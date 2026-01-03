Hindustan Hindi News
अरावली संरक्षण को लेकर जयपुर प्रशासन का बड़ा ऑपरेशन, 50 वाहन जब्त; 50 लाख से ज्यादा जुर्माना, 7 FIR दर्ज

संक्षेप:

राजस्थान की जीवनरेखा मानी जाने वाली अरावली पर्वतमाला को अवैध खनन से बचाने के लिए जयपुर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा एक्शन लिया है।

Jan 03, 2026 06:03 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान की जीवनरेखा मानी जाने वाली अरावली पर्वतमाला को अवैध खनन से बचाने के लिए जयपुर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा एक्शन लिया है। अरावली क्षेत्र की पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाने वाले माफियाओं के खिलाफ पिछले पांच दिनों से लगातार चल रहे संयुक्त अभियान में प्रशासन, खनिज विभाग और पुलिस ने मिलकर अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर करारा प्रहार किया है। इस कार्रवाई में 50 वाहन जब्त किए गए हैं, जबकि 50 लाख 36 हजार रुपए से अधिक की शास्ति राशि वसूल कर राजकोष में जमा कराई गई है। इसके साथ ही 7 लोगों के खिलाफ विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज की गई है।

जयपुर जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर चलाए गए इस विशेष अभियान का उद्देश्य अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर पूरी तरह लगाम लगाना और पर्यावरणीय संतुलन को सुरक्षित रखना है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अरावली को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

खनिज अभियंता श्याम चौधरी ने बताया कि संयुक्त टीमों ने जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में एक साथ दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया। अभियान के दौरान अवैध खनन और अवैध परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे कुल 50 वाहनों को जब्त किया गया। इनमें 2 एस्केवेटर मशीनें, 14 डंपर और 34 ट्रैक्टर-ट्रॉली शामिल हैं। ये सभी वाहन बिना वैध अनुमति के खनन सामग्री के उत्खनन और परिवहन में लगे हुए थे।

कार्रवाई के दौरान कुल 46 प्रकरण दर्ज किए गए। इन मामलों में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दोषियों से 50 लाख 36 हजार रुपए की शास्ति राशि वसूल की गई। प्रशासन ने इस पूरी राशि को सरकारी खजाने में जमा कराया है। इसके अलावा अवैध खनन और खनिज परिवहन में सीधे तौर पर संलिप्त पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस ने आपराधिक कार्रवाई भी की है।

पुलिस थाना शिवदासपुरा में एक, कोटखावदा में दो, चाकसू में तीन और कानोता थाना क्षेत्र में एक मामला दर्ज किया गया है। इस तरह कुल सात एफआईआर दर्ज कर अवैध खनन माफिया के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा गया है। प्रशासन का कहना है कि इन मामलों में आगे भी जांच जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अरावली क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध खनन या खनिजों का अवैध परिवहन पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अरावली पर्वतमाला न केवल राजस्थान बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

कलेक्टर ने यह भी साफ किया कि भविष्य में ऐसे संयुक्त और सघन अभियान लगातार जारी रहेंगे, ताकि अवैध खनन माफिया में भय बना रहे और प्राकृतिक संसाधनों की लूट को रोका जा सके। प्रशासन की इस कार्रवाई को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

गौरतलब है कि अरावली क्षेत्र में अवैध खनन से जलस्तर गिरने, हरित आवरण नष्ट होने और जैव विविधता को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में जयपुर जिला प्रशासन की यह सख्त कार्रवाई राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण और कानून व्यवस्था के लिहाज से एक मजबूत संदेश के रूप में देखी जा रही है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
