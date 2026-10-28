पैरोल खत्म, जेल के गेट पर अटक गए आसाराम; 5 घंटे लेट पहुंचे तो जोधपुर जेलर ने नहीं दी एंट्री
आसाराम को मंगलवार शाम 5 बजे तक जेल में सरेंडर करना था, लेकिन वह रात करीब 10:45 बजे जेल पहुंचा। यानी निर्धारित समय से करीब 5 घंटे 45 मिनट की देरी हो चुकी थी।
पैरोल खत्म हुई तो आसाराम को वापस जेल लौटना था, लेकिन जेल पहुंचने में देरी ऐसी हुई कि जेल के गेट पर ही मामला अटक गया। मंगलवार रात सरेंडर करने जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचे आसाराम को जेल प्रशासन ने अंदर प्रवेश नहीं दिया। प्रशासन ने रात के समय बंदियों के प्रवेश से जुड़े नियमों का हवाला देते हुए उन्हें एंट्री देने से इनकार कर दिया। इसके बाद पैरोल की अवधि खत्म होने के बावजूद तय समय पर सरेंडर नहीं करने के आरोप में उनके खिलाफ रातानाड़ा थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई।
आसाराम को मंगलवार शाम 5 बजे तक जेल में सरेंडर करना था, लेकिन वह रात करीब 10:45 बजे जेल पहुंचा। यानी निर्धारित समय से करीब 5 घंटे 45 मिनट की देरी हो चुकी थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी पैरोल बढ़ाने की मांग खारिज कर दी थी और तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया था।
रात 10:45 बजे जेल पहुंचा, लेकिन गेट से ही लौटना पड़ा
आसाराम मंगलवार रात करीब 10:45 बजे जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचा था। वह एयर एंबुलेंस से उज्जैन से जोधपुर आया था। हालांकि, जेल पहुंचने के बाद भी उसे अंदर प्रवेश नहीं मिल सका। जेल अधीक्षक प्रमोद सिंह ने रात के समय बंदियों के प्रवेश से जुड़े नियमों का हवाला देते हुए उसे जेल में दाखिल करने की अनुमति नहीं दी।
आसाराम को निर्धारित समय के भीतर जेल में सरेंडर करना था, लेकिन वह तय समय पर नहीं पहुंचा। इस देरी के चलते जेल प्रशासन ने उसे रात में प्रवेश नहीं दिया। इसके बाद मामला और बढ़ गया और पैरोल की शर्तों के तहत समय पर सरेंडर नहीं करने के आरोप में रातानाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई।
सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली पैरोल बढ़ाने की राहत
आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने 6 अक्टूबर को 20 दिन की पैरोल दी थी। यह पैरोल 26 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी। पैरोल की अवधि बढ़वाने के लिए आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। उसने मेडिकल आधार पर पैरोल बढ़ाने की मांग की थी।
हालांकि, मंगलवार सुबह सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने पैरोल बढ़ाने की मांग खारिज करते हुए उसे तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया था। इसके बाद आसाराम को वापस जेल लौटना था।
उज्जैन से एयर एंबुलेंस में जोधपुर पहुंचा
सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद आसाराम उज्जैन से एयर एंबुलेंस के जरिए जोधपुर के लिए रवाना हुआ। वह मंगलवार रात करीब 10:15 बजे जोधपुर पहुंचा। इसके करीब आधे घंटे बाद रात 10:45 बजे वह जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंच गया।
हालांकि, तब तक सरेंडर करने का निर्धारित समय बीत चुका था। जेल प्रशासन ने रात में प्रवेश देने से इनकार कर दिया। इस तरह पैरोल खत्म होने के बाद जेल लौटने पहुंचे आसाराम को प्रवेश नहीं मिल पाया।
समय पर सरेंडर नहीं करने पर दर्ज हुई FIR
पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद निर्धारित समय पर सरेंडर नहीं करने के मामले में मंगलवार रात को ही आसाराम के खिलाफ रातानाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। मामला पैरोल की शर्तों और तय समय पर जेल में पेश होने से जुड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट से पैरोल बढ़ाने की राहत नहीं मिलने के बाद आसाराम को जेल लौटना था, लेकिन देर रात पहुंचने के कारण जेल प्रशासन ने उसे प्रवेश नहीं दिया। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई पुलिस और संबंधित प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत होगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।