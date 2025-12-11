सावधान! क्या कार्टून और रील्स आपके बच्चे को मानसिक बीमारी की तरफ धकेल रहे ? जयपुर के डॉक्टर का बड़ा खुलासा

संक्षेप: मां सोचती है- बच्चा रो रहा है… चलो मोबाइल दे देती हूं, चुप तो हो जाएगा।” लेकिन डॉक्टर कहते हैं- बच्चा चुप होता नहीं, उसका दिमाग धीरे-धीरे बंद होने लगता है।

Dec 11, 2025 02:22 pm IST

मां सोचती है- बच्चा रो रहा है… चलो मोबाइल दे देती हूं, चुप तो हो जाएगा।”

लेकिन डॉक्टर कहते हैं- बच्चा चुप होता नहीं, उसका दिमाग धीरे-धीरे बंद होने लगता है।

मोबाइल की इस ‘साइलेंट साउंड’ ने अब बच्चों के मानसिक विकास पर ऐसा असर डालना शुरू कर दिया है कि डॉक्टर भी हैरान हैं। दुनिया भर में सोशल मीडिया को बच्चों से दूर रखने की मांग बढ़ रही है और ऑस्ट्रेलिया ने तो 16 साल से छोटे बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सीधा बैन तक लगा दिया है। इसकी गूंज भारत में भी सुनी जा रही है—खासतौर पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जहां मोबाइल स्क्रीन टाइम बच्चों के दिमाग के लिए नया खतरा बन गया है।

सवाई मानसिंह अस्पताल (SMS) के न्यूरोलॉजी विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉ. दिनेश खंडेलवाल बताते हैं—“अब 3 से 7 साल के ऐसे बच्चे आने लगे हैं, जिनमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एंग्जायटी, चिड़चिड़ापन, भाषा समझने की दिक्कत और सोशल बिहेवियर की समस्या दिख रही है। वजह सिर्फ एक—मोबाइल स्क्रीन का ओवरडोज।”

यह वही उम्र है जब बच्चे अपने आसपास की चीजों को पहचानना, उनसे जुड़ना और प्रतिक्रिया देना सीखते हैं। लेकिन मोबाइल स्क्रीन इस पूरी प्रक्रिया को रोक देती है। नतीजा—दिमाग की ग्रोथ रुक जाती है।

डॉ. खंडेलवाल का सबसे चौंकाने वाला खुलासा—

“बच्चों को मोबाइल की लत 8–9 महीने की उम्र से ही लग रही है। मां सोचती है कि मोबाइल दिखाने से बच्चा चुप रहेगा, लेकिन यही उसकी मानसिक विकास यात्रा को पटरी से उतार देता है।”

पूरे दिन 2 से 4 घंटे कार्टून, रील्स या वीडियो देखने वाले बच्चे धीरे-धीरे:

• सामान्य भाषा सीखने में पिछड़ जाते हैं

• दूसरों से संवाद नहीं कर पाते

• सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं ले पाते

यानी कि बच्चा ‘डिजिटल बबल’ में कैद होकर वास्तविक दुनिया की भाषा और संकेतों को समझना भूल जाता है।

6–14 साल के बच्चों में समस्या और गंभीर है। मोबाइल गेम्स, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और ऑनलाइन वीडियो ने रातों की नींद छीन रखी है।

मोबाइल की ब्लू लाइट सीधे मेलाटोनिन को प्रभावित करती है—वह केमिकल जो नींद लाता है और दिमाग को शांत रखता है।

डॉक्टरों की स्टडी कहती है:

• रात में सिर्फ 1 घंटे मोबाइल देखने से

नींद 10–15 मिनट कम हो जाती है

• देर रात लगातार स्क्रीन देखने वाले बच्चों में

चिड़चिड़ापन, ध्यान में कमी, चिंता और पैनिक अटैक बढ़ रहे हैं

नींद टूटने से बच्चे सुबह सुस्त, चिड़चिड़े और कम ध्यान वाले हो जाते हैं।

क्लासरूम में बैठकर भी दिमाग कहीं और भटकता है।

खेल में फोकस नहीं रहता।

और पढ़ाई में स्लो परफॉर्मेंस दिखने लगता है।

ऑटिज्म का सीधा संबंध बच्चे के शुरुआती दिमागी विकास से होता है। विशेषज्ञ बताते हैं—

• जब बच्चा कम उम्र में आसपास की चीजों से कम जुड़ेगा

• आंखों में आंख डालकर बात नहीं करेगा

• इमोशन और एक्सप्रेशन नहीं सीखेगा

• दूसरे बच्चों के साथ खेलना, प्रतिक्रिया देना, सवाल पूछना नहीं सीखेगा

तो दिमाग का वह हिस्सा कमजोर हो जाता है जो कम्युनिकेशन और सोशल बिहेवियर संभालता है।

मोबाइल स्क्रीन इस पूरी विकास प्रक्रिया को स्थिर कर देती है।

नतीजा—धीरे-धीरे बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के लक्षण दिखाने लगता है।

मोबाइल की वजह से सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े भी मानसिक बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार वयस्कों में:

• एंग्जायटी

• ओवरथिंकिंग

• पैनिक अटैक

• नींद की कमी

• एकाग्रता टूटना

जैसी समस्याओं में पिछले कुछ सालों में तेज बढ़ोतरी आई है।

आज मोबाइल बच्चों की जेब में नहीं, उनके दिमाग में घुस गया है।

बच्चे कम बोल रहे हैं, कम खेल रहे हैं, कम सो रहे हैं और कम समझ पा रहे हैं।

दुनियाभर में बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने की आवाज़ बुलंद हो रही है।

लेकिन भारत में यह जिम्मेदारी माता-पिता की है—जो आज खिलौने की जगह मोबाइल सौंप रहे हैं…

और कल इन्हीं बच्चों को अस्पताल तक ले जा रहे होंगे।

मोबाइल की स्क्रीन चमकती जरूर है,