेट पहुंचे तो जोधपुर जेलर ने नहीं दी एंट्री

आसाराम को मंगलवार शाम 5 बजे तक जेल में सरेंडर करना था, लेकिन वह रात करीब 10:45 बजे जेल पहुंचा। यानी निर्धारित समय से करीब 5 घंटे 45 मिनट की देरी हो चुकी थी।

आसाराम मंगलवार रात करीब 10:45 बजे जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचा था। वह एयर एंबुलेंस से उज्जैन से जोधपुर आया था। हालांकि, जेल पहुंचने के बाद भी उसे अंदर प्रवेश नहीं मिल सका।

पैरोल खत्म हुई तो आसाराम को वापस जेल लौटना था, लेकिन जेल पहुंचने में देरी ऐसी हुई कि जेल के गेट पर ही मामला अटक गया। मंगलवार रात सरेंडर करने जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचे आसाराम को जेल प्रशासन ने अंदर प्रवेश नहीं दिया। प्रशासन ने रात के समय बंदियों के प्रवेश से जुड़े नियमों का हवाला देते हुए उन्हें एंट्री देने से इनकार कर दिया। इसके बाद पैरोल की अवधि खत्म होने के बावजूद तय समय पर सरेंडर नहीं करने के आरोप में उनके खिलाफ रातानाड़ा थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई।

आसाराम को मंगलवार शाम 5 बजे तक जेल में सरेंडर करना था, लेकिन वह रात करीब 10:45 बजे जेल पहुंचा। यानी निर्धारित समय से करीब 5 घंटे 45 मिनट की देरी हो चुकी थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी पैरोल बढ़ाने की मांग खारिज कर दी थी और तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया था।

रात 10:45 बजे जेल पहुंचा, लेकिन गेट से ही लौटना पड़ा आसाराम मंगलवार रात करीब 10:45 बजे जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचा था। वह एयर एंबुलेंस से उज्जैन से जोधपुर आया था। हालांकि, जेल पहुंचने के बाद भी उसे अंदर प्रवेश नहीं मिल सका। जेल अधीक्षक प्रमोद सिंह ने रात के समय बंदियों के प्रवेश से जुड़े नियमों का हवाला देते हुए उसे जेल में दाखिल करने की अनुमति नहीं दी।

आसाराम को निर्धारित समय के भीतर जेल में सरेंडर करना था, लेकिन वह तय समय पर नहीं पहुंचा। इस देरी के चलते जेल प्रशासन ने उसे रात में प्रवेश नहीं दिया। इसके बाद मामला और बढ़ गया और पैरोल की शर्तों के तहत समय पर सरेंडर नहीं करने के आरोप में रातानाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई।

सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली पैरोल बढ़ाने की राहत आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने 6 अक्टूबर को 20 दिन की पैरोल दी थी। यह पैरोल 26 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी। पैरोल की अवधि बढ़वाने के लिए आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। उसने मेडिकल आधार पर पैरोल बढ़ाने की मांग की थी।

हालांकि, मंगलवार सुबह सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने पैरोल बढ़ाने की मांग खारिज करते हुए उसे तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया था। इसके बाद आसाराम को वापस जेल लौटना था।

उज्जैन से एयर एंबुलेंस में जोधपुर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद आसाराम उज्जैन से एयर एंबुलेंस के जरिए जोधपुर के लिए रवाना हुआ। वह मंगलवार रात करीब 10:15 बजे जोधपुर पहुंचा। इसके करीब आधे घंटे बाद रात 10:45 बजे वह जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंच गया।

हालांकि, तब तक सरेंडर करने का निर्धारित समय बीत चुका था। जेल प्रशासन ने रात में प्रवेश देने से इनकार कर दिया। इस तरह पैरोल खत्म होने के बाद जेल लौटने पहुंचे आसाराम को प्रवेश नहीं मिल पाया।

समय पर सरेंडर नहीं करने पर दर्ज हुई FIR पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद निर्धारित समय पर सरेंडर नहीं करने के मामले में मंगलवार रात को ही आसाराम के खिलाफ रातानाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। मामला पैरोल की शर्तों और तय समय पर जेल में पेश होने से जुड़ा है।