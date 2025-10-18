Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरantaassemblyelectionbaranrajasthan
अंता सीट पर सियासी समर तेज़, तीन वोट बैंक तय करेंगे किसके पक्ष में जाएगी सत्ता की बाज़ी

अंता सीट पर सियासी समर तेज़, तीन वोट बैंक तय करेंगे किसके पक्ष में जाएगी सत्ता की बाज़ी

संक्षेप: बारां ज़िले की अंता विधानसभा सीट पर इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। यहां सियासी मुकाबला अब पूरी तरह त्रिकोणीय बन चुका है। भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार — तीनों ही अपने-अपने सामाजिक और जातीय समीकरणों को साधने में जुटे हैं।

Sat, 18 Oct 2025 10:55 AMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

बारां ज़िले की अंता विधानसभा सीट पर इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। यहां सियासी मुकाबला अब पूरी तरह त्रिकोणीय बन चुका है। भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार — तीनों ही अपने-अपने सामाजिक और जातीय समीकरणों को साधने में जुटे हैं। स्थानीय मतदाताओं का झुकाव किस ओर जाएगा, यह तय करेगा कि 2025 के इस चुनाव में बाज़ी कौन मारता है।

अंता विधानसभा में करीब 2.25 लाख मतदाता हैं, जिनमें माली समाज के लगभग 40 हजार, अनुसूचित जाति (SC) के करीब 35 हजार और मीणा समुदाय के लगभग 30 हजार वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। इसके अलावा धाकड़, ब्राह्मण, बनिया और राजपूत समाज के मतदाता भी अहम संख्या में मौजूद हैं। इन समुदायों का संतुलन जिस ओर झुकेगा, वह उम्मीदवार की जीत या हार तय कर सकता है।

अंता क्षेत्र में माली समाज की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन अब तक के चुनावी इतिहास ने यह दिखाया है कि अकेले माली वोटों के बल पर जीत आसान नहीं रही। यहां हमेशा माली और मीणा समुदाय का संयुक्त समर्थन ही किसी दल को जीत दिलाता रहा है।

भाजपा को परंपरागत रूप से माली समाज और शहरी वोटरों का समर्थन मिलता रहा है, जबकि कांग्रेस को मीणा और अनुसूचित जाति के वोट बैंक पर भरोसा रहा है। इसी जातीय खींचतान के बीच मुकाबला इस बार और रोचक बन गया है।

भाजपा ने इस बार मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा है। सुमन स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ रखते हैं और माली समुदाय से आते हैं। पार्टी ने उनके ज़रिए न केवल स्थानीयता बल्कि माली समाज को भी साधने का प्रयास किया है। भाजपा का फोकस इस बार युवाओं और विकास के मुद्दों पर भी है, लेकिन जातीय समीकरण से वह अछूती नहीं रह सकती।

दूसरी ओर कांग्रेस ने एक बार फिर पूर्व विधायक प्रमोद जैन भाया पर दांव खेला है। भाया का संगठन पर अच्छा नियंत्रण है और मीणा तथा एससी समाज में उनकी पकड़ मानी जाती है। पार्टी उम्मीद कर रही है कि पिछली बार की एंटी-इंकम्बेंसी अब कुछ कम हुई है और भाया की सक्रियता इस बार उन्हें बढ़त दिला सकती है।

इन दोनों प्रमुख दलों के बीच अब तीसरा मोर्चा भी उभर आया है। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने मैदान में उतरकर मुकाबले को पूरी तरह त्रिकोणीय बना दिया है। नरेश मीणा की सबसे बड़ी रणनीति दोनों दलों के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की है। वह मीणा और युवा मतदाताओं के बीच लगातार प्रचार कर रहे हैं और खुद को “स्थानीय आवाज़” के तौर पर पेश कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर नरेश को 10-15 हजार वोट भी मिलते हैं, तो यह भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए समीकरण बिगाड़ सकता है।

अंता विधानसभा में चुनाव हमेशा जातीय संतुलन और उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़ पर टिका रहा है। यहां मुद्दे हर बार वही रहते हैं — बिजली, पानी, सड़क और स्थानीय रोजगार। लेकिन जब बात वोटिंग की आती है तो जातीय जोड़-घटाव और स्थानीय समीकरण ही बाज़ी पलट देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यदि मीणा और एससी वोट कांग्रेस की ओर एकजुट हुए तो प्रमोद जैन भाया की स्थिति मज़बूत होगी, जबकि माली समाज का झुकाव भाजपा की ओर रहा तो मोरपाल सुमन बढ़त बना सकते हैं। वहीं, नरेश मीणा की सक्रियता इन दोनों दलों की रणनीतियों को उलझा रही है।

अंता की सियासी बिसात अब पूरी तरह बिछ चुकी है, मोहरे सज गए हैं। अब इंतज़ार सिर्फ़ जनता की आख़िरी चाल का है जो तय करेगी कि सत्ता की बाज़ी इस बार किसके नाम लिखी जाएगी।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
By Election Result Vasundhara Raje

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।