अंतरिम जमानत पर चल रहे आसाराम को झटका,राजस्थान हाईकोर्ट ने सरेंडर के दिए आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुचर्चित नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में बुधवार (27 मई) को बड़ा फैसला सुनाते हुए आसाराम की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल अंतरिम जमानत पर चल रहे आसाराम को अब सरेंडर करना होगा।

राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुचर्चित नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में बुधवार (27 मई) को बड़ा फैसला सुनाते हुए आसाराम की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल अंतरिम जमानत पर चल रहे आसाराम को अब सरेंडर करना होगा। वहीं इस मामले में सह-आरोपी शिल्पी और शरतचंद को अदालत ने बरी कर दिया।

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच में जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने यह निर्णय सुनाया। यह फैसला करीब एक महीने पहले सुरक्षित रखा गया था, जिसे अब सार्वजनिक किया गया है।

2013 के मामले में आया अहम मोड़ यह मामला अगस्त 2013 का है, जब जोधपुर स्थित आश्रम में एक नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप सामने आए थे। आरोपों के बाद आसाराम को गिरफ्तार किया गया था। मामले की लंबी सुनवाई के बाद 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

ट्रायल कोर्ट के फैसले को आसाराम की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसी अपील पर अब हाईकोर्ट ने अपना अंतिम निर्णय सुनाया है।

करीब तीन महीने चली लगातार सुनवाई हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई 16 फरवरी से 20 अप्रैल 2026 तक डे-टू-डे आधार पर चली। दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनने के बाद अदालत ने 20 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। लगभग एक महीने बाद बुधवार को कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया।

बचाव पक्ष ने उठाए जांच और साक्ष्यों पर सवाल

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने पूरे मामले को मनगढ़ंत बताते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। वकीलों ने अदालत में कहा कि पीड़िता और उसके परिवार के बयानों में विरोधाभास हैं और घटना से जुड़ा कोई कॉल रिकॉर्ड भी पेश नहीं किया गया।

बचाव पक्ष ने ‘समानता के सिद्धांत’ का हवाला देते हुए दलील दी कि जब इसी मामले में अन्य सह-आरोपियों को समान साक्ष्यों के आधार पर राहत दी गई, तो आसाराम को दोषी कैसे माना जा सकता है।

अभियोजन बोला- पीड़िता का बयान ही पर्याप्त वहीं अभियोजन पक्ष और पीड़िता की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने अदालत में कहा कि पॉक्सो कानून के तहत पीड़िता का विश्वसनीय बयान अपने आप में महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय भी कई मामलों में यह सिद्धांत स्थापित कर चुका है कि यदि पीड़िता का बयान भरोसेमंद हो तो उसी के आधार पर दोषसिद्धि संभव है।

अभियोजन ने यह भी कहा कि मामले से जुड़े गवाहों पर हमले और कथित दबाव की घटनाएं न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिशों की ओर संकेत करती हैं।

पहले से एक और मामले में भी उम्रकैद आसाराम पहले से ही एक अन्य दुष्कर्म मामले में सजा भुगत रहा है। जनवरी 2023 में गुजरात के गांधीनगर आश्रम से जुड़े एक मामले में भी उसे महिला अनुयायी से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।