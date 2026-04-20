दुष्कर्म केस में आसाराम की अपील पर जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला रिजर्व
राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ में नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की अपील पर सुनवाई पूरी हो गई है। 20 अप्रैल को जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ में नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की अपील पर सुनवाई पूरी हो गई है। 20 अप्रैल को जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अब अदालत द्वारा किसी भी दिन इस मामले में निर्णय सुनाया जा सकता है।
इस बहुचर्चित मामले में आसाराम और अन्य सह-आरोपियों ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के बीच कई दिनों तक चली बहस के बाद आखिरकार अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली है। 17 अप्रैल को आसाराम के वकीलों ने अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं, जिसके बाद पीड़िता की ओर से पैरवी कर रहे वकील पी. सी. सोलंकी ने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की जिरह 20 अप्रैल को समाप्त हुई।
कोर्ट में क्या हुआ?
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सजा को गलत ठहराने की कोशिश की, जबकि अभियोजन पक्ष ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही बताते हुए उसे बरकरार रखने की मांग की। पीड़िता के वकील ने कोर्ट के सामने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध होने की बात दोहराई।
खंडपीठ ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद कहा कि अब मामले में निर्णय सुरक्षित रखा जाता है। इससे पहले भी कोर्ट इस मामले की सुनवाई को प्राथमिकता देते हुए लगातार सुनवाई कर रहा था।
2018 में सुनाई गई थी उम्रकैद
गौरतलब है कि यह मामला साल 2013 का है, जब जोधपुर के मणाई गांव स्थित आश्रम में एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में आसाराम को गिरफ्तार किया गया था। लंबे ट्रायल के बाद 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आसाराम को दोषी करार देते हुए अंतिम सांस तक उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
तत्कालीन पीठासीन अधिकारी मधुसूदन शर्मा ने अपने फैसले में कहा था कि अपराध गंभीर प्रकृति का है, इसलिए कठोर सजा जरूरी है। इस मामले में सह-आरोपी शिवा और शिल्पी को 20-20 साल की सजा दी गई थी, जबकि शरद और प्रकाश को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया था।
मेडिकल जमानत पर भी हुई सुनवाई
इसी दौरान आसाराम की मेडिकल ग्राउंड पर जमानत बढ़ाने की अर्जी भी हाईकोर्ट में दायर की गई थी। 15 अप्रैल को दायर इस अर्जी में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी और शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया गया था।
हालांकि, 16 अप्रैल को हाईकोर्ट ने इस अर्जी पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सवाल उठाया कि मुख्य अपील की सुनवाई अभी तक पूरी क्यों नहीं की गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत अर्जी में किसी तरह की जल्दबाजी की जरूरत नहीं है और इस पर नियमित प्रक्रिया के तहत ही सुनवाई होगी।
अब फैसले पर टिकी निगाहें
हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद अब सभी की नजरें फैसले पर टिकी हैं। यह मामला पहले से ही देशभर में चर्चा का विषय रहा है और हाईकोर्ट के फैसले का सीधा असर न केवल आसाराम, बल्कि सह-आरोपियों के भविष्य पर भी पड़ेगा।
कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, हाईकोर्ट का यह फैसला आगे की न्यायिक प्रक्रिया के लिए भी अहम होगा, क्योंकि इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। फिलहाल, जोधपुर मुख्यपीठ द्वारा सुरक्षित रखा गया यह फैसला आने वाले दिनों में इस बहुचर्चित मामले की दिशा तय करेगा।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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