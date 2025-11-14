Hindustan Hindi News
अंता उपचुनाव की सबसे बड़ी कहानी,सांकली गांव में 763 में से सिर्फ 1 वोट; पढ़िए क्यों खामोश रहा पूरा गांव?

संक्षेप: राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जहां कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने एक बार फिर जीत का परचम लहराया, वहीं इस पूरे चुनावी समर में एक छोटा-सा गांव सबसे बड़ी कहानी बनकर उभरा—सांकली गांव।

Fri, 14 Nov 2025 05:12 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अंता
राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जहां कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने एक बार फिर जीत का परचम लहराया, वहीं इस पूरे चुनावी समर में एक छोटा-सा गांव सबसे बड़ी कहानी बनकर उभरा—सांकली गांव। 763 वोटरों वाला यह गांव नतीजों में भले नंबर न जोड़ पाया हो, लेकिन इसकी खामोशी ने पूरे चुनाव की हवा बदल दी। चुनावी हलकों में लोग कह रहे हैं—“अंता में एक बिजनसमैन जीता, लेकिन असली कहानी उस जगह की है जहां सिर्फ एक वोट पड़ा।”

मतदान वाले दिन सांकली गांव का बूथ दूसरे गांवों के मुकाबले बिल्कुल अलग दिखाई दिया। जहां आसपास के मतदान केंद्रों पर भीड़, कतारें और उत्साह नजर आ रहा था, वहीं सांकली का बूथ सुबह 7 बजे खुलने से लेकर शाम 6 बजे बंद होने तक लगभग पूरी तरह खाली रहा।

चुनाव अधिकारी, सुरक्षा कर्मी और मतदानकर्मी बूथ पर मौजूद रहे, लेकिन मतदाता आते नहीं दिखे। जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया, सन्नाटा और गहराता गया। अंत में मशीन में केवल एक वोट दर्ज हुआ—एक ऐसा प्रतीक जो सांकली गांव के मन की स्थिति बयां करता है।

ग्रामीणों के अनुसार, चुनाव का बहिष्कार कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। यह वर्षों से उपेक्षा का जमा हुआ गुस्सा था। सांकली को जोड़ने वाली पांचों सड़कें हर मानसून में डूब जाती हैं। गांव कई-कई सप्ताह तक दुनिया से कट जाता है।

सड़कें टूटीं, कीचड़ से भरी और बरसात में नदी जैसा रूप ले लेती हैं। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक कई बार गुहार लगाई, लेकिन जवाब में केवल आश्वासन मिले, कार्रवाई नहीं।

ग्रामीण कहते हैं हम वोट देकर क्या करेंगे? हमारी सुनवाई ही नहीं होती। जब सड़क ही नहीं, तो विकास किसका?”

सांकली गांव में 700 से ज्यादा वोटर हैं और इनमें अधिकांश एससी–एसटी समुदाय के हैं। यह समुदाय चुनावों में सामान्यतः बड़ी संख्या में भागीदारी करता है, लेकिन इस बार पूरा गांव पीछे हट गया।

यह कदम सिर्फ नाराजगी नहीं, बल्कि एकजुटता का संदेश था। “सामूहिक बहिष्कार” जैसा दुर्लभ निर्णय दिखाता है कि ग्रामीणों का भरोसा व्यवस्था से किस हद तक टूट चुका है।

यदि इस गांव में वोटिंग सामान्य तरीके से होती, तो यह नतीजों के अंतर को प्रभावित भी कर सकती थी। उपचुनाव में हर वोट मायने रखता है, और एक गांव के 700+ वोटों का खाली रह जाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए चेतावनी है।

अंता उपचुनाव में मुकाबला दिलचस्प रहा—कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया, बीजेपी से मोरपाल सुमन और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच त्रिकोणीय टक्कर।

परिणाम आने के बाद राजनीतिक पंडितों से लेकर स्थानीय सामाजिक संगठनों तक, सांकली गांव की बहिष्कार कहानी चर्चा का नया केंद्र बन गई है।

राजनीतिक संदेश साफ है—

“अब गांव वोट से नहीं, आवाज से विकास मांग रहा है।”

ग्रामीणों के बहिष्कार ने प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। यदि पूरा गांव वर्षों से सड़क जैसी मूलभूत समस्या से जूझ रहा था, तो क्या इसका समाधान नहीं होना चाहिए था? क्या जनप्रतिनिधियों को यह स्थिति पहले से नहीं पता थी?

चुनाव आयोग के लिए भी यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि लोकतंत्र में बहिष्कार के इतने बड़े पैमाने पर मामले ऊपर तक रिपोर्ट होते हैं।

अंता उपचुनाव की यह साइड स्टोरी बताती है कि लोकतंत्र की ताकत सिर्फ डाले गए वोटों में नहीं, न डाले गए वोटों में भी होती है।

सांकली गांव के एक वोट ने जीत-हार नहीं बदली, लेकिन यह जरूर तय कर दिया कि आने वाले दिनों में इस गांव की सुनवाई होगी। चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन गांव का संदेश अभी शुरू हुआ है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
