सेहत बिगड़ने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने बढ़ाई आसाराम की जमानत अवधि

गुजरात और राजस्थान में दुष्कर्म के मामलों में दोषी करार दिए गए और आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम को एक बार फिर कोर्ट से राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने उसकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाते हुए उसे 29 अगस्त तक राहत प्रदान की है। कोर्ट ने यह फैसला आसाराम की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए दिया है, जिसमें विशेष रूप से उसके हृदय की गंभीर बीमारी का हवाला दिया गया है।

86 वर्षीय आसाराम वर्तमान में इंदौर के जूपिटर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। उनके वकील निशांत बोड़ा ने कोर्ट के समक्ष ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि आसाराम की स्थिति गंभीर बनी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका ‘ट्रोपोनिन लेवल’ सामान्य से काफी ऊपर है, जो डॉक्टरों के अनुसार हार्ट अटैक या गंभीर हृदय रोग का संकेतक होता है। इस आधार पर कोर्ट से निवेदन किया गया कि उन्हें कुछ और समय की राहत दी जाए ताकि उनका समुचित इलाज हो सके।

इस पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने अंतरिम जमानत को 29 अगस्त तक बढ़ा दिया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि आसाराम की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति की निष्पक्ष और विशेषज्ञ जांच होनी चाहिए। इसके लिए अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों का एक पैनल गठित करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। इस पैनल में कम से कम दो कार्डियोलॉजिस्ट सहित अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल किए जाएंगे जो आसाराम की विस्तृत जांच करेंगे और इसकी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाएगी।

इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने भी आसाराम की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए उसकी अंतरिम जमानत को 29 अगस्त तक बढ़ाने का आदेश दिया था। दोनों ही राज्यों में आसाराम अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराए जा चुके हैं और सजा भुगत रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से वह कई बार स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत की मांग करता रहा है। हालांकि हर बार कोर्ट ने उसके मेडिकल रिकॉर्ड की गहनता से जांच कर ही किसी प्रकार की राहत दी है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह अंतरिम जमानत सिर्फ इलाज और मेडिकल जांच के लिए दी जा रही है और इसका कोई प्रभाव मूल सजा या दोष पर नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर विशेषज्ञ डॉक्टरों की रिपोर्ट में स्वास्थ्य सुधार की स्थिति सामने आती है, तो अंतरिम जमानत की आगे कोई आवश्यकता नहीं होगी। वहीं अगर स्थिति गंभीर पाई जाती है तो अगली सुनवाई में स्थायी मेडिकल राहत पर भी विचार किया जा सकता है।

इस पूरे मामले में सरकारी पक्ष की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आसाराम की निगरानी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ की जा रही है और अस्पताल में उसे किसी भी बाहरी व्यक्ति से मिलने की छूट नहीं है। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि चिकित्सा सुविधा के नाम पर कोई अनुचित लाभ न उठाया जाए।

86 वर्षीय आसाराम पर गुजरात और राजस्थान में नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के मामले दर्ज हैं। उन्हें 2018 में जोधपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तब से वह जेल में हैं, हालांकि समय-समय पर उसकी मेडिकल हालत को देखते हुए उसे कुछ अवधि के लिए जमानत दी जाती रही है। अब एक बार फिर अदालत ने यह अंतरिम राहत दी है, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि यह राहत पूरी तरह स्वास्थ्य कारणों तक सीमित रहे।