अंता में चुनावी रैलियां थमीं,अब प्रत्याशी घर-घर जाकर मनाएंगे मतदाता

बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव का माहौल अब सस्पेंस से भर गया है। 9 नवंबर शाम 6 बजे के बाद प्रचार का शोर थम गया, और अब प्रत्याशी सिर्फ घर-घर जाकर मतदाताओं से मान-मनुहार में जुट गए हैं। सियासी पारा चढ़ चुका है—हर गली, हर चौपाल पर अब चर्चा सिर्फ एक सवाल पर केंद्रित है—“अंता में इस बार कौन?”

इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है। कुल 21 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे, लेकिन नामांकन वापसी के बाद 15 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं। भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीयों के बीच त्रिकोणीय टक्कर बनने के आसार हैं।

भाजपा ने इस बार दांव खेला है बारां के वर्तमान प्रधान मोरपाल सुमन पर, जबकि कांग्रेस ने एक बार फिर अपने वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारा है।

यह वही सीट है जहां लंबे समय से इन दोनों दलों के बीच सीधा मुकाबला होता आया है, लेकिन इस बार समीकरणों में हलचल मचाई है बागी निर्दलीय नरेश मीणा ने। नरेश ने दोनों ही दलों को चुनौती देते हुए अपने समर्थकों के दम पर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है।

स्थानीय जानकार मानते हैं कि निर्दलीयों की यह सक्रियता पारंपरिक वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है। यही वजह है कि अब दोनों बड़ी पार्टियां आखिरी क्षण तक डोर टू डोर संपर्क में पूरी ताकत झोंक रही हैं।

निर्वाचन आयोग के अनुसार 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 14 नवंबर को मतगणना की जाएगी। अंता विधानसभा क्षेत्र में 2,28,264 पंजीकृत मतदाता हैं—जिनमें 1,16,783 पुरुष, 1,11,477 महिलाएं और 4 अन्य मतदाता शामिल हैं। मतदान के लिए 268 केंद्र बनाए गए हैं।

चुनाव आयोग ने मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

अंता उपचुनाव को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक मतदान दल के साथ पुलिस बल तैनात रहेगा।

संवेदनशील व अति संवेदनशील केंद्रों पर सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) के जवान तैनात होंगे। इसके अलावा

• 12 क्विक रेस्पॉन्स टीमें,

• 43 मोबाइल पार्टियां,

• 43 सेक्टर मजिस्ट्रेट,

• 12 पुलिस सुपरवाइजरी अधिकारी,

• 12 एरिया मजिस्ट्रेट,

• 4 वरिष्ठ पुलिस व 4 प्रशासनिक पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं।

सीमा क्षेत्रों पर 13 अंतरराज्यीय नाके और 5 अंतर जिला नाके सक्रिय हैं। इन पर सशस्त्र बलों की निगरानी में चौकसी बढ़ाई गई है।

आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 21 करोड़ 21 लाख 12 हजार 312 रुपये की जब्ती की गई है। इसमें

• अवैध शराब – ₹19.27 लाख,

• नशीले पदार्थ – ₹35.46 लाख,

• फ्रीबीज़ व अन्य सामग्री – ₹20.55 करोड़,

• नगद राशि – ₹11.34 लाख जब्त की गई है।

निर्वाचन विभाग ने भयमुक्त मतदान के लिए अब तक 4,262 शस्त्र जमा कराए हैं। नाकाबंदी के दौरान 8 अवैध हथियार और 5 कारतूस जब्त किए गए हैं।