अंता उपचुनाव में असामाजिक तत्वों की घुसपैठ? डोटासरा ने BJP पर साधा निशाना
संक्षेप: राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बूंदी दौरे के दौरान अंता उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस अंता सीट पर “प्रचंड जीत” दर्ज करेगी।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बूंदी दौरे के दौरान अंता उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस अंता सीट पर “प्रचंड जीत” दर्ज करेगी। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला।
सर्किट हाउस बूंदी में पहुंचने पर विधायक हरिमोहन शर्मा, जिला कांग्रेस पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ और माल्यार्पण कर डोटासरा का स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता अब भाजपा सरकार की नीतियों से त्रस्त हो चुकी है और इसका असर आगामी उपचुनावों में साफ नजर आएगा।
डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में लगातार हादसों और आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा,
“राजस्थान में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उससे साफ है कि सरकार नियंत्रण खो चुकी है। गुजरात की तर्ज पर पूरी सरकार को बदल देना चाहिए। कैबिनेट में फेरबदल कर नए चेहरे लाने चाहिए, ताकि जनता को राहत मिल सके।”
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित है, जबकि जमीनी स्तर पर जनता की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं।
अंता उपचुनाव को लेकर डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है और जनता पूरी तरह कांग्रेस के साथ है। उन्होंने बताया कि अंता में चुनाव के दौरान उनके काफिले को रोका गया था।
“मेरे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन काफिले को करीब आधे घंटे तक रोका गया। अंता में कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा दिखाई दे रहा है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डालने का काम कर रहे हैं। प्रशासन को ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।”
उन्होंने यह भी इशारों में कहा कि यह स्थिति भाजपा समर्थित लोगों की शह पर बनी है, जिससे चुनावी माहौल को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।
पीसीसी चीफ ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ जनता के बीच हैं और संगठन को राज्यभर में सक्रिय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा की नाकामियों का जवाब अंता उपचुनाव में देगी।
“जनता अब भाजपा की नीतियों से परेशान है। कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है और जनता भी हमें मौका देने के लिए तैयार है। अंता उपचुनाव में कांग्रेस की जीत निश्चित है।”
डोटासरा ने आगे कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जनहित की राजनीति की है और आने वाले विधानसभा चुनावों में भी जनता कांग्रेस पर भरोसा जताएगी।
अंता उपचुनाव को लेकर पहले से ही कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब डोटासरा के बयान से राजनीतिक तापमान और बढ़ गया है। उन्होंने बिना नाम लिए भाजपा नेता नरेश मीणा पर भी निशाना साधा, जिससे अंता में सियासी हलचल तेज हो गई है।
डोटासरा के दौरे और उनके बयानों के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। वहीं, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अंता उपचुनाव राजस्थान की सियासत के लिए अहम साबित हो सकता है, क्योंकि यह नतीजा दोनों दलों के लिए 2028 के विधानसभा चुनावों की दिशा तय करेगा।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
