अंता उपचुनाव में हार के बाद फिर बढ़ीं नरेश मीणा की मुश्किलें, पीएम–सीएम पर टिप्पणी के आरोप में FIR दर्ज

राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर विवादों का दौर तेज हो गया है। अंता (बारां) विधानसभा उपचुनाव में हार का सामना कर चुके नरेश मीणा एक नए मामले में फंस गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ कथित रूप से अभद्र टिप्पणियां और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उनके खिलाफ करौली जिले के सपोटरा थाने में FIR दर्ज की गई है। यह FIR भाजपा जिला विधि प्रकोष्ठ के सह-संयोजक विकास सिंह की शिकायत पर रविवार को दर्ज की गई।

21 नवंबर को सपोटरा उपखंड की ग्राम पंचायत जोड़ली में एक महापंचायत का आयोजन किया गया था। महापंचायत प्रस्तावित डूंगरी बांध और सीपीसी लिंक परियोजना के विरोध में बुलाई गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में किसान और ग्रामीण शामिल हुए। ग्रामीणों को आशंका है कि बांध बनने से उनके गांव और खेत डूब क्षेत्र में आ जाएंगे। इसी मंच से नरेश मीणा ने किसानों का समर्थन करते हुए चेतावनी दी थी कि यदि 1 दिसंबर तक मुख्यमंत्री से वार्ता सफल नहीं होती है तो 10 दिसंबर से उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा।

आरोप है कि इसी संबोधन के दौरान नरेश मीणा ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। उनका यह भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और मामला पुलिस तक पहुंचा।

शिकायतकर्ता विकास सिंह ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नरेश मीणा ने अपने भाषण में संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं के प्रति आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाया। उनका कहना है कि ऐसा व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों और पद की गरिमा के खिलाफ है। पुलिस ने वीडियो और शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

यह पहला अवसर नहीं है जब नरेश मीणा किसी कानूनी विवाद में फंसे हों। नवंबर 2024 में देवली–उनियारा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव के एक पोलिंग बूथ पर उन्होंने SDM अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। इस घटना से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था और अगले दिन ही नरेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह लगभग आठ महीने तक जेल में रहे थे।

इसके अलावा, 25 जुलाई 2024 को झालावाड़ स्कूल हादसे के पीड़ितों को आर्थिक मदद दिलाने की मांग को लेकर किए गए एक धरना-प्रदर्शन में भी नरेश मीणा विवादों में आए थे। प्रदर्शन के दौरान शांति भंग करने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई। अगले दिन उन पर मेडिकल सुविधाओं में बाधा पहुंचाने और एम्बुलेंस व ICU स्टाफ को अस्पताल जाने से रोकने का भी मामला दर्ज हुआ। इस केस में उन्हें 4 सितंबर को जमानत मिली।