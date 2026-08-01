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APO रहते रिटायर हुए राजस्थान के IPS किशन सहाय; सोशल मीडिया के ज़रिए मांगा किराए का मकान

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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आईपीएस किशन सहाय मीणा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि उन्हें जयपुर के जगतपुरा क्षेत्र में किराए पर मकान चाहिए। उन्होंने लिखा कि मकान में कम से कम तीन कमरे होने चाहिए। साथ ही एक ऐसा कमरा भी हो, जिसमें मिलने आने वाले लोगों के लिए अटैच लेट-बाथ की सुविधा हो।

APO रहते रिटायर हुए राजस्थान के IPS किशन सहाय; सोशल मीडिया के ज़रिए मांगा किराए का मकान
आईपीएस किशन सहाय मीणा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि उन्हें जयपुर के जगतपुरा क्षेत्र में किराए पर मकान चाहिए। उन्होंने लिखा कि मकान में कम से कम तीन कमरे होने चाहिए। साथ ही एक ऐसा कमरा भी हो, जिसमें मिलने आने वाले लोगों के लिए अटैच लेट-बाथ की सुविधा हो।

राजस्थान पुलिस के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी किशन सहाय मीणा एक बार फिर चर्चा में हैं। हालांकि इस बार वजह कोई प्रशासनिक फैसला या विवादित बयान नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर किया गया उनका एक साधारण-सा पोस्ट है। राजस्थान पुलिस में महानिरीक्षक (IG) के पद तक पहुंचे किशन सहाय 31 जुलाई 2026 को सेवानिवृत्त हो गए। रिटायरमेंट से ठीक दो दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर जयपुर के जगतपुरा इलाके में किराए के मकान की जरूरत बताते हुए पोस्ट किया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया।

उनके इस पोस्ट पर सैकड़ों लोगों ने प्रतिक्रिया दी। किसी ने उनकी सादगी और ईमानदारी की तारीफ की तो किसी ने सवाल भी उठाए। देखते ही देखते यह पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया।

जगतपुरा में मांगा तीन कमरों का मकान

आईपीएस किशन सहाय मीणा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि उन्हें जयपुर के जगतपुरा क्षेत्र में किराए पर मकान चाहिए। उन्होंने लिखा कि मकान में कम से कम तीन कमरे होने चाहिए। साथ ही एक ऐसा कमरा भी हो, जिसमें मिलने आने वाले लोगों के लिए अटैच लेट-बाथ की सुविधा हो। इसके अलावा दो से तीन गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। उन्होंने यह भी लिखा कि यदि इन सुविधाओं में थोड़ा बहुत अंतर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है।

एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की ओर से सार्वजनिक रूप से किराए के मकान की मांग किए जाने को लेकर लोग हैरान भी हुए और इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं।

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600 से ज्यादा कमेंट, लोगों ने की ईमानदारी की तारीफ

पोस्ट वायरल होने के बाद उस पर 600 से अधिक कमेंट्स आए। बड़ी संख्या में लोगों ने किशन सहाय की सादगी और ईमानदारी की सराहना की। कई लोगों ने लिखा कि इतने वरिष्ठ पद पर रहने के बावजूद यदि उन्हें किराए का मकान तलाशना पड़ रहा है तो यह उनकी साफ-सुथरी छवि को दर्शाता है।

वहीं कई यूजर्स ने उन्हें जयपुर के अलग-अलग इलाकों में उपलब्ध मकानों की जानकारी भी दी। कुछ लोगों ने सीधे संपर्क करने के लिए अपने मोबाइल नंबर और पता भी साझा किया।

हालांकि कुछ प्रतिक्रियाएं आलोचनात्मक भी रहीं। एक यूजर ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि “सर, आपके पास प्रतापगढ़ से लेकर बारां और अलवर तक करीब 130 बीघा जमीन है, उसका क्या करेंगे?” इस तरह पोस्ट के समर्थन के साथ-साथ सवाल भी उठाए गए।

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APO रहते हुए ही हो गए सेवानिवृत्त

किशन सहाय मीणा का कार्यकाल पिछले कुछ महीनों से विवादों में रहा। मई 2026 में एक महिला की शिकायत के बाद राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने उन्हें एपीओ (Awaiting Posting Orders) कर दिया था। इसके बाद उन्हें कोई नई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई।

एपीओ रहने के दौरान ही 31 जुलाई 2026 को वह सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। एपीओ किए जाने से पहले वह मानवाधिकार शाखा में आईजी के पद पर तैनात थे।

बयानों को लेकर कई बार रहे विवादों में

किशन सहाय मीणा अपने बेबाक बयानों के कारण पहले भी कई बार सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया पर भगवान, जीसस, अल्लाह और वाहेगुरु जैसे धार्मिक प्रतीकों को लेकर विवादित टिप्पणियां की थीं। उन्होंने इन्हें अंधविश्वास और मनगढ़ंत अवधारणाएं बताया था, जिसके बाद उनके बयान को लेकर काफी विवाद हुआ।

इसके अलावा उन्होंने कथावाचक प्रेमानंद महाराज, बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और अनिरुद्धाचार्य पर भी टिप्पणी करते हुए कहा था कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा नहीं देते और अंधविश्वास फैलाते हैं। इन बयानों के बाद धार्मिक संगठनों और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थीं।

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झारखंड चुनाव ड्यूटी के दौरान भी आए थे विवादों में

साल 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान भी किशन सहाय विवादों में घिर गए थे। उन पर आरोप लगा था कि चुनाव ड्यूटी के दौरान वह निर्धारित जिम्मेदारी पूरी किए बिना ही बीच में जयपुर लौट आए थे। इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया गया था। बाद में यह मामला भी काफी चर्चा में रहा।

रिटायरमेंट से पहले की पोस्ट बनी चर्चा का केंद्र

लगातार विवादों और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच सेवा का अंतिम दौर बिताने वाले किशन सहाय अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ऐसे में रिटायरमेंट से ठीक पहले किराए के मकान की जरूरत वाला उनका सोशल मीडिया पोस्ट लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ओर लोग इसे उनकी सादगी और सामान्य जीवनशैली से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके पुराने विवादों और संपत्ति को लेकर भी सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है।

फिलहाल, एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी का सेवा से विदा लेने से पहले सार्वजनिक मंच पर किराए का मकान तलाशना राजस्थान में चर्चा का नया विषय बन गया है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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