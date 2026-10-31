अर्नब तूफान ने राजस्थान में छुड़ाई धूजणी, एक झटके में 8 डिग्री तक लुढ़का पारा

पिछले 24 घंटे के दौरान जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के जिलों में शुक्रवार दोपहर तक रुक-रुककर बारिश हुई।

राजस्थान के किसी भी शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचा। प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान बाड़मेर में 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

राजस्थान में अर्नब तूफान के असर से हुई बारिश और उसके बाद चली सर्द हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। शुक्रवार को प्रदेश के कई शहरों में दिन का तापमान एक झटके में 7 से 8 डिग्री तक नीचे आ गया। हालात ऐसे रहे कि धूप निकलने के बावजूद लोगों को दिन में भी सर्दी का अहसास हुआ। बारिश और ठंडी हवा के चलते अचानक बढ़ी ठिठुरन ने लोगों को गर्म कपड़े निकालने पर मजबूर कर दिया। हालांकि, राहत की बात यह है कि अब प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है। ऐसे में दिन में धूप निकलने से सर्दी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, नवंबर की शुरुआत साफ मौसम के साथ होने की संभावना है।

बारिश के बाद चली सर्द हवा, दिन में ही बढ़ गई ठिठुरन पिछले 24 घंटे के दौरान जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के जिलों में शुक्रवार दोपहर तक रुक-रुककर बारिश हुई। बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं ने तापमान में गिरावट ला दी। इसका असर दिन के मौसम पर भी देखने को मिला। आमतौर पर दिन में गर्मी का अहसास कराने वाले शहरों में भी मौसम ठंडा हो गया।

शुक्रवार शाम को मौसम धीरे-धीरे साफ होने लगा। बारिश थमने और हवा की रफ्तार कमजोर पड़ने से लोगों को कुछ राहत मिली। हालांकि, तापमान में गिरावट के चलते सुबह और शाम के समय ठंड का असर ज्यादा महसूस होने की संभावना है।

प्रदेश में कहीं भी 35 डिग्री तक नहीं पहुंचा पारा मौसम में आए बदलाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शुक्रवार को राजस्थान के किसी भी शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचा। प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान बाड़मेर में 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

जैसलमेर में अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री, पाली में 32.4 डिग्री, फलोदी में 32.2 डिग्री, जोधपुर में 30.9 डिग्री, चूरू में 30.4 डिग्री और श्रीगंगानगर में 30.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बारिश और ठंडी हवाओं के असर से कई इलाकों में दिन के तापमान में बड़ी गिरावट देखने को मिली।

अजमेर में धूप के बावजूद सर्दी का अहसास अजमेर में शुक्रवार सुबह से ही मौसम में ठंडक बनी रही। सूरज निकलने के बावजूद ठंडी हवाओं के कारण लोगों को दिनभर सर्दी का अहसास हुआ। यहां अधिकतम तापमान 24.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम में आए इस बदलाव के चलते दिन के समय भी लोगों को सामान्य दिनों के मुकाबले ज्यादा ठंड महसूस हुई।

कोटा में बादल छाए रहे, नए कोटा में हुई हल्की बारिश कोटा में शुक्रवार को दिनभर आसमान में बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलती रहीं। दोपहर के समय नए कोटा इलाके में हल्की बारिश हुई। इसके चलते अधिकतम तापमान में करीब 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई और पारा लगभग 23 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

दिन के तापमान में आई इस गिरावट ने कोटा में मौसम का मिजाज बदल दिया। बादलों और ठंडी हवा के कारण लोगों को दिन में भी सर्दी महसूस हुई।

जोधपुर में सामान्य से 3.7 डिग्री नीचे रहा अधिकतम तापमान जोधपुर में मौसम विभाग ने शुक्रवार को हल्की बारिश का अनुमान जताया था। यहां अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.7 डिग्री कम रहा। हालांकि, न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक था।

इस तरह जोधपुर में दिन के तापमान में गिरावट के बावजूद रात का तापमान सामान्य से ऊपर बना रहा। बारिश और ठंडी हवाओं ने दिन के मौसम में ठंडक बढ़ा दी।

अब नवंबर की शुरुआत कैसी रहेगी? मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, शनिवार को पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र में कहीं-कहीं हल्के बादल छाए रह सकते हैं। वहीं, पश्चिमी राजस्थान के जिलों में आगामी एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने की संभावना है।