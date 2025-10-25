Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरanta bypoll bjp dushyant singh vasundhara raje rajasthan politics
अंता उपचुनाव में बीजेपी का मास्टरस्ट्रोक: वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह बने चुनाव प्रभारी, सीएम-राजे प्रतिष्ठा दांव

अंता उपचुनाव में बीजेपी का मास्टरस्ट्रोक: वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह बने चुनाव प्रभारी, सीएम-राजे प्रतिष्ठा दांव

संक्षेप: अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजस्थान की सियासत एक बार फिर गरमाने लगी है। बीजेपी ने शुक्रवार को अपनी चुनाव संचालन समिति की घोषणा करते हुए बड़ा दांव चला है।

Sat, 25 Oct 2025 12:02 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अंता
share Share
Follow Us on

अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजस्थान की सियासत एक बार फिर गरमाने लगी है। बीजेपी ने शुक्रवार को अपनी चुनाव संचालन समिति की घोषणा करते हुए बड़ा दांव चला है। पार्टी ने झालावाड़-बारां सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। यह कदम न सिर्फ संगठनात्मक दृष्टि से अहम है, बल्कि यह वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा—दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई भी बन गया है।

अंता सीट झालावाड़-बारां लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, इसलिए दुष्यंत सिंह की जिम्मेदारी तय मानी जा रही थी। मगर बीजेपी के इस निर्णय के राजनीतिक मायने गहरे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पार्टी संगठन को मजबूती देने की कोशिश जारी है, तो दूसरी ओर वसुंधरा राजे का गढ़ समझे जाने वाले इलाके में यह चुनाव उनकी लोकप्रियता और पकड़ की भी परीक्षा होगी।

इसलिए यह सीट अब केवल एक उपचुनाव नहीं, बल्कि राजस्थान बीजेपी के भीतर शक्ति संतुलन का भी संकेत मानी जा रही है।

बीजेपी ने चुनाव संचालन के लिए एक विस्तृत समिति गठित की है। इसमें मंत्री जोगाराम पटेल को चुनाव प्रभारी मंत्री बनाया गया है, जबकि विधायक श्रीचंद कृपलानी और जिला प्रभारी छगन माहुर को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अलावा, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, मंत्री मंजू बाघमार, विधायक राधेश्याम बैरवा, सुरेश धाकड़, विश्वनाथ मेघवाल, अनिता भदेल, प्रताप सिंघवी, चन्द्रभान सिंह आक्या, ललित मीणा और पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल को प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इस टीम के जरिये बीजेपी अंता में बूथ स्तर तक रणनीति को मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है।

पार्टी पहले ही 17 अक्टूबर को अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर चुकी है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा सहित पूरी कैबिनेट और केंद्रीय नेताओं को शामिल किया गया था।

अब चुनाव प्रभारी और समिति के गठन के बाद बीजेपी का पूरा फोकस मैदान में तालमेल बैठाने और स्थानीय समीकरण साधने पर है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Vasundhara Raje BJP Bhajan Lal Sharma

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।