अंता उपचुनाव में बुजुर्गों और दिव्यांगों ने घर बैठे डाला वोट, मतदान पेटी लेकर पहुंचे अधिकारी

संक्षेप: अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 की रणभेरी बज चुकी है। 11 नवंबर को मतदान से पहले ही जिले में लोकतंत्र का उत्सव शुरू हो गया है।

अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 की रणभेरी बज चुकी है। 11 नवंबर को मतदान से पहले ही जिले में लोकतंत्र का उत्सव शुरू हो गया है। निर्वाचन विभाग के विशेष अभियान के तहत 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं ने अपने घर पर ही वोट डालकर मिसाल पेश की है। मतदान दल घर-घर पहुंचकर इन मतदाताओं से मतदान करवा रहे हैं।

अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए होम वोटिंग (Home Voting) का पहला चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। इस चरण में कुल 284 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिनमें 184 वरिष्ठ नागरिक और 100 दिव्यांग मतदाता शामिल थे। अधिकारियों ने मतपेटी लेकर इन मतदाताओं के घर पहुंचकर मतदान प्रक्रिया पूरी करवाई। निर्वाचन विभाग के इस प्रयास से उन मतदाताओं में खुशी की लहर है जो शारीरिक रूप से मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सकते।

अंता विधानसभा क्षेत्र में घर-घर जाकर मतदान करवाने के लिए जिला निर्वाचन विभाग ने 10 विशेष मतदान दल गठित किए हैं। ये दल अपने-अपने निर्धारित इलाकों में जाकर पात्र मतदाताओं से मतदान करवा रहे हैं। प्रत्येक दल में निर्वाचन अधिकारी, पुलिसकर्मी और सहायक कर्मी शामिल हैं। इन दलों ने सुरक्षा और गोपनीयता के साथ मतदान प्रक्रिया पूरी की।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पहले चरण का होम वोटिंग पूरी तरह सफल रहा है। अब 7 और 8 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान किया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए। निर्वाचन विभाग का यह कदम बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए एक बड़ा राहतभरा प्रयास माना जा रहा है।

अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए मुख्य मतदान 11 नवंबर 2025 को होगा। इस उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रमोद जैन भाया, भाजपा से मोरपाल सुमन, और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नरेश मीणा मैदान में हैं। तीनों ही उम्मीदवार मतदाताओं तक पहुंचने के लिए प्रचार में जुटे हैं।

अंता विधानसभा में करीब 2.25 लाख मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें माली समाज के लगभग 40 हजार, अनुसूचित जाति (SC) के 35 हजार, और मीणा समुदाय के 30 हजार मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा धाकड़, ब्राह्मण, बनिया और राजपूत समाज के मतदाता भी चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं।