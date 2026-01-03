अरावली संरक्षण को लेकर जयपुर प्रशासन का बड़ा ऑपरेशन, 50 वाहन जब्त; 50 लाख से ज्यादा जुर्माना, 7 FIR दर्ज

संक्षेप: राजस्थान की जीवनरेखा मानी जाने वाली अरावली पर्वतमाला को अवैध खनन से बचाने के लिए जयपुर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा एक्शन लिया है।

राजस्थान की जीवनरेखा मानी जाने वाली अरावली पर्वतमाला को अवैध खनन से बचाने के लिए जयपुर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा एक्शन लिया है। अरावली क्षेत्र की पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाने वाले माफियाओं के खिलाफ पिछले पांच दिनों से लगातार चल रहे संयुक्त अभियान में प्रशासन, खनिज विभाग और पुलिस ने मिलकर अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर करारा प्रहार किया है। इस कार्रवाई में 50 वाहन जब्त किए गए हैं, जबकि 50 लाख 36 हजार रुपए से अधिक की शास्ति राशि वसूल कर राजकोष में जमा कराई गई है। इसके साथ ही 7 लोगों के खिलाफ विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज की गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जयपुर जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर चलाए गए इस विशेष अभियान का उद्देश्य अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर पूरी तरह लगाम लगाना और पर्यावरणीय संतुलन को सुरक्षित रखना है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अरावली को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

खनिज अभियंता श्याम चौधरी ने बताया कि संयुक्त टीमों ने जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में एक साथ दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया। अभियान के दौरान अवैध खनन और अवैध परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे कुल 50 वाहनों को जब्त किया गया। इनमें 2 एस्केवेटर मशीनें, 14 डंपर और 34 ट्रैक्टर-ट्रॉली शामिल हैं। ये सभी वाहन बिना वैध अनुमति के खनन सामग्री के उत्खनन और परिवहन में लगे हुए थे।

कार्रवाई के दौरान कुल 46 प्रकरण दर्ज किए गए। इन मामलों में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दोषियों से 50 लाख 36 हजार रुपए की शास्ति राशि वसूल की गई। प्रशासन ने इस पूरी राशि को सरकारी खजाने में जमा कराया है। इसके अलावा अवैध खनन और खनिज परिवहन में सीधे तौर पर संलिप्त पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस ने आपराधिक कार्रवाई भी की है।

पुलिस थाना शिवदासपुरा में एक, कोटखावदा में दो, चाकसू में तीन और कानोता थाना क्षेत्र में एक मामला दर्ज किया गया है। इस तरह कुल सात एफआईआर दर्ज कर अवैध खनन माफिया के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा गया है। प्रशासन का कहना है कि इन मामलों में आगे भी जांच जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अरावली क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध खनन या खनिजों का अवैध परिवहन पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अरावली पर्वतमाला न केवल राजस्थान बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

कलेक्टर ने यह भी साफ किया कि भविष्य में ऐसे संयुक्त और सघन अभियान लगातार जारी रहेंगे, ताकि अवैध खनन माफिया में भय बना रहे और प्राकृतिक संसाधनों की लूट को रोका जा सके। प्रशासन की इस कार्रवाई को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।