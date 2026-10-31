अर्नब तूफान ने राजस्थान में छुड़ाई धूजणी, एक झटके में 8 डिग्री तक लुढ़का पारा
पिछले 24 घंटे के दौरान जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के जिलों में शुक्रवार दोपहर तक रुक-रुककर बारिश हुई।
राजस्थान में अर्नब तूफान के असर से हुई बारिश और उसके बाद चली सर्द हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। शुक्रवार को प्रदेश के कई शहरों में दिन का तापमान एक झटके में 7 से 8 डिग्री तक नीचे आ गया। हालात ऐसे रहे कि धूप निकलने के बावजूद लोगों को दिन में भी सर्दी का अहसास हुआ। बारिश और ठंडी हवा के चलते अचानक बढ़ी ठिठुरन ने लोगों को गर्म कपड़े निकालने पर मजबूर कर दिया। हालांकि, राहत की बात यह है कि अब प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है। ऐसे में दिन में धूप निकलने से सर्दी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, नवंबर की शुरुआत साफ मौसम के साथ होने की संभावना है।
बारिश के बाद चली सर्द हवा, दिन में ही बढ़ गई ठिठुरन
पिछले 24 घंटे के दौरान जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के जिलों में शुक्रवार दोपहर तक रुक-रुककर बारिश हुई। बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं ने तापमान में गिरावट ला दी। इसका असर दिन के मौसम पर भी देखने को मिला। आमतौर पर दिन में गर्मी का अहसास कराने वाले शहरों में भी मौसम ठंडा हो गया।
शुक्रवार शाम को मौसम धीरे-धीरे साफ होने लगा। बारिश थमने और हवा की रफ्तार कमजोर पड़ने से लोगों को कुछ राहत मिली। हालांकि, तापमान में गिरावट के चलते सुबह और शाम के समय ठंड का असर ज्यादा महसूस होने की संभावना है।
प्रदेश में कहीं भी 35 डिग्री तक नहीं पहुंचा पारा
मौसम में आए बदलाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शुक्रवार को राजस्थान के किसी भी शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचा। प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान बाड़मेर में 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
जैसलमेर में अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री, पाली में 32.4 डिग्री, फलोदी में 32.2 डिग्री, जोधपुर में 30.9 डिग्री, चूरू में 30.4 डिग्री और श्रीगंगानगर में 30.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बारिश और ठंडी हवाओं के असर से कई इलाकों में दिन के तापमान में बड़ी गिरावट देखने को मिली।
अजमेर में धूप के बावजूद सर्दी का अहसास
अजमेर में शुक्रवार सुबह से ही मौसम में ठंडक बनी रही। सूरज निकलने के बावजूद ठंडी हवाओं के कारण लोगों को दिनभर सर्दी का अहसास हुआ। यहां अधिकतम तापमान 24.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम में आए इस बदलाव के चलते दिन के समय भी लोगों को सामान्य दिनों के मुकाबले ज्यादा ठंड महसूस हुई।
कोटा में बादल छाए रहे, नए कोटा में हुई हल्की बारिश
कोटा में शुक्रवार को दिनभर आसमान में बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलती रहीं। दोपहर के समय नए कोटा इलाके में हल्की बारिश हुई। इसके चलते अधिकतम तापमान में करीब 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई और पारा लगभग 23 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
दिन के तापमान में आई इस गिरावट ने कोटा में मौसम का मिजाज बदल दिया। बादलों और ठंडी हवा के कारण लोगों को दिन में भी सर्दी महसूस हुई।
जोधपुर में सामान्य से 3.7 डिग्री नीचे रहा अधिकतम तापमान
जोधपुर में मौसम विभाग ने शुक्रवार को हल्की बारिश का अनुमान जताया था। यहां अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.7 डिग्री कम रहा। हालांकि, न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक था।
इस तरह जोधपुर में दिन के तापमान में गिरावट के बावजूद रात का तापमान सामान्य से ऊपर बना रहा। बारिश और ठंडी हवाओं ने दिन के मौसम में ठंडक बढ़ा दी।
अब नवंबर की शुरुआत कैसी रहेगी?
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, शनिवार को पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र में कहीं-कहीं हल्के बादल छाए रह सकते हैं। वहीं, पश्चिमी राजस्थान के जिलों में आगामी एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने की संभावना है।
मौसम विभाग ने 1 नवंबर से पूरे प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। आसमान साफ रहने से दिन में धूप निकलेगी और लोगों को ठंड से कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि, तापमान में आगे कितना बदलाव होगा, यह आने वाले दिनों की मौसम परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।