अंता उपचुनाव में हंगामा,ग्रामीणों के समर्थन में नरेश मीणा ने दिया धरना;अब तक 64.68% मतदान
संक्षेप: अंता विधानसभा उपचुनाव में सोमवार को सियासी तापमान अपने चरम पर रहा। जहां एक ओर दोपहर तीन बजे तक 64.68 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, वहीं दूसरी ओर सांकली गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर चुनावी माहौल को गर्मा दिया।
अंता विधानसभा उपचुनाव में सियासी तापमान अपने चरम पर रहा। जहां एक ओर दोपहर तीन बजे तक 64.68 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, वहीं दूसरी ओर सांकली गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर चुनावी माहौल को गर्मा दिया। ग्रामीणों के समर्थन में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा खुद धरने पर बैठ गए। हालांकि करीब 15 मिनट बाद उन्होंने धरना समाप्त कर दिया, लेकिन इस घटनाक्रम ने उपचुनाव को और दिलचस्प बना दिया है।
सांकली गांव के मतदाताओं ने लंबे समय से अधूरी पड़ी मांगों के चलते वोटिंग का बहिष्कार किया। गांव में सड़कों की खराब स्थिति और श्मशान भूमि से संबंधित मुद्दों को लेकर ग्रामीणों ने मतदान केंद्र 219 पर मतदान नहीं किया। गांव में लगे बैनरों पर स्पष्ट लिखा था—“मांगें पूरी होने तक वोट नहीं।” चुनावी हलचल के बीच यह नारा प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय बना रहा।
गांव साकली पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए धरना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, “मैंने ग्रामीणों से बात की है, उनकी परेशानियां जायज हैं। प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। मैं अगर विधायक बनता हूं, तो सांकली गांव की सड़क और श्मशान दोनों समस्याओं का समाधान करूंगा।”
नरेश मीणा ने आगे कहा कि प्रशासन एकतरफा कार्रवाई कर रहा है। “मेरे समर्थकों को पकड़ा जा रहा है, जबकि भाजपा के लोग खुलेआम घूम रहे हैं। कल रात कांग्रेस नेताओं के पास से 20-25 लाख रुपये और शराब बरामद की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन पक्षपात कर रहा है।”
अंता विधानसभा सीट के लिए कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच त्रिकोणीय माना जा रहा है। निर्वाचन विभाग ने 2,27,563 मतदाताओं के लिए 268 मतदान केंद्र बनाए हैं। प्रत्येक केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है।
संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवान तैनात हैं। मतदान दलों के साथ स्थानीय पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए है।
पोलिंग बूथों पर मतदाताओं को मोबाइल फोन अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। निर्वाचन अधिकारियों का कहना है कि यह कदम गोपनीयता और सुरक्षा की दृष्टि से उठाया गया है। वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी, जिसके बाद सभी ईवीएम को बारां के स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखा जाएगा।
नरेश मीणा के धरने और ग्रामीणों के बहिष्कार के बाद अब सांकली गांव में वोटिंग दोबारा शुरू होती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
फिलहाल अंता उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है और शाम तक यह आंकड़ा 70 प्रतिशत के पार जा सकता है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।